L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio sostiene che per i nati sotto il segno del Toro sarà un periodo di alti e bassi, non mancheranno discussioni in coppia e problemi irrisolti che potrebbero riemergere. Questa settimana sarà piena di emozioni e sorprese nella vita amorosa dei nati sotto il segno del Leone, ma potrebbero esserci preoccupazioni in famiglia. Questo periodo potrebbe portare belle sorprese per i single dello Scorpione, con l'inizio di una relazione che potrebbe durare a lungo. In arrivo buone notizie che rallegreranno l'ambiente domestico.

Oroscopo della settimana da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: da Ariete a Gemelli

Ariete – Se siete single, preparatevi a fare presto un incontro speciale con una persona che vi farà battere il cuore. Se invece siete già legati sentimentalmente, il vostro partner potrebbe avere qualche problema di salute o difficoltà sul lavoro. In questo caso, dedicate del tempo di qualità alla vostra relazione e cercate di capire come potete essergli di supporto. Ottime notizie sul fronte della salute di un vostro familiare: sembra che stia migliorando rapidamente. Questa settimana vi sentirete particolarmente felici e soddisfatti della vostra vita. Approfittate di questo periodo positivo per appianare eventuali divergenze con i vostri fratelli: il clima è ideale per risolvere questioni in sospeso e rafforzare i legami familiari.

Toro – La settimana potrebbe iniziare con qualche ombra nel cuore. Le incertezze nella vita amorosa potrebbero farsi sentire, creando alti e bassi nella relazione di coppia. Un problema di vecchia data potrebbe riemergere, generando discussioni con il partner. L'Oroscopo vi invita a riflettere con calma sulle questioni in sospeso, cercando insieme una soluzione costruttiva.

Fortunatamente, il sostegno dei vostri fratelli potrebbe portare un'ondata di positività e armonia nell'ambiente familiare. Questo periodo si preannuncia ricco di impegni, soprattutto legati alla gestione della casa. Organizzate il vostro tempo con cura per affrontare al meglio ogni compito. Ricordate, il dialogo aperto e la volontà di trovare un punto d'incontro sono fondamentali per superare le sfide e rafforzare i legami affettivi.

Gemelli – In questo periodo, sarete in grado di avvicinarvi alla persona che vi piace grazie al vostro atteggiamento premuroso e comprensivo. Per le coppie sposate, l'intimità potrebbe aumentare. I single potrebbero ricevere segnali incoraggianti da una persona inaspettata. Tuttavia, è importante fare attenzione alle parole e controllare la rabbia per evitare di ferire i familiari. Evitate la compagnia di persone negative che possono portare discredito e preoccupazioni ai vostri cari anziani. È probabile che eventuali divergenze con i genitori vengano risolte nel weekend.

Previsioni dell'oroscopo sentimentale e familiare dal 17 al 23 febbraio: da Cancro a Vergine

Cancro – Se siete sposati, potreste trovare utile stabilire una routine nella vostra vita quotidiana.

Questa routine potrebbe aiutarvi a rafforzare il vostro legame amoroso e a creare un senso di stabilità nella coppia. Se siete single, non è il momento migliore per concentrarvi sulla ricerca di un partner. Le stelle non sono in una posizione favorevole per i nuovi incontri romantici, quindi, potreste rimandare queste occasioni a un momento più propizio. In questo periodo, la vostra famiglia sarà una fonte di grande supporto e forza. Potrete contare sui vostri cari per affrontare eventuali difficoltà e trovare conforto. Alcuni di voi potrebbero sentire il desiderio di allargare la famiglia. Se state pensando di avere un figlio o di adottare, questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pianificare.

Leone – Probabilmente questa settimana sarà piena di emozioni e sorprese. Se siete single, potreste trovare l'amore all'improvviso, mentre se avete una relazione, potreste ricevere una proposta di matrimonio o decidere di andare a convivere. Tuttavia, potrebbero esserci delle preoccupazioni in famiglia a causa della salute di un parente. Se siete genitori, probabilmente siete preoccupati per il tempo che i vostri figli passano davanti agli schermi. L'oroscopo vi consiglia di affrontare la situazione con calma e comprensione, invece di rimproverarli. Ricordate di dare il buon esempio e limitare il vostro tempo davanti agli schermi.

Vergine – Se siete single, questa settimana potrebbe essere l'inizio di una nuova storia d'amore.

Se invece siete già in coppia, questo periodo rafforzerà il vostro legame e vi darà un senso di maggiore profondità nella relazione. Dovreste dedicare più attenzione al vostro matrimonio per evitare problemi in futuro. I vostri fratelli vi aiuteranno economicamente in un momento importante. La vostra famiglia vi sosterrà e potreste anche organizzare un evento sociale a casa. Un programma di lavoro più tranquillo vi permetterà di passare più tempo con la famiglia, rendendola felice.

La terza settimana di febbraio secondo gli astri: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo, la vostra vita sentimentale potrebbe essere un po' agitata. Fate attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti del partner, perché questo potrebbe creare tensioni nella relazione.

Anche sul lavoro e negli affari dovrete prestare particolare attenzione. Qualcuno potrebbe cercare di ingannarvi, quindi siate cauti e non fidatevi troppo facilmente degli altri. Questa situazione potrebbe causare delle perdite finanziarie, quindi è importante essere prudenti. Per fortuna, non tutte le notizie sono negative. La vostra vita familiare vi darà grandi soddisfazioni. I doveri domestici vi terranno occupati, ma il tempo che trascorrerete con i vostri cari vi rallegrerà e vi farà sentire più sereni. Se avete un'attività imprenditoriale in corso, potete contare sul sostegno della vostra famiglia. I vostri cari vi aiuteranno a realizzare i vostri sogni e a superare le difficoltà. Infine, una bella sorpresa potrebbe arrivare da lontano.

Parenti che vivono all'estero potrebbero farvi un regalo inaspettato.

Scorpione – Questa settimana potrebbe portare belle sorprese per i single dello Scorpione: l'oroscopo prevede l'inizio di una relazione che potrebbe durare a lungo e darvi soddisfazioni emotive. Se siete una coppia di novelli sposi, potreste iniziare a pensare di organizzare una bella vacanza in un posto esotico. In famiglia potrebbero nascere discussioni con i fratelli, ma non preoccupatevi perché la situazione dovrebbe risolversi in fretta. Cercate comunque di evitare inutili litigi. In arrivo ci sono buone notizie che rallegreranno l'ambiente domestico.

Sagittario – Il vostro legame con il partner sarà caratterizzato da armonia e intesa, tuttavia, alcune preoccupazioni potrebbero sorgere a causa di piccoli problemi di salute che coinvolgono la persona amata.

Se non siete ancora sposati, questa potrebbe essere la settimana ideale per sorprendere il vostro partner con una proposta di matrimonio o di convivenza. Durante questo periodo, potrete contare sul sostegno della vostra famiglia. In particolare, vostro padre si rivelerà un punto di riferimento importante, offrendovi guida e supporto per raggiungere i vostri obiettivi. I giovani del segno vivranno un periodo di grande soddisfazione, raccogliendo i frutti del loro impegno e vedendo riconosciuti i risultati ottenuti negli ultimi mesi.

Previsioni astrali sulla vita amorosa e familiare, per la settimana 17-23 febbraio: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se siete legati in matrimonio, il vostro partner vi sosterrà nelle vostre decisioni e condividerà i vostri obiettivi.

Per i cuori solitari del segno, questo è un periodo di gioia: un vecchio amico potrebbe finalmente dichiarare i suoi sentimenti. È molto probabile che il rapporto con un membro della famiglia migliori, portando più armonia tra le mura domestiche. La vostra saggezza interiore e il supporto delle persone più anziane vi aiuteranno a superare le sfide della vita. Anche il legame con i vostri fratelli si rafforzerà.

Acquario – Per i cuori solitari del segno, si prospettano numerose occasioni per incontrare l'anima gemella. Tuttavia, nella vostra ricerca di nuove emozioni, potreste rischiare di trascurare legami importanti. L'oroscopo vi invita a prestare attenzione alle connessioni profonde e a dare il giusto valore alle relazioni familiari.

I vostri impegni lavorativi intensi potrebbero portarvi a trascurare i vostri cari, generando potenziali tensioni. Cercate di evitare atteggiamenti rigidi e unilaterali, poiché potrebbero acuire i problemi esistenti. Siate più flessibili e aperti al dialogo per mantenere armonia e comprensione all'interno del nucleo familiare.

Pesci – Questa settimana, la vostra vita di coppia sarà caratterizzata da un'armonia crescente, con un sostegno reciproco che vi permetterà di superare insieme ogni sfida. L'intesa con il partner si farà sempre più profonda, regalandovi momenti di gioia e complicità. Se il vostro cuore è ancora solo, una persona speciale potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato, dando vita a una nuova storia d’amore.

Non abbiate paura di mettervi in gioco e lasciarvi sorprendere. Anche l'ambito familiare sarà fonte di soddisfazioni. Un evento speciale, come una nascita o un successo personale, porterà allegria e rafforzerà i legami tra i membri della famiglia. Approfittate di questo periodo per organizzare una breve vacanza con i vostri cari, creando ricordi indimenticabili.