L'oroscopo della settimana 17-23 febbraio annuncia che sarà un periodo positivo per le coppie del segno dell'Acquario, con possibilità di nuovi inizi e rafforzamento del legame. I single di questo segno potrebbero fare incontri importanti e trovare l’anima gemella. Per l'Ariete, è tempo di lasciar andare le preoccupazioni e concentrarsi sul presente. Per la Bilancia, invece, è un momento di chiarezza e positività per l'amore, sia per le coppie che per i single.

Oroscopo sentimentale della terza settimana di febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana, siete capaci di lasciar andare, imparando a rilassarvi quando le cose non vanno come vorreste, evitando così molto stress.

Anche se il partner non sta facendo progressi tanto velocemente quanto voi, la vostra relazione è solida e non avete motivo di preoccuparvi. Probabilmente il partner sta facendo progetti per il futuro. Imparate ad avere pazienza. Single, se vi piace qualcuno, cosa aspettate a dichiarare il vostro amore? Dovreste farlo subito, senza perdere tempo. Questa settimana le stelle vi spingono verso questa persona. Quindi, ora è il momento, fatelo! Voto: 8

Toro – Siete capaci di conquistare chiunque con un minimo sforzo. Perché, allora, tenete quell'aria imbronciata? Con questo broncio perderete fascino e farete scappare chiunque. Se siete in coppia, siete pronti a discutere di qualsiasi cosa con il partner e siete anche disposti a condividere confidenze un po' azzardate.

Riflettete bene prima di cacciarvi in un guaio: in amore, la prudenza è spesso la scelta migliore e potreste impararlo a vostre spese. Se siete single, questa è la settimana ideale per dichiarare i vostri sentimenti, ma usate astuzia. La posizione della Luna vi consente di analizzare a fondo la situazione, però scegliete il momento opportuno, altrimenti rischiate che l'altra persona non sia ricettiva.

Voto: 6

Gemelli – Gli influssi astrali potrebbero mettere in primo piano i vostri sogni sentimentali. Frivolezza e piccoli giochi di seduzione accendono la miccia dei vostri desideri. Una settimana perfetta per svolazzare e volare da un bacio all'altro su labbra amorevoli e disponibili. Se amate molto fare attività sportive, malizia, scherzi e fantasia animano la vostra vita di coppia attorno allo stesso principio: ravvivare la vostra fiamma.

E funziona davvero. Il partner è pieno di sensualità ed è pronto a scatenarsi e a esaudire ogni vostro desiderio. Single, sfruttate la carta della sensualità, se avete intenzione di riaccendere la fiamma della passione con un ex partner. Non è un segno di serenità, ma è ciò che state cercando. Voto: 10

Cancro – La volta celeste sembra risvegliare in voi un desiderio insaziabile, una voglia di appagare i vostri sensi più profondi. Desiderate ardentemente esprimere la vostra sensualità e abbandonarvi al piacere? Tuttavia, è fondamentale che riconosciate l'esistenza di limiti invalicabili e che vi sforziate di interiorizzarli, anziché tentare di superarli con la forza. Se siete legati da un vincolo affettivo, è possibile che la vostra relazione stia attraversando una fase di incertezza.

È giunto il momento di valutare attentamente se desiderate proseguire su questa strada, oppure se è preferibile intraprenderne una nuova. Potreste trovarvi di fronte a un'occasione unica, un incontro che potrebbe mettere a repentaglio la vostra fedeltà. Se siete single, è probabile che nutriate una profonda sfiducia in voi stessi e, di conseguenza, nel potere dell'amore. Ricordate, però, che la mancanza di fiducia è il modo migliore per allontanare qualsiasi possibilità di incontrare l'anima gemella. Imparate ad avere più compassione verso voi stessi: come potrete pretendere di essere amati se per primi non vi amate?

Voto: 6

La situazione sentimentale durante la settimana 17-23 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non vi azzardate a stare lontani dalla passione! Fate di tutto per mantenere vivo il desiderio di fondervi con il partner e avete tanto amore da offrire. Coppie, sembra che la vostra relazione riesca ad essere felice in modo spontaneo, quasi senza sforzo. Il vostro paradiso amoroso ha un ruolo in questo, sa come diffondere fantasie e nuove idee nel cuore della vostra intimità. Di conseguenza, il partner si sente amato e importante. Single, capite che è attraverso gli altri che si raggiunge la felicità. Questa settimana l'amore non è più un problema perché il vostro atteggiamento galante e un po' da duri sta creando scompiglio.

La tenerezza e la galanteria vi apriranno le porte e riuscirete a trovare un partner sincero. Voto: 9

Vergine – Dal punto di vista sentimentale, il vostro spirito d'iniziativa vi trasmette la sensazione di essere in continuo progresso, e questa non è soltanto una sensazione. Qualora stiate aspettando delle risposte che tardano ad arrivare, l'Oroscopo vi consiglia di mettervi in contatto con le persone coinvolte: dovreste ottenere rapidamente i chiarimenti che desiderate. Se siete in coppia, dietro i vostri gesti di tenerezza si cela un bisogno di riconoscimento piuttosto rilevante. Il partner lo ha compreso appieno ed è per questa ragione che la vostra relazione sta evolvendo in modo positivo.

Apprezzerete questi cambiamenti, ma soprattutto la partecipazione della vostra dolce metà. Se siete single, per quanto riguarda le potenziali storie d'amore, state procedendo con un ritmo più sostenuto. State cambiando il vostro approccio, decidendo di osservare le cose da una prospettiva differente. La vostra nuova strategia vi darà soddisfazione. Non arrendetevi. Voto: 6

Bilancia – Le vostre indecisioni e i vostri dubbi sono ormai un ricordo del passato. Questa settimana, provate un senso di sollievo, le vostre ambizioni si evolvono e siete protetti per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Se siete in coppia, la vostra relazione d'amore sarà al centro dei vostri pensieri, che vi piaccia o no.

Le stelle vi spingono a superare voi stessi e a fare progetti a lungo termine, e il partner vi sostiene in questo. Se siete single, le stelle sono tutte d'accordo: gli incontri che farete questa settimana vi riserveranno sorprese. I vostri sentimenti stanno riacquistando un po' di colore e vi sentite felici di questa nuova situazione. Osate e vestitevi in modo impeccabile. Voto: 8

Scorpione – Avete difficoltà ad accettare la perdita e a volte rischiate di rinchiudervi in comportamenti inappropriati. Sapete benissimo che sarà difficile perdonarvi. Coppie, il partner sembra distante e non avete più le istruzioni. Non lasciatevi scoraggiare dai problemi di coppia, usate la diplomazia e ristabilite il dialogo, altrimenti la vostra relazione avrà difficoltà a superare la crisi.

Single, vi giudicate molto severamente, e per un motivo o per l'altro avete difficoltà a uscire dalla cattiva immagine che avete di voi stessi. Mantenete un atteggiamento positivo o chiedete aiuto e vi sarà più facile riprendere una vita sociale soddisfacente. Voto: 5

Oroscopo da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se la vostra relazione o una convivenza già consolidata non funziona, non bisogna insistere ed è il momento di prendere una nuova direzione. Avrete molte opportunità per ricostruire la vostra vita. Se la vostra relazione d’amore è nata da qualche mese, il clima è favorevole alla comunicazione. Cercate di non nascondere le vostre difficoltà e non rimandate le vostre spiegazioni.

Dovete trovare insieme una soluzione per uscire da questa crisi che si trascina. Single, per natura avete difficoltà a esprimere i vostri sentimenti, il cielo non vi rende le cose facili. È quindi con una certa riservatezza o freddezza che esprimete il vostro amore e preferite la solitudine all'agitazione esterna. Voto: 6

Capricorno – Durante questa settimana vi troverete coinvolti in numerose discussioni. Vi porrete delle domande sui compromessi necessari per una convivenza serena, e sarete in grado di valutare se questi compromessi vi offrono un aiuto concreto o, al contrario, complicano ulteriormente la vostra esistenza. Non lasciatevi turbare dalle critiche o dall'umorismo anticonformista del partner.

È sempre preferibile esprimere apertamente le proprie ragioni: evitate di covare risentimento e avviate una discussione costruttiva. Se siete single, non rimanete in disparte. Non è il momento di assumere un atteggiamento romantico, piuttosto, fatevi notare per la vostra arguzia e il vostro umorismo, che saranno le armi vincenti in questo periodo. Voto: 6

Acquario – In questo periodo, vi trovate sicuramente su una piccola nuvola tenera dove nella vostra testa amore fa rima con “per sempre”. L'impegno non è il vostro forte e tuttavia volete amare il partner in maniera incondizionata, dando tutto e condividendo ogni piccola cosa. Questo cielo astrologico è generoso con le coppie. Questo fa presagire un nuovo inizio, insomma un duo fiorente e pulsante.

Vi nutrite di questa relazione che sa di tenerezza e complicità. Single, la vostra vita amorosa potrebbe benissimo decollare di nuovo con il botto. Non avete paura di prendere in mano la situazione, soprattutto quando pensate di aver trovato il partner giusto. E avete ragione, probabilmente è lui o lei, e potrebbe anche essere il regalo di questa settimana. Voto: 10

Pesci – L'oroscopo dell'amore vi invita a esprimere più o meno tutto ciò che vi passa per la testa. La Luna vi rende un po' confusi e avete difficoltà a capire a fondo cosa volete. Se siete in coppia, non date al partner il tempo necessario per spiegare le proprie ragioni, date per scontato che siate già sulla stessa lunghezza d'onda. A volte è un po' difficile avere una conversazione continuativa con voi. Cercate di ascoltare di più, fino alla fine, e vedrete che la vostra relazione ne gioverà e si evolverà nella direzione giusta. Se siete single, invece, non date troppo peso ai pettegolezzi che vi vengono riferiti, potreste inutilmente andare in conflitto con gli altri, cosa che sicuramente non volete. Non siate impulsivi, non scegliete di esternare la rabbia, la vostra vita sentimentale non deve essere argomento di discussione con nessuno, voi sapete quanto valete. Voto: 6