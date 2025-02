L'oroscopo dal 24 febbraio al 2 marzo annuncia che per l'Acquario si prospetta una settimana positiva per l'amore, con possibilità di incontrare l'anima gemella o di rafforzare le relazioni esistenti. I single del Leone potrebbero vivere una svolta inaspettata in una relazione nata senza grandi aspettative. Parlando di lavoro, alla Vergine non mancheranno coraggio e determinazione, ma potrebbero esserci blocchi indipendenti dalla propria volontà. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni con le relative pagelle settimanali.

La settimana 24 febbraio-2 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete sposati, in questo periodo sarete più concentrati a raggiungere un buon equilibrio e a essere più fedeli tra voi due. Tuttavia, dovreste prestare attenzione a Urano, il pianeta dell'imprevedibilità, che può innescare cambiamenti inaspettati, colpi di fulmine o persino rotture. Se siete single, vi sentirete attratti dal flirt e dal gioco della seduzione. In alcuni momenti, vi sembrerà di legare facilmente con nuove persone, ma altrettanto rapidamente potreste sentire il bisogno di allontanarvi. Grazie al sostegno di Giove, in questa settimana dimostrerete a tutti la vostra competenza professionale.

Affronterete con sorprendente agilità tutti i compiti che vi verranno affidati, districandovi tra i problemi con la massima destrezza e superando gli ostacoli con maestria. Non sorprendetevi, quindi, se presto riceverete ricompense importanti o vi verrà offerta una promozione. Voto: 8

Toro – Dovete fare un grande sforzo per evitare che il vostro nervosismo si manifesti in modo inopportuno nella vostra vita di coppia.

Altrimenti, è probabile che i rapporti diventino piuttosto tesi. Evitate di impegnarvi in discussioni interminabili e inutili. Se siete single, Nettuno, che influenza la vostra vita sentimentale, vi parlerà di amicizia. È proprio questo il caso, perché sebbene siate desiderosi di incontrare qualcuno, non siete sicuri di essere pronti a sacrificare la vostra libertà.

In questo momento, siete più interessati a coltivare un’amicizia che profuma d’amore. Ultimamente Saturno ha messo molti ostacoli, causando ritardi e gravi complicazioni nella realizzazione dei vostri progetti professionali. Ora siete liberi dalle insidie di Saturno e potrete migliorare la vostra situazione professionale grazie alle iniziative audaci. D'altra parte, fate attenzione alla mancanza di lucidità, che potrebbe spingervi a intraprendere imprese rischiose. Voto: 7

Gemelli – Con Venere che influenza la vostra vita sentimentale, l'amore sarà al top: passione, seduzione, tenerezza. Per alcune coppie, sarà il momento di appianare eventuali litigi e di trovare un nuovo accordo basato sull'armonia e sulla condivisione.

Se siete single, grazie a Venere capirete che cedere subito alle avances di qualcuno non porta da nessuna parte e che è meglio approfondire le conoscenze e interrogare il proprio cuore prima di fare il successivo passo. Questa settimana, presieduta da Mercurio, sarà favorevole agli sforzi intellettuali in qualsiasi campo. Gli studenti e i ricercatori, in particolare, otterranno ottimi risultati. Sarà un buon momento per prendere in considerazione un viaggio di studio o per iniziare a imparare una lingua straniera. Visitate biblioteche, ambasciate e uffici culturali e avrete l'opportunità di ampliare i vostri orizzonti. Voto: 8

Cancro – Durante questa settimana, Venere, la dea dell'amore, vi sarà di grande aiuto.

La vostra vita sentimentale dovrebbe essere appagante. Approfittatene soprattutto se siete single: il vostro fascino sarà irresistibile e potrete mostrare a tutti il vostro potere di seduzione. Se invece siete già impegnati in una relazione, la vita di coppia sarà armoniosa e riuscirete a instaurare un rapporto intimo e affettuoso con il vostro partner. Saturno è dalla vostra parte per quanto riguarda gli impegni a lungo termine. Non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi professionali; se siete troppo impazienti, potreste commettere degli errori. Prendetevi tutto il tempo necessario per valutare con lucidità i vostri progetti e lavorate con costanza e impegno. In questo modo il successo è assicurato.

Voto: 8

Oroscopo da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo sulla vita amorosa e lavorativa: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – È il momento di chiarire seriamente i vostri rapporti di coppia. La discussione si preannuncia burrascosa, ma se voi e il vostro partner darete prova di buona volontà, riuscirete a risolvere definitivamente un buon numero di problemi che hanno turbato la vostra unione. Giove sosterrà i vostri sforzi. Se siete single, una avventura sentimentale iniziata senza particolari aspettative potrebbe sorprendervi per l'importanza che assumerà nella vostra vita nel corso della settimana. Il vostro cuoricino subirà un duro ma meraviglioso colpo! Riceverete molte offerte professionali allettanti.

Avrete l'imbarazzo della scelta. Ed è proprio la scelta che si rivelerà complicata. Cercate di mantenere la prospettiva e di diffidare del richiamo insistente di alcune proposte. Voto: 7

Vergine – Se gli attuali influssi astrali lo permettono, voi e il vostro partner andrete d’amore e d’accordo. Ad alcune coppie, però, la situazione sarà precaria e dovrà essere alimentata con cura. Soprattutto, niente gelosia! Se siete single, Nettuno vi promette amicizie romantiche e simpatiche complicità, ma attenzione a certi nativi dei Gemelli e del Capricorno, che potrebbero condurvi in certe disavventure o causarvi amare delusioni. Sul fronte professionale, non vi mancheranno né il coraggio, né il stimolo, né la responsabilità.

Andrete avanti, non esiterete a correre rischi per risolvere controversie o situazioni di stallo. Tuttavia, i vostri affari saranno bloccati per motivi che sfuggono al vostro controllo, e sarà inutile cercare di forzare le cose, che in ogni caso si concluderanno presto in modo migliore. Voto: 7

Bilancia – Voi che detestate i conflitti, finalmente siete in pace dopo una un periodo breve e piuttosto turbolento. La vostra felicità coniugale sarà quasi priva di nubi. L'Oroscopo vi invita a fare molta attenzione a non riaccendere vecchi ricordi, che sono vere e proprie braci pronte a infiammare il focolaio domestico. Se siete single, scoprirete che la vita da solitari non è poi così felice, ma questa volta avrete la possibilità di fare un incontro decisivo che cambierà il vostro modo di vedere il vero amore.

In ufficio o in fabbrica, sarete talvolta tentati di ribellarvi agli ordini, giudicandoli troppo perentori o assurdi. Non siate testardi; è meglio rispondere rimanendo in silenzio e, se possibile, dimostrando l’attendibilità del vostro ragionamento con le vostre azioni. Voto: 7,5

Scorpione – L'influenza della Luna potrebbe rendervi più intransigenti del solito nei confronti del partner che, a sua volta, risente dell'influsso di Saturno e potrebbe non essere disposto a fare concessioni. Questa situazione potrebbe generare disaccordi. Se siete single, l'influenza di Saturno sarà meno marcata e si limiterà a farvi desiderare stabilità e sicurezza in amore. La Luna, invece, avrà un'influenza più sottile, ma potrebbe rendervi così esigenti da ridurre drasticamente le possibilità di incontrare qualcuno che soddisfi le vostre aspettative.

In ambito professionale, dovrete prestare maggiore attenzione rispetto alle ultime settimane, poiché la Luna potrebbe spingervi a puntare troppo in alto, mentre Nettuno potrebbe illudervi. Fortunatamente, l'aspetto positivo di Giove vi offrirà una protezione efficace. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per la settimana 24 febbraio-2 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarete influenzati dal potente pianeta Marte, per cui avrete una sete di vita che sarà difficile da placare! In amore sarete insaziabili, quindi le stelle sperano che il vostro partner sia all'altezza della situazione. In caso contrario, la vostra sensualità inasprita potrebbe spingervi a cercare nuove attenzioni, a cedere alle avances di qualcun altro.

Se siete single, come potrete sedurre l'uomo o la donna dei vostri sogni se non riuscirete a superare la vostra timidezza? Non abbiate paura di essere respinti o ridicolizzati. Sul lavoro non avrete problemi a raggiungere i vostri obiettivi, poiché sarete aiutati dal vostro ingegno, dal vostro senso di persuasione e dalla generosa collaborazione di Giove. Tuttavia, non siate troppo avidi; per il momento limitatevi a occuparvi di tutto ciò che porti denaro, perché questo è il settore in cui vi sentirete più a vostro agio. Voto: 8

Capricorno – Grazie all'influsso positivo di Nettuno, i vostri momenti di gioia coniugale saranno intensi, ma con una tendenza esagerata al piacere e all'eccesso. Tutto sarebbe perfetto se foste più moderati e ragionevoli, ma non importa se non ci riuscite.

Se siete single, sognate di trovare l'anima gemella, il partner ideale da ammirare, amare e desiderare. Per quanto riguarda l'ammirazione, incontrerete qualcuno che vi conquisterà. Per il resto, sarete completamente soddisfatti, con il sostegno di Marte e Venere. State per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi. Se darete un'ultima spinta, farete pendere la bilancia a vostro favore e i progressi saranno evidenti. Siate determinati, intraprendenti e audaci. Seguite la strada che avete scelto senza vacillare. Date il massimo. Voto: 8

Acquario – Se siete single, è molto probabile che durante questa settimana possiate incontrare la vostra anima gemella. All'inizio potrebbe trattarsi di una relazione esclusivamente fisica, ma con il tempo potrebbe nascere un legame sentimentale profondo che vi porterà a costruire un nido d’amore insieme. In ogni caso, questa settimana, sotto l'influsso positivo di Venere, sarà molto propizia per gli affari di cuore. Anche le relazioni coniugali saranno particolarmente favorite. Per quanto riguarda la vostra vita professionale, è previsto un aumento di energia. Desidererete dimostrare le vostre capacità e ottenere il riconoscimento che vi spetta. I rapporti con i colleghi saranno piacevoli e armoniosi. Voto: 9

Pesci – Se siete sposati, state per vivere una settimana molto più appagante di quelle recenti. Vi sentirete rinati, pieni di ottimismo, calore e sicurezza. Tornerete a essere una compagnia piacevole e le vostre relazioni amorose prenderanno una piega più felice. Se siete single, vi aspetta una settimana più tranquilla sul fronte sentimentale. Gli influssi planetari saranno favorevoli agli incontri di qualità e molti di voi si lanceranno in nuove avventure. L'ambiente astrale, dominato da Giove, vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi lavorativi. I vostri sforzi, la vivacità intellettuale e la gentilezza vi apriranno la strada verso il successo. Evitate, però, di prendere posizione in eventuali conflitti sul posto di lavoro. Voto: 8