Secondo l'oroscopo settimanale dal 10 al 16 marzo, il Scorpione ha grande motivazione ed energia per superare ostacoli e finalizzare progetti. Il Sagittario devono praticare sport e attività fisica. Invece il Capricorno deve dedicare più tempo a se stessi e rilassarsi e, sul fronte economico, prestare attenzione a possibili confusioni e diffidenza da parte degli altri.

La settimana 10-16 marzo dal punto di vista del benessere e soldi: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Per sentirvi al meglio durante la settimana, adottate semplici accorgimenti: mangiate in modo equilibrato, andate a dormire presto e concedetevi un po' di aria fresca.

Proseguite con la routine per rafforzare il corpo. Anche un po' di attività fisica vi farà bene: una breve escursione o una sessione in palestra vi aiuteranno a schiarire la mente, il che è essenziale per il morale. Ampliando il vostro raggio d'azione, avrete maggiori possibilità di negoziare o concludere un affare. La situazione è favorevole: potreste firmare un nuovo contratto o ricevere un'offerta irrinunciabile. Voto: 8

Toro – Non lamentatevi quando tutto procede bene. Avete tutto ciò di cui avete bisogno per essere felici o quasi. Siate consapevoli di quanto siete fortunati e imparate a godere della felicità. La felicità si trova nelle piccole cose della vita e non è detto che la situazione altrui sia migliore della vostra; rifletteteci.

Nel contesto delle finanze, l'atmosfera è positiva, è il momento di consolidare le buone alleanze. È previsto un aumento delle entrate, il che vi consentirà di dedicarvi più efficacemente ai progetti personali. Voto: 7,5

Gemelli – L'influenza astrale favorirà un cambiamento positivo delle vostre abitudini. Dedicate questa settimana al benessere, curando sia il corpo che la mente.

Per armonizzarli, concedetevi una passeggiata in un luogo che amate, per rigenerare il corpo e liberare i pensieri. Preferite bevande rilassanti a quelle eccitanti. La situazione finanziaria potrebbe sembrarvi incerta e generare dubbi. Non lasciatevi sopraffare dal pessimismo, che offusca la capacità di trovare soluzioni. Prendete del tempo per riflettere con lucidità.

Voto: 7,5

Cancro – Potreste avvertire una certa inquietudine, sfociando persino in ansia. Il motivo? Una temporanea tendenza all'ipocondria. La vostra indole apprensiva vi porta a immaginare scenari negativi: lavorare su questo aspetto vi gioverà enormemente. Il consiglio dell’Oroscopo: quando la paura si fa sentire, provate a ridimensionarla e a distaccarvene. Una strategia efficace è quella di concentrarvi sulla respirazione. Anche le tecniche di rilassamento possono aiutarvi a ritrovare la calma. L'atmosfera distesa favorisce gli affari: i venditori tendono a fare omaggi, gli acquirenti sono più generosi con le mance. La settimana si prospetta positiva, poiché questa atmosfera si adatta perfettamente al vostro temperamento.

Mettete da parte ciò che non vi servirà. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avvertite il bisogno di una scarica di adrenalina. La monotonia vi opprime e vi demotiva. È giunto il momento di abbandonare le abitudini tranquille e di rinnovare la vostra routine. Perché non cimentarvi in uno sport da combattimento, anche solo per una prova? Potreste anche considerare una sessione di arrampicata o assistere a una competizione equestre. Avete bisogno di stimoli nuovi e sarete in grado di pianificare un programma che vi sorprenderà. Questa settimana, affrontate con decisione le questioni finanziarie che vi preoccupano, per risolverle una volta per tutte.

È anche il momento di esprimere le vostre opinioni e di consolidare partnership commerciali o finanziarie. Voto: 7

Vergine – Continuate a perseguire la vostra solita routine a favore del benessere personale. Un po' di attività fisica può essere un valido aiuto per mantenervi in forma, senza dimenticare il piacere di una bella doccia dopo l'allenamento. In questo periodo, è più facile ottenere guadagni, i vostri interlocutori sono generosi e cordiali. Probabilmente vorreste che questa situazione diventasse la norma, ma non dipende solo da voi. Godetevi questo momento finché dura. Voto: 8

Bilancia – In questa settimana, il dinamismo e l'energia sembrano inesauribili. La forma fisica è al top. Siete spinti dal desiderio di avventura e volete moltiplicare le attività.

Fate attenzione, però, a non imporre un ritmo troppo intenso a chi vi circonda. Alcuni potrebbero non riuscire a tenere il passo con voi. Cercate, inoltre, di non trascurare il sonno e i momenti essenziali di pausa e riposo. Questo non è il miglior periodo economico che abbiate mai conosciuto, ma potete consolarvi pensando che non è un periodo di abbondanza neanche per gli altri. Se volete che il vostro portafoglio sia più rifornito, dovrete darvi una mossa. Voto: 7,5

Scorpione – La vostra motivazione sarà al top, vi sentite pronti a superare qualsiasi ostacolo e a finalizzare un lavoro importante con la vostra energia. La vostra creatività e immaginazione vi guideranno, permettendovi di portare avanti i vostri progetti in modo efficiente.

Nulla sembrerà potervi fermare. Approfittate di questo stato fisico e mentale, ma ricordatevi di prendervi cura di voi stessi per non esaurire le energie e mantenere il vostro dinamismo nei prossimi giorni. Sul fronte economico, le stelle favoriscono lo shopping, quindi, riempite il carrello di cose che vi sono utili davvero e pagate. In questa frenesia, non dimenticate di destinare una percentuale di soldi per le tasse, bollette e incombenze. Voto: 9

Astrologia dedicata alla seconda settimana di marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Risvegliate la vostra gioia! Un calo di prestazioni può capitare a tutti, ma la responsabilità della sua durata è solo vostra. Per superare questo momento il più velocemente possibile, optate per una sveglia con la musica che amate e iniziate a praticare un nuovo sport, da soli o in compagnia.

Una nuova attività fisica genera solitamente molto dinamismo e il vostro umore ne trarrà beneficio. La vostra visione della gestione finanziaria sta cambiando radicalmente. State diventando più abili nel comprendere gli ostacoli che incontrate e nel superarli. Continuate con questo slancio, siete sulla strada giusta per ritrovare l'equilibrio di bilancio. Voto: 7

Capricorno – Avvertirete di dedicare più tempo per voi stessi. Sfoltite la vostra agenda posticipando impegni e attività non urgenti. Perché non programmare una settimana di relax, in una SPA o in campagna? Spegnete i cellulari, disconnettetevi dai dispositivi elettronici e concedetevi del tempo per voi stessi. Un piano perfetto per ricaricare le energie.

Potreste rivelare un certo talento per le questioni economiche e pianificare con abilità un progetto ambizioso. Prestate attenzione a queste configurazioni planetarie, che potrebbero oscurare le vostre idee e confondervi un po'. Mantenete la calma, poiché qualsiasi cosa proponiate, gli altri vi guarderanno con diffidenza. Voto: 7

Acquario – La vostra forma fisica migliora sempre di più, ma è fondamentale curarla con saggezza. Se disperdete troppe energie, potreste sentirvi esausti ben prima del weekend. Per prevenire la stanchezza e conservare la vitalità, affrontate la settimana con il vostro ritmo abituale e cogliete l'occasione per dedicarvi all'attività sportiva. Lungi dal prosciugare le vostre energie, lo sport le rinvigorirà, purché non vi spingiate oltre i vostri limiti.

Vi si prospetta la possibilità di incrementare le vostre entrate superando voi stessi. I risultati saranno tangibili e rimarrete sorpresi dalla vostra capacità di iniziativa. Di conseguenza, otterrete guadagni considerevoli. Grazie alla vostra determinazione, il vostro futuro è assicurato. Voto: 8

Pesci – Potreste avere difficoltà ad addormentarvi. Questa situazione tende a innervosirvi rapidamente, poiché i vostri nervi iniziano a indebolirsi. Il minimo inconveniente vi infastidisce moltissimo, che si tratti di questioni familiari o lavorative. L'oroscopo consiglia di rilassarvi, praticare yoga, lavorare sulla respirazione e ridurre l'intensità della luce. In questo modo, potrete godere di notti tranquille e rigeneranti.

Sul fronte economico, questa settimana potrebbe portare un bonus o un aumento della paga. Le vostre azioni passate stanno dando i loro frutti finanziari. Infatti, è in atto per voi un movimento positivo: spetta a voi cogliere l'opportunità con audacia. Voto: 8.