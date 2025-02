Secondo l'oroscopo dal 17 al 23 febbraio, sarà una settimana eccellente per l'amore, sia per le coppie che per i single nativi del Toro. La Luna potrebbe causare tensioni nella vita amorosa dei nati sotto il segno del Cancro, sarà meglio fare attenzione alla comunicazione ed evitare impulsività e promesse non mantenibili. Sul fronte economico, la volontà di risparmiare dei nativi del Capricorno sarà messa alla prova dalla tentazione di fare acquisti.

Oroscopo da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, Plutone in aspetto armonico accentuerà la vostra sensualità e vi incoraggerà a sperimentare cose nuove durante questa settimana.

Grazie a Venere, non dimenticherete di esprimere i vostri sentimenti al partner. Se siete single, potreste innamorarvi a prima vista, sarete travolti dal fervore emotivo e vi abbandonerete tra le braccia della persona amata. Vi aspettano eventi piacevoli, avventure affascinanti e incontri amichevoli. Siete tra coloro che hanno saputo adattarsi al mondo moderno e ne avete già raccolto i frutti. L'influenza positiva di Urano sulle vostre finanze dovrebbe continuare a lungo, ma questa volta potrebbe essere ostacolata da Nettuno. Non è il momento di intraprendere nuovi investimenti che vi sembrano incerti. Voto: 7

Toro – Venere vi regalerà un'esperienza amorosa appagante, priva di timori o tensioni.

L'intesa con il partner sarà al top e raggiungerete momenti di intensa passione. Se siete single, questa settimana potrebbe regalarvi un incontro indimenticabile. Desidererete ardentemente compiacere il prossimo e vi impegnerete al massimo per raggiungere tale scopo. La persona che avete tanto desiderato potrebbe finalmente cadere tra le vostre braccia.

Sul fronte finanziario, assisterete a una ripresa, che potrebbe durare a lungo. Se avete intrapreso da poco un percorso di riequilibrio del vostro bilancio, presto vedrete un miglioramento significativo della vostra situazione economica. Avrete l'opportunità di saldare i vostri debiti, rimettervi in pari e iniziare anche a risparmiare.

Tutto ciò sarà ancora più agevole se riuscirete a contenere le spese. Voto: 8

Gemelli – Durante questa settimana, alcuni di voi potrebbero vivere una passione molto intensa, sperimentando un'armonia sessuale straordinaria con la persona amata. Altri, invece, potrebbero raggiungere una profonda intesa a livello psichico, spirituale o artistico, creando una connessione basata sia sulla complicità che sulla comunicazione. Grazie all'influenza positiva degli astri, potrete trovare una vera realizzazione nella vostra vita sentimentale. L'ambiente astrale nel suo complesso vi aiuterà a vedere le cose con chiarezza anche dal punto di vista finanziario. La Luna, in particolare, potrebbe portare una piacevole sorpresa o una notizia confortante in questo settore.

Voto: 8

Cancro – L'influenza lunare potrebbe creare qualche tensione nel rapporto con il partner. Fate attenzione a come comunicate e cercate di non essere troppo impulsivi. Evitate di fare promesse che non potete mantenere e siate più comprensivi. Se siete single, il vostro fascino sarà irresistibile. Approfittatene per fare nuove conquiste, ma siate consapevoli che potreste anche affrontare delusioni. Per quanto riguarda le finanze, durante questa settimana sarete particolarmente vulnerabili. Evitate di fare investimenti azzardati, e se dovete fare acquisti importanti, valutate bene le vostre spese e non fatevi prendere dalla fretta.

Voto: 6

Previsioni astrologiche della terza settimana di febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – State pensando di chiedere al vostro partner di regalarvi la Luna? Se la risposta è sì, preparatevi a una grande delusione. Tuttavia, se vi dimostrerete più realisti riguardo alle vostre necessità affettive, le vostre relazioni coniugali vi daranno grandi soddisfazioni. I vostri desideri di una vita matrimoniale appagante saranno esauditi. Per i single, questo transito di Venere dovrebbe influenzare positivamente la vostra vita sentimentale. Molti di voi sentiranno il loro cuore battere di nuovo. Questo periodo è particolarmente indicato per intraprendere importanti operazioni finanziarie. Sarete pervasi da fiducia e sicurezza in voi stessi e non esiterete a sfruttare al meglio le vostre conoscenze.

Voto: 7

Vergine – Se siete single, è improbabile che questa configurazione astrologica vi faccia innamorare per sempre, ma vi aprirà le porte a nuovi incontri. Esattamente quello che volete in questo momento. Se non vi concentrate troppo sui piccoli difetti del vostro partner, la vita di coppia sarà piacevole. Le vostre principali preoccupazioni saranno di tipo domestico e molti di voi vorranno occuparsi del giardino o della casa. Urano potrebbe avvicinare voi e il vostro partner a un progetto personale. Avete un gusto molto pronunciato per gli oggetti e i piaceri di lusso. Non privatevi di nulla, purché non vi crei problemi finanziari. Viziatevi un po' per mantenere la vostra voglia di vivere.

Voto: 8

Bilancia – Durante questa settimana, la Luna vi renderà particolarmente sensibili alle dinamiche amorose. Potreste sperimentare un'accentuata emotività e ipersensibilità, al punto che il vostro partner potrebbe trovarsi spaesato di fronte alle vostre oscillazioni emotive, talvolta romantiche, talvolta volubili. Se siete single, la vostra selettività potrebbe rendere ardua la ricerca dell'anima gemella. Tuttavia, non disperate, perché l'incontro con una persona speciale è dietro l'angolo. Sul fronte finanziario, invece, potrebbero emergere delle difficoltà. Questo non è il momento di avventurarvi in affari incerti. Piuttosto, adottate tutte le misure necessarie per mantenere il vostro bilancio in equilibrio.

Voto: 6

Scorpione – Vivrete momenti intensi di assoluta felicità in amore, ma anche momenti in cui si insinuerà il dubbio. Cercate di vedere le cose con chiarezza e di non tormentarvi inutilmente. È vero, gli elementi esterni vi faranno temere il peggio, ma con un po' di buon senso e diplomazia dovreste trovare rapidamente la strada giusta. Non lasciatevi trasportare da sentimenti contraddittori e infondati. Durante questa settimana godrete di una vera e propria fortuna nell’ambito finanziario. Approfittatene! Nettuno vi darà una spinta che potrebbe farvi vincere molto in termini economici. Voto: 7

La settimana 17-23 febbraio secondo gli astri: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se siete un'anima solitaria, Venere e Marte vi saranno favorevoli.

I due pianeti dell'amore, in armonia con il vostro segno, vi aiuteranno a liberare i vostri sentimenti in maniera più armoniosa. Questa volta l'amore vero è possibile, a patto che vi permettiate di aprirgli la porta. I nativi che hanno una relazione in corso avranno l'opportunità di rafforzare i loro legami. Non assumetevi la responsabilità dei problemi finanziari degli altri. Pensate piuttosto a gestire il vostro patrimonio in modo rigoroso e vigile. Evitate di concludere transazioni finanziarie o commerciali nel weekend: i risultati potrebbero essere deludenti, se non catastrofici. Voto: 7

Capricorno – Per alcuni nativi che hanno una relazione, questo aspetto di Marte aumenterà la passione.

Per altri, invece, Giove potrebbe far emergere disaccordi con il partner. Fortunatamente, tutto tornerà presto alla normalità. Se siete single, dovrete avere pazienza. Durante questa settimana potreste innamorarvi, ma non si tratterà di nulla di eclatante. Il vero amore arriverà più tardi. Continuate a promettere a voi stessi che risparmierete, ma la vostra buona volontà sarà messa alla prova: riuscirete a resistere all'impulso di comprare quell'oggetto che sognate da tempo? Voto: 6

Acquario – In questo periodo, potrebbe scatenarsi una crisi coniugale se trattate il vostro partner con troppa disinvoltura. Se siete single, non c'è niente di eccitante per voi sul fronte dell'amore: Giove non vi sarà molto favorevole.

È quindi probabile che le vostre avances vengano rifiutate, o che il vostro amore si blocchi in un lungo ed esasperante broncio. Ma non disperate: questo sarà solo un brutto momento. Non ascoltate i consigli di investimento dei vostri amici. A meno che non si tratti di specialisti competenti, potrebbero farvi commettere errori madornali. E voi potreste pagarne le conseguenze. Voto: 5

Pesci – L’influsso di Plutone si farà sentire con una potenza tale da ravvivare la passione in tutte le relazioni. Venere, dea dell'amore, alimenterà questa fiamma per la vostra gioia e quella del vostro partner. Se siete single, l'Oroscopo vi consiglia di essere prudenti nelle vostre mosse romantiche e nell'approccio con nuove persone, perché potreste trovarvi coinvolti in una relazione indesiderata.

La vostra situazione finanziaria sarà al centro dei vostri pensieri in questo periodo e vi troverete a pianificare il futuro, valutando la possibilità di un prestito a lungo termine per un acquisto importante. Riflettete attentamente prima di compiere questo passo. E se i vostri progetti dovessero subire un temporaneo rallentamento, abbiate pazienza: la situazione si risolverà presto. Voto: 6,5