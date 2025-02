L'oroscopo della settimana 17-23 febbraio rivela che l'influenza di Venere sarà molto positiva, ravvivando l'amore nella vita di coppia del Cancro. I single di questo segno potrebbero raggiungere i loro obiettivi romantici e vivere un periodo di euforia. Sul fronte lavorativo, le stelle supporteranno il Leone nel trovare soluzioni rapide ed efficaci per superare le difficoltà: sarà un periodo di grande produttività e decisioni importanti. In amore, la pazienza della Vergine sarà messa alla prova, ma per chi ha una relazione ci sarà stabilità, mentre i single potranno godere di flirt piacevoli, anche se di breve durata.

Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni con le relative pagelle.

L'atmosfera amorosa e lavorativa dal 17 al 23 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Anche se la situazione dovrebbe migliorare, la vostra vita di coppia non è ancora del tutto al riparo dagli sbalzi d'umore di Saturno. Per ridurre al minimo i rischi e riportare più tenerezza e fantasia nella vostra relazione, il cielo vi offre una grande opportunità: ritagliatevi del tempo per trascorrere insieme una settimana di puro piacere. Se siete single, potreste iniziare a pensare di innamorarvi, ma il timore di annoiarvi potrebbe farvi battere in ritirata non appena una relazione diventa seria. Non temete, incontrerete sicuramente delle persone interessanti, ma per il momento fantasticare potrebbe essere la scelta migliore.

Nel lavoro, fate attenzione ai progetti incompiuti che potrebbero stravolgere tutto da un giorno all'altro. Cercate di metterli in secondo piano per il momento. Tenetevi pronti, perché la situazione sarà probabilmente turbolenta, ma allo stesso tempo ricca di opportunità da cogliere al volo. Non correte rischi inutili e valutate attentamente ogni mossa.

Voto: 6

Toro – Venere, in aspetto piuttosto negativo, potrebbe non favorire il matrimonio o le relazioni stabili. Molti di voi potrebbero preferire una vita da single appagante piuttosto che abbracciare gli impegni della vita familiare. Tuttavia, l’Oroscopo vi invita a considerare i numerosi vantaggi che derivano dal sostegno di un partner affidabile.

Se siete single, molti di voi potrebbero optare per una relazione duratura che porta al matrimonio. Nettuno influenzerà la vostra selettività nei progetti professionali. Questa influenza sarà particolarmente preziosa per gli studenti che devono scegliere il loro percorso di studi. In generale, questo pianeta vi aiuterà ad avere una visione più realistica e precisa delle risorse a vostra disposizione per raggiungere i vostri obiettivi, evitando di farvi coinvolgere in idee troppo fantasiose. Voto: 6

Gemelli – Giove, il pianeta più benefico del sistema solare, proteggerà la vostra relazione in modo significativo. L'influenza positiva di questo pianeta sarà ulteriormente rafforzata da quella del Sole.

Se siete in coppia, vi aspettano momenti sereni, all'insegna di tenerezza e sensualità. Se siete single, preparatevi a una possibile avventura romantica. Se la cosa vi interessa, date il massimo e mostrate le vostre migliori qualità: sarete irresistibili e chi si innamorerà di voi se ne accorgerà immediatamente. Ma se questa avventura non dovesse stuzzicarvi, non disperate, avrete altre soddisfazioni. I rapporti con i colleghi di lavoro saranno buoni, se non addirittura eccellenti. Prestate solo attenzione a evitare discussioni che non riguardino strettamente l'ambito professionale, altrimenti, anche se non lo volete, potrebbero nascere scontri. Voto: 7

Cancro – L'influenza di Venere sarà prevalentemente positiva.

Potrete scoprire una nuova intensità d'amore con il vostro partner. Tuttavia, in alcuni casi, potreste sentire l'attrazione verso una terza persona. L'oroscopo vi invita a resistere a queste tentazioni per non compromettere l'armonia della vostra relazione. Se siete single, potreste avere la sensazione di aver raggiunto i vostri obiettivi romantici. Un cambiamento importante che stavate aspettando potrebbe verificarsi proprio in questo periodo, portandovi in uno stato di euforia. Avrete la capacità di portare avanti le vostre idee con determinazione e il vostro impegno vi permetterà di realizzare un progetto ambizioso che sembrava irrealizzabile. Potrete finalmente raccogliere i frutti della vostra tenacia.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo per la settimana 17-23 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Anche se la vostra vita di coppia dovesse essere scandita dalla routine e dalle incombenze familiari, potrete comunque godere di un buon equilibrio. Sarete gentili e rispettosi l'uno verso l'altra, apprezzando il tempo trascorso insieme e cercando occasioni per rafforzare il vostro legame. Single, se qualcuno vi rivolge parole dolci, non siate timidi! Cercate di conoscere meglio questa persona, perché potrebbe essere proprio chi state aspettando. L'influsso positivo delle stelle vi permetterà di trovare soluzioni rapide ed efficaci per superare le difficoltà e prevenire complicazioni nel vostro lavoro.

Vi darà anche la spinta per affrontare sforzi maggiori e prendere decisioni più ferme. Voto: 7

Vergine – La vostra pazienza e buona volontà nei confronti del partner saranno messe a dura prova. Tuttavia, sarete capaci di mantenere la calma, preservando così la stabilità della relazione. Se siete single, vi aspettano flirt piacevoli, ma di breve durata. Affronterete eventuali separazioni con serenità, senza rancore, e senza fare progetti per il futuro. In ambito professionale, vi distinguerete per la vostra positività e operosità, stringendo rapporti di lavoro proficui. Il vostro entusiasmo e la fiducia nel successo delle vostre iniziative saranno contagiosi. Nonostante ciò, potrebbero esserci delle delusioni in transazioni, viaggi e progetti esteri.

Per evitare rotture, sarà fondamentale affrontare le difficoltà con cautela, per poi ripartire con maggiore consapevolezza e raggiungere risultati migliori. Voto: 7

Bilancia – Sotto l'influsso positivo di Venere, vi sentirete più inclini all'indulgenza e alla tenerezza nei confronti del vostro partner o coniuge. Questa dolcezza verrà ricambiata con affetto e fascino. Date spazio alla fantasia e alla creatività nella vostra relazione. Se siete single, in questa settimana potreste avere delle ottime opportunità per trovare l'amore. Non state con le mani in mano, datevi da fare! L’oroscopo vi consiglia di ritagliarvi del tempo per voi stessi e di partire per un viaggio. Evitate, però, i tour organizzati: potreste sentirvi a disagio e fuori posto in un gruppo.

La vostra vita professionale sarà al centro dei vostri pensieri. Sarete pronti a dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Prestate attenzione, però, a non entrare in conflitto con i vostri superiori. Voto: 7,5

Scorpione – Con questo transito di Giove, prevedere una vita matrimoniale serena e soddisfacente potrebbe rivelarsi arduo. Voi e il vostro partner sarete inclini a rimanere ancorati alle proprie convinzioni e anche la minima scintilla potrebbe innescare discussioni. Siate consapevoli che se vi spingerete troppo oltre, rischierete di compromettere seriamente la vostra relazione! Se siete single, Mercurio vi offrirà numerose occasioni per fare nuove conoscenze. Tuttavia, vi esorterà a esplorare diverse opzioni piuttosto che ad accontentarvi di una relazione non tanto soddisfacente.

Sotto l'influsso di Marte, sarete desiderosi di mettere in pratica le vostre idee e di portare a termine i vostri vari progetti professionali. Il vostro innato gusto per il rischio emergerà con tanta forza. Ciò nonostante, non comprometterete le vostre possibilità di successo correndo rischi eccessivi. Voto: 7

Oroscopo da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Saturno avrà un influsso positivo sulla vostra vita sentimentale. Non aspettatevi cambiamenti improvvisi, ma questo pianeta potrebbe trasformare gradualmente un rapporto di amicizia in un legame amoroso. Se siete già in coppia, questo transito vi incoraggerà ad approfondire la relazione, che si baserà maggiormente sull'amore condiviso per la natura, gli animali e, soprattutto, i bambini.

Sul fronte lavorativo, alcuni dei vostri desideri potrebbero realizzarsi, a patto che vi impegniate tantissimo. Non procrastinate: affrontate subito le questioni in sospeso. Voto: 7,5

Capricorno – Saturno influenzerà la vostra vita di coppia. Di conseguenza, per alcuni di voi sarà estremamente difficile evitare una crisi coniugale. Se la vostra relazione è in crisi da un po' di tempo, non è proprio il momento di peggiorare la situazione. Mantenete la calma, evitate le discussioni ripetute e aspettate a prendere una decisione. Saturno non avrà effetti preoccupanti sulle coppie che sono felici di vivere insieme. I single dovranno aspettare ancora un po' prima di incontrare la persona dei loro sogni.

I rapporti con i colleghi di lavoro saranno particolarmente buoni e vi permetteranno di dimostrare le vostre reali capacità e la vostra naturale autorità nella vita professionale. Queste qualità saranno tenute in debita considerazione dai vostri superiori. Voto: 7

Acquario – Sotto l'influenza di Urano, sarete particolarmente aperti e disponibili. Vi sentirete più umani del solito e più desiderosi di entrare in una relazione veramente motivante, tanto che molte coppie sono destinate a formarsi proprio in questo periodo. Se siete sposati, il vostro umore sarà positivo e l'attenzione sarà rivolta ai figli, che saranno oggetto di molte attenzioni. In ambito lavorativo, non pensate di chiedere un aumento, perché è molto probabile che non vi venga concesso, dato che gli influssi planetari sono poco favorevoli. D'altra parte, che ne direste se approfittaste di questa settimana un po' cupa per riposare o almeno per non fare altro che le cose di routine? Voto: 7

Pesci – Saturno metterà in luce alcune divergenze con il vostro partner. Queste non minacciano la solidità del vostro legame, ma ne compromettono l'armonia. Affrontate le discussioni con serenità, ascoltando appieno il punto di vista altrui. Se siete single, le occasioni per trovare l'amore non mancheranno, purché siate disposti a mettervi in gioco. Un viaggio potrebbe favorire l'incontro tanto atteso, ma evitate i tour organizzati: sarete più notati se viaggerete da soli. Sarete energici e produttivi sul lavoro, ma prestate attenzione a non distrarvi, perché la concentrazione potrebbe vacillare. Nonostante qualche difficoltà, il vostro impegno darà grandi soddisfazioni. Voto: 7,5.