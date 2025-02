Le previsioni dell'oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio annunciano che sarà una settimana positiva per Vergine, Acquario e Bilancia, che occuperanno i primi posti della classifica. Il cielo favorirà incontri stimolanti e momenti di profonda connessione per chi è alla ricerca dell’amore, mentre sul fronte lavorativo, potrebbero aprirsi nuove opportunità. Meno brillante, invece, la giornata per Gemelli, Toro e Sagittario, che dovranno affrontare qualche ostacolo, soprattutto nella comunicazione e nella gestione delle emozioni. Sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare da piccoli intoppi.

Previsioni astrologiche settimanali dal 17 al 23 febbraio con pagelle e posizioni: Sagittario fanalino di coda

1° Vergine - ⭐⭐⭐⭐⭐ questa settimana vi trovate in una posizione di assoluto vantaggio. La vostra determinazione e il vostro intuito vi guideranno verso decisioni sagge e fruttuose, specialmente sul lavoro. Le relazioni personali si rafforzano, e chi è single potrebbe trovare una connessione autentica. Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità: sarà la vostra forza. Approfittate di questo periodo favorevole per riflettere sui vostri obiettivi futuri e per mettere in pratica nuovi progetti. In famiglia, una questione irrisolta potrebbe finalmente trovare una soluzione, portando maggiore serenità nel vostro quotidiano.

La Luna vi regala una lucidità mentale straordinaria: usatela per risolvere conflitti latenti. Anche il settore finanziario riserva piacevoli sorprese, forse una proposta che non vi aspettavate. Sul fronte del benessere, ascoltate il vostro corpo: un po' di riposo in più potrebbe fare la differenza.

2° Acquario - ⭐⭐⭐⭐⭐ vi sentite ispirati e pronti a rivoluzionare alcuni aspetti della vostra vita.

L'energia di questa settimana vi spinge verso nuove idee e progetti innovativi. In amore, potreste vivere momenti di grande intimità con il partner. Lasciatevi guidare dall'istinto e non abbiate paura di sperimentare nuove strade. Siate aperti a nuove opportunità che potrebbero arrivare da contesti inaspettati: un incontro speciale potrebbe rivelarsi determinante per il vostro futuro sentimentale o professionale.

Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà persone che condivideranno la vostra visione del mondo. Non trascurate la cura del vostro benessere: questa settimana potrebbe portarvi un aumento dello stress, quindi ritagliatevi momenti di relax e meditate per mantenere la serenità interiore.

3° Bilancia - ⭐⭐⭐⭐⭐ un'aria di armonia pervade la vostra settimana. Avrete la capacità di affrontare situazioni delicate con diplomazia e intelligenza, trovando soluzioni brillanti ai problemi. I sentimenti si intensificano, e potreste sentirvi più vicini a una persona speciale. Sul lavoro, evitate di procrastinare decisioni importanti. Il vostro equilibrio interiore vi aiuterà a gestire situazioni stressanti con serenità e lucidità.

Se state affrontando una scelta importante, prendetevi il tempo necessario per valutare ogni opzione senza farvi influenzare dalle pressioni esterne. Il Sole e Venere in ottimo aspetto vi regalano fascino e carisma: usate questa energia per rafforzare le relazioni con chi vi sta vicino e per consolidare i vostri successi professionali.

4° Scorpione - ⭐⭐⭐⭐⭐ avete una forza interiore straordinaria che vi permetterà di superare qualsiasi ostacolo. La vostra determinazione vi aiuterà a chiudere situazioni in sospeso e a guardare avanti con maggiore sicurezza. In amore, potreste scoprire nuovi lati di voi stessi o del vostro partner. Non abbiate paura di esplorare emozioni profonde. Una notizia inaspettata potrebbe rivoluzionare i vostri piani, ma saprete affrontarla con lo spirito giusto.

Prestate attenzione alle vostre intuizioni: potrebbero rivelarsi fondamentali per prendere decisioni sagge e vantaggiose. Settimana intensa anche per la crescita personale: potreste sentirvi spinti a cambiare qualcosa di importante nella vostra routine quotidiana.

5° Leone - ⭐⭐⭐⭐ la settimana vi vede protagonisti, ma dovrete prestare attenzione a non lasciarvi sopraffare dall'orgoglio. Siate aperti al confronto e accettate i consigli di chi vi vuole bene. Sul lavoro, un'opportunità interessante potrebbe bussare alla vostra porta. In amore, cercate di equilibrare il desiderio di indipendenza con il bisogno di condivisione. La vostra energia sarà contagiosa, e potreste attrarre l'attenzione di qualcuno che vi ammira da tempo.

Tuttavia, evitate di prendere decisioni affrettate e riflettete bene prima di agire. L'equilibrio tra azione e riflessione sarà la chiave del vostro successo questa settimana.

6° Capricorno - ⭐⭐⭐⭐ il vostro pragmatismo vi permette di affrontare le sfide con maturità e determinazione. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non isolarvi troppo. Cercate il supporto di chi vi è vicino, soprattutto in ambito sentimentale. Un momento di riflessione vi aiuterà a capire quali sono le vostre vere priorità. Sul fronte finanziario, questa settimana potrebbero esserci delle spese impreviste: cercate di pianificare con attenzione il vostro budget e di evitare sprechi inutili.

7° Ariete - ⭐⭐⭐ una settimana di alti e bassi, in cui dovrete gestire al meglio le vostre energie e trovare un equilibrio tra i vari aspetti della vita.

Sul lavoro, potrebbero sorgere tensioni da affrontare, ma il vostro spirito combattivo e la vostra determinazione vi aiuteranno a superare ogni ostacolo. In amore, è fondamentale evitare di lasciarvi trasportare dalla rabbia e cercare di comunicare con sincerità e apertura, poiché un dialogo costruttivo può portare a una maggiore comprensione reciproca. Inoltre, un progetto personale a cui avete lavorato potrebbe finalmente prendere forma, portandovi grande soddisfazione e riconoscimenti, quindi mantenete la vostra motivazione alta.

8° Pesci - ⭐⭐⭐ la vostra sensibilità è alle stelle, e questo potrebbe portarvi a sentirvi più vulnerabili del solito. Tuttavia, sarà proprio questa vostra profondità emotiva a permettervi di entrare in connessione con gli altri in modo autentico e sincero.

Lavorativamente, fate attenzione a non essere troppo dispersivi: cercate di focalizzarvi su pochi obiettivi chiari e ben definiti, evitando di perdere tempo ed energie in attività poco produttive. Le vostre intuizioni saranno particolarmente acute, quindi ascoltatevi e seguite il vostro istinto.

9° Cancro - ⭐⭐⭐ una settimana in cui dovrete trovare un equilibrio tra dovere e piacere, cercando di armonizzare le responsabilità quotidiane con momenti di svago e leggerezza. Vi sentite sotto pressione per alcune responsabilità, ma è importante non dimenticare di ritagliarvi momenti per voi stessi. In amore, potreste sentirvi un po' insicuri, ma con il dialogo tutto si può risolvere; esprimete i vostri sentimenti e ascoltate il partner per costruire una relazione più solida e complice.

10° Gemelli - ⭐⭐ l'incertezza caratterizza questa settimana, e vi sentite sospesi tra il desiderio di cambiamento e la paura di fare il passo sbagliato. È fondamentale non affrettare le decisioni importanti, ma piuttosto prendere il tempo necessario per riflettere su ogni scelta. In ambito professionale, evitate di disperdere energie in progetti poco concreti; concentratevi su ciò che veramente vi appassiona e vi motiva, e non abbiate paura di chiedere consiglio a chi vi circonda.

11° Toro - ⭐⭐ un periodo di riflessione profonda, in cui dovrete fare i conti con alcune scelte passate e le loro conseguenze. Potreste sentirvi un po' appesantiti dalle responsabilità, ma è il momento giusto per rivalutare le vostre priorità e trovare la forza per ripartire.

Non chiudetevi in voi stessi; invece, cercate il confronto e il supporto con chi vi vuole bene, poiché un dialogo sincero può portare a nuove prospettive e a un rinnovato senso di serenità.

12° Sagittario - ⭐ una settimana complessa, in cui dovrete fare attenzione a non lasciarvi trascinare dall'impulsività. Rischiate di prendere decisioni affrettate che potrebbero non rivelarsi vantaggiose nel lungo periodo; quindi, cercate di riflettere prima di agire. In amore, evitate tensioni inutili e cercate di mantenere la calma, poiché il dialogo aperto e sincero può evitare fraintendimenti e conflitti. Considerate di dedicare del tempo a voi stessi, per ricaricare le energie e affrontare le sfide con una mentalità positiva e proattiva.