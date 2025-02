L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo 2025 relativamente ai rapporti familiari e amicali rivela che la Bilancia potrebbe avvertire una sensazione di costrizione a causa dei legami familiari, quindi consiglia di riorganizzare la propria esistenza, delegare e evitare il perfezionismo. La vita familiare del Toro dovrebbe scorrere serenamente, con i figli è meglio mantenere un atteggiamento affettuoso ma autorevole. La compagnia di amici di vecchia data porterà gioia e soddisfazione nel cuore al Leone. Approfondiamo ora le previsioni settimanali per tutti i segni.

La seconda settimana di marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante la settimana, la vita familiare si prospetta piuttosto serena. Tuttavia è bene che manteniate alta la guardia e teniate a bada il vostro umore. Gli aspetti di Giove potrebbero rendervi inclini al malumore e, data la vostra proverbiale schiettezza, potreste involontariamente ferire i sentimenti dei vostri cari, esprimendo verità in modo brusco. Alcuni collaboratori o parenti stretti potrebbero risentire del vostro atteggiamento, percepito come eccessivamente esigente. Siate indulgenti con voi stessi, ma non pretendete l'impossibile dagli altri. Ricordate: "Nessuno può dare ciò che non ha". Voto: 7

Toro – La vita familiare dovrebbe scorrere serena.

Nessun pianeta di rilievo influenzerà questo ambito. In presenza di figli, tenderete a dimostrarvi affettuosi, pur mantenendo un atteggiamento chiaramente autorevole. Tale approccio, tuttavia, si rivelerà costruttivo: i vostri figli si sentiranno rassicurati e non vi daranno motivo di preoccupazione. Un amico potrebbe offrirvi un consiglio prezioso riguardo alla vita sentimentale, sebbene la vostra reazione iniziale potrebbe essere di risentimento.

Ricordate, però, che il vostro amico è mosso da sincerità e buone intenzioni. Cercate di essere più aperti e di accogliere i consigli necessari per affrontare le nuove sfide. Voto: 8

Gemelli – La vita familiare subirà un piacevole rallentamento rispetto al ritmo frenetico a cui eravate abituati. Questo vi permetterà di affrontare le dinamiche domestiche con maggiore distacco e serenità, favorendo un'atmosfera rilassata e armoniosa con i vostri cari.

Tuttavia, la configurazione astrale di Plutone potrebbe generare qualche attrito con figure autoritarie o rappresentanti della legge. È importante mantenere la calma e gestire eventuali conflitti con diplomazia. Fortunatamente, Mercurio in posizione favorevole vi assicurerà interazioni sociali fluide e piacevoli. Vi attendono incontri spontanei e allegri, che vi regaleranno momenti di puro divertimento e spensieratezza. Approfittate di questa settimana per coltivare le vostre amicizie e godervi la compagnia delle persone a voi care. Voto: 7,5

Cancro – La vita familiare dovrebbe scorrere senza intoppi, offrendovi momenti di serenità. Sia le interazioni con i vostri figli che quelle con i vostri genitori saranno caratterizzate da un'atmosfera di armonia e comprensione reciproca.

Tuttavia, è importante prestare attenzione alle configurazioni astrali, in particolare a quelle generate da Venere, che potrebbero creare tensioni. Dovrete essere abili nel separare le eventuali difficoltà che potreste incontrare in altri ambiti della vita, evitando che questi turbino la quiete domestica. Non lasciatevi trascinare in inutili provocazioni, poiché rispondere a queste potrebbe causarvi più danni che benefici. Mantenete un comportamento onesto e corretto in ogni situazione e non date peso a ciò che gli altri potrebbero dire o pensare di voi. Concentratevi sul vostro benessere e su quello dei vostri cari, costruendo un ambiente familiare solido e sereno.

Voto: 7

Previsioni astrali da lunedì 10 a domenica 16 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per quanto riguarda la sfera familiare, non dovrete affrontare preoccupazioni significative. Durante questa settimana, l'allineamento planetario si presenta favorevole, predisponendovi a godere di un'atmosfera serena e armoniosa tra le mura domestiche. La compagnia di amici di vecchia data vi riserverà momenti di grande gioia e soddisfazione. Sarebbe inoltre auspicabile che vi adoperaste per riallacciare i legami con quelle amicizie che, nel tempo, si sono affievolite o interrotte. Voto: 8

Vergine – Durante la settimana, il vostro approccio verso i figli potrebbe oscillare tra l'essere eccessivamente severi e l'essere fin troppo permissivi.

Questa mancanza di coerenza nel vostro atteggiamento rischia di disorientare i vostri figli e di incrinare il rapporto con loro. Sarebbe opportuno che voi e il partner abbiate una linea educativa uniforme, presentando un fronte compatto ai figli. Inoltre, la settimana potrebbe portarvi alcune preoccupazioni o controversie che vi renderanno irritabili e difficili da accontentare. Vi troverete a sperimentare un'altalena di emozioni, passando dall'entusiasmo allo sconforto, poiché avrete la sensazione di non avere il controllo degli eventi. Voto: 6

Bilancia – Potreste avvertire una sensazione di costrizione a causa dei legami familiari, generando in voi un certo disagio. Tuttavia, possedete le risorse necessarie per riorganizzare la vostra esistenza, alleggerendo il peso di tali vincoli.

Ricordate di delegare e di evitare il perfezionismo. L'attuale configurazione astrale susciterà in voi un forte desiderio di rinnovamento nelle relazioni: avvertirete l'esigenza di conoscere nuove persone, di frequentare individui originali e stimolanti, capaci di proporre idee innovative. Vi sentirete inoltre inclini a viaggiare, a intensificare i contatti e a manifestare audacia, se non addirittura una certa determinazione. Sfruttate queste influenze per dare alla vostra vita una svolta inedita e più vivace. Voto: 7

Scorpione – Durante questa settimana, la vostra attenzione si concentrerà principalmente sulla sfera familiare, desiderando trascorrere momenti preziosi con i vostri cari. Tuttavia, è probabile che emergano delle tensioni, specialmente con i vostri figli, che potrebbero mettere in discussione la vostra autorità.

Non è il momento di isolarvi e di erigere barriere emotive. Al contrario, l’Oroscopo vi esorta a coinvolgere attivamente amici e familiari nei vostri progetti. Condividete con loro le speranze, le gioie e le preoccupazioni, altrimenti rischierete di farli sentire esclusi e distanti. Voto: 6,5

Oroscopo della seconda settimana di marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Durante questa settimana, l’oroscopo vi consiglia di moderare la vostra tendenza alla schiettezza, poiché potrebbe involontariamente ferire i sentimenti delle persone a voi care. Un approccio più dolce e diplomatico favorirà armonia e comprensione nei vostri rapporti interpersonali. Prestate particolare attenzione alle interazioni con coloro che conoscete superficialmente o con cui avete appena fatto conoscenza, evitando di invitarli nella vostra abitazione.

Potreste incorrere in spiacevoli sorprese, come la scoperta di furti di denaro o di oggetti di valore. Voto: 6

Capricorno – L'influenza astrale vi renderà inclini ad assumere un atteggiamento di marcata autorità. Tuttavia, sarete capaci di canalizzare questa tendenza in modo costruttivo, facendo percepire al vostro partner tale atteggiamento come una dimostrazione di notevole spirito d'iniziativa. Il vostro compagno o compagna, infatti, approverà senza riserve ogni decisione che prenderete. La Luna, con la sua energia positiva, contribuirà a rafforzare ulteriormente l'armonia nella vostra relazione, portando benefici tangibili alla vostra vita di coppia. Ciononostante, sarà fondamentale che vi impegniate a superare la tendenza all'eccessiva modestia, che spesso viene interpretata da chi vi circonda come un segnale di distacco o indifferenza.

Cercate di aprirvi maggiormente, condividendo i pensieri e sentimenti, pur mantenendo una sfera di intimità personale. Voto: 6,5

Acquario – La sfera familiare si preannuncia animata e ricca di soddisfazioni durante questa settimana. I rapporti con i figli si riveleranno più limpidi e agevoli rispetto al passato. Tuttavia, è possibile che alcuni membri più anziani della famiglia vi rivolgano critiche, generando in voi un senso di irritazione. Non lasciate che questo vi turbi eccessivamente. Sul fronte delle amicizie, potreste imbattervi in qualche delusione. Non colpevolizzatevi troppo per questo, poiché fa parte della natura umana. Piuttosto, concentratevi sulla creazione di nuovi legami e sull'ampliamento dei vostri orizzonti.

Mercurio vi offrirà le opportunità per farlo. Voto: 7

Pesci – L'influenza lunare di questa seconda settimana di marzo potrebbe generare un'atmosfera di tensione. L'oroscopo consiglia di organizzare le attività con cura, affrontando in anticipo eventuali questioni familiari che potrebbero essere rimaste in sospeso. Prestate particolare attenzione a evitare discussioni con i vostri cari in questo periodo. Fortunatamente, Venere assumerà un ruolo positivo nelle vostre relazioni amichevoli, favorendo momenti di gioia e condivisione. Se desiderate riallacciare i rapporti con amici che avete perso di vista, questa potrebbe essere l'occasione ideale per organizzare un incontro. Voto: 6,5.