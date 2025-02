L'oroscopo dal 17 al 23 febbraio 2025 annuncia che per il Cancro si prospetta una settimana molto positiva per la famiglia, con miglioramenti nei rapporti e possibilità di ristabilire legami affettivi. Per lo Scorpione è un buon momento per pensare alle spese per la casa, ma non per fare acquisti o ristrutturazioni importanti nell'immediato futuro. La configurazione lunare porterà al Capricorno un buon sostegno economico, quindi sarà possibile risolvere problemi finanziari. Approfondiamo ora le previsioni per tutti i segni con le pagelle di ciascuno.

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Con il transito di Nettuno, è molto probabile che accada qualcosa di inaspettato nella vita di un parente o che il vostro rapporto con questa persona si evolva in modo sorprendente. Affronterete una settimana difficile dal punto di vista economico, sia che si tratti di tasse arretrate, di una grossa somma di denaro da versare, di un capitale mancante o di perdite dovute a una cattiva gestione. Ma alla fine troverete le soluzioni. Voto: 6,5

Toro – Dovrete fare molta attenzione agli incidenti domestici che potrebbero accadere ai figli più piccoli e alle difficoltà che potrebbero avere gli adolescenti. Durante questa settimana vi concentrerete su una delle vostre attività preferite: incrementare i guadagni.

Avrete nuove possibilità per diversificare o aumentare le vostre entrate. Le transazioni finanziarie saranno molto favorevoli. Tuttavia, è possibile che il vostro partner vi sorprenda, e magari vi faccia anche arrabbiare, spendendo subito il denaro che avete guadagnato. Voto: 6,5

Gemelli – Se avete figli, saranno in ottima forma e andrete d'accordo con loro.

I rapporti con il resto della famiglia, invece, potrebbero creare qualche problema. Niente di grave, ma dovrete stare attenti a non offendere la sensibilità di nessuno. Non è il momento di dire a tutti la verità. Questa settimana si presenteranno buone opportunità di guadagno. Se avete a che fare con la vostra banca o con un istituto di credito, la Luna in buon aspetto vi faciliterà le cose.

Voto: 7

Cancro – Nel corso di questa settimana, Nettuno e Urano creeranno un'armonia astrale molto favorevole per la vostra famiglia. Di conseguenza, la vita familiare dovrebbe migliorare sensibilmente. I rapporti con i vostri figli saranno sereni e appaganti. Molti di voi avranno l'opportunità di ristabilire un legame affettivo con alcuni membri della famiglia con cui magari c'era stato un allontanamento. Grazie all'influenza positiva delle stelle, non dovreste avere preoccupazioni di natura finanziaria in questo periodo. Se state pensando di fare un acquisto importante o un investimento, le azioni che intraprenderete vi porteranno a raggiungere obiettivi significativi.

Voto: 9

La settimana 17-23 febbraio secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Farete del vostro meglio per preservare un'atmosfera serena nella vostra famiglia. Non sarà semplice, ma con l'aiuto di Nettuno in posizione favorevole, ce la farete. In questa settimana un po' movimentata, state in guardia dalle speculazioni finanziarie; lasciate questo genere di azzardo ai professionisti del rischio. L'Oroscopo vi invita a riflettere attentamente prima di prestare denaro a persone di cui non vi fidate completamente. Alcuni di voi potranno beneficiare di un secondo impiego o di un'attività secondaria. Voto: 7

Vergine – I doveri familiari sono una priorità, ma non devono impedirvi di realizzarvi.

Al contrario, potreste avere la sensazione di essere schiavi delle persone più care e di non avere una vita propria. Cercate di avere una visione corretta della vostra situazione. Plutone avrà un impatto diretto sulle vostre finanze, quindi non dovreste avere alcuna preoccupazione in questo campo. Ma attenzione a questo aspetto di Nettuno: rischiate di prendere una decisione inopportuna. Se state pensando di riorganizzare i vostri investimenti o di intraprendere una nuova avventura, sarebbe meglio aspettare un po'. Voto: 7

Bilancia – Non trascurate alcuni problemi familiari che devono essere risolti al più presto. Con l'aiuto del partner, riuscirete a trovare una soluzione. Non esiterete a correre rischi finanziari, nella speranza di migliorare più rapidamente la vostra situazione economica.

Questo dovrebbe riuscire, grazie all'influsso tonificante di Giove. Tuttavia, dovreste evitare di rendere note le vostre intenzioni ad altri che non siano i vostri consiglieri. Un noto proverbio thailandese recita così: "Non spargete le vostre viscere perché i corvi possano banchettare". Voto: 8

Scorpione – Durante questa settimana vi impegnerete al massimo per evitare problemi in famiglia. Vi sforzerete di trovare soluzioni ai problemi delicati che riguardano i vostri figli o le questioni familiari. Questa è una settimana molto favorevole per prendere in considerazione spese ingenti per la vostra casa. Avrete idee chiare e giudiziose. Tuttavia, le stelle non saranno favorevoli a un acquisto o a una ristrutturazione importante nell'immediato futuro.

Dovrete aspettare ancora qualche settimana. Approfittate di questo periodo per mettere a punto la vostra strategia di finanziamento, cercando di prevedere l'imprevedibile. Non fate calcoli eccessivi e lasciatevi un ampio margine di manovra. Voto: 7,5

Previsioni astrali da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Durante questa settimana, Giove vi spingerà a ricercare l'armonia tra le mura domestiche, invitandovi a evitare discussioni delicate o atteggiamenti provocatori che potrebbero esacerbare gli animi. Qualora doveste affrontare una questione spinosa, la fortuna sarà dalla vostra parte. Nessun influsso negativo nel settore economico, questo significa che non avrete brutte sorprese.

Alcuni di voi sfrutteranno questi momenti di quiete per riflettere su come gestire al meglio le proprie risorse. Nel lungo o breve periodo, potreste considerare l'acquisto di una casa o di un appartamento, e in quest'ottica, vi impegnerete a trovare le strategie più efficaci per valorizzare i vostri risparmi. Voto: 8

Capricorno – Tutte le vostre iniziative riguardanti la famiglia saranno accolte con entusiasmo. Non dimenticate di tenere conto della personalità di ogni membro della famiglia e tutto andrà per il meglio. Ma se mancherete di flessibilità e comprensione, otterrete il contrario di ciò che desiderate. L’attuale configurazione lunare vi porterà il sostegno che aspettavate, soprattutto nella sfera economica.

Approfittate di questi influssi per risolvere i problemi finanziari che vi perseguitano da tempo. Voto: 7,5

Acquario – Se tutti i familiari obbediranno ai vostri ordini, allora tutto andrà per il verso giusto. Vi sentirete in splendida forma, prodigandovi per risolvere i problemi di tutta la famiglia. Grazie a questo transito di Giove, potreste ricevere un bonus, un premio o una gratificazione inaspettata, che vi permetterà di soddisfare un desiderio improvviso ma molto intenso. Se avete messo da parte un po' di denaro, questa potrebbe essere un'ottima settimana per valutare nuovi investimenti: avrete idee brillanti e riceverete consigli preziosi. Voto: 9

Pesci – Dovrete fare in modo che le vostre difficoltà esterne non si ripercuotano sulla casa.

Dimostrerete grande comprensione nei confronti del coniuge e dei figli e, se necessario, concederete loro un lasciapassare per uno o l'altro dei loro capricci. Sarete in grado di vivere con la vostra famiglia in armonia e serenità. In questa settimana non sarete risparmiati dai problemi finanziari. Per quanto cerchiate di evitarli, vi raggiungeranno subito. Ma questa situazione non riguarderà i nativi della prima decade. Non avranno problemi finanziari, anzi saranno ben ispirati e potranno prendere iniziative felici per migliorare la qualità della loro vita. Voto: 7,5.