L'Oroscopo del mese di marzo sulla fortuna è pronto a mettere in evidenza quali saranno i simboli astrali supportati dalla dea bendata. Il mese del "risveglio" vede l'Ariete in cima alla classifica dei segni più fortunati. La buona sorte a questo giro sembra voler favorire anche lo Scorpione e il Capricorno, entrambi sul podio. A seguire, premiati dal buon destino, pochi altri segni pronti a cogliere occasioni e momenti fortunati: passiamo a scoprire quali sono, analizzando anche quelli in periodo poco fortunato.

Previsioni zodiacali della fortuna del mese di marzo e posizioni: buon destino anche per Pesci

12° posto - Cancro. Le stelle questo marzo non sono affatto favorevoli, portando il segno in una posizione di generale instabilità. Dunque, periodo probabilmente da archiviare velocemente, con opportunità fortunate ridotte al minimo o inesistenti. Sarà necessario un buon livello di pazienza per affrontare ogni aspetto della vita, soprattutto da evitare qualsivoglia decisione impulsiva. La calma sarà essenziale per non farsi sopraffare dalle difficoltà, mentre la ricerca di un equilibrio interiore sarà la chiave per superare gli ostacoli. In amore, la sincerità guiderà ogni parola, portandovi a evitare malintesi e incomprensioni con il partner o le persone care.

La tendenza a mantenere la pace nelle relazioni sarà fondamentale per non far esplodere situazioni delicate. I cuori solitari, invece, potrebbero sentirsi disorientati a causa di influenze astrali poco favorevoli: un cambio di mentalità e un po’ di rilassamento aiuteranno a ritrovare la serenità. Per quanto riguarda la carriera, l'andamento sarà piuttosto complesso: distraendovi facilmente, il rischio di perdere il focus sulle questioni rilevanti sarà alto.

Sarebbe prudente evitare di chiudere affari o fare investimenti in momenti particolarmente difficili, poiché rischiano di risultare poco vantaggiosi nel lungo termine.

11° posto - Leone. L'andamento del mese di marzo potrebbe non essere esaltante, con la fortuna che sembra rimanere a distanza. L'incertezza regnerà sovrana, spingendovi a riflettere sulle vostre priorità e a prendere una pausa dalla frenesia quotidiana.

Sarà opportuno rallentare il passo e attendere che le stelle vi offrano nuove possibilità di miglioramento. In amore, sarete chiamati a rivedere alcuni aspetti della situazione sentimentale, apportando aggiustamenti o cercando di capire dove migliorare le dinamiche della relazione. Le coppie potrebbero dover affrontare qualche difficoltà nella comunicazione, ma attraverso il dialogo riusciranno a trovare un terreno comune. I cuori solitari, purtroppo, non vedranno realizzarsi il desiderio di una relazione duratura: le stelle consigliano di non perdere la speranza, poiché periodi migliori sono all’orizzonte. Sul fronte lavorativo, la concretezza e il buon senso vi aiuteranno a far fronte a vari imprevisti: affrontando ogni ostacolo con spirito pratico e un atteggiamento positivo, riuscirete a mantenere il controllo.

Sebbene non tutto vada come vorreste, la tenacia vi porterà a superare qualsiasi difficoltà.

10° posto - Acquario. Nonostante le difficoltà siano presenti, l’Acquario avrà comunque la possibilità di superarle, a patto di mantenere una visione positiva, anche senza l’aiuto diretto della fortuna. Le situazioni difficili diventeranno meno gravi se affrontate con ottimismo, e solo così si riuscirà a trarre il meglio da ogni circostanza. In amore, sarete in grado di evitare conflitti con il partner, cercando di essere più elastici e meno critici. La vostra voglia di tranquillità vi spingerà a creare spazi per il relax, ma anche a evitare discussioni inutili che potrebbero compromettere la serenità.

Per i cuori solitari, il periodo potrebbe sembrare turbolento, ma con un po’ di introspezione e magari chiedendo consiglio a persone fidate come amici o famigliari, ritroverete la calma necessaria per guardare al futuro con più speranza. Nel lavoro, le difficoltà non mancheranno, ma l'impegno e la volontà di fare da soli per raggiungere i propri obiettivi vi aiuteranno a uscire dalla stagnazione. Con costanza e determinazione, anche le sfide più impegnative possono essere superate.

9° posto - Sagittario. Il mese che si profila sembra essere piuttosto faticoso, con la fortuna pronta a far capolino, ma solo solo di tanto in tanto. Più di qualcuno potrebbe trovarsi di fronte a imprevisti ed ostacoli improvvisi, rendendo tutto più complesso e stancante.

In amore, la necessità di prendersi del tempo per sé stessi sarà fondamentale, giusto per ritrovare energia e benessere. Se in coppia, ci si concentrerà su temi importanti, tralasciando sciocchezze che potrebbero minare la tranquillità di entrambi. Il dialogo risulterà essenziale per mantenere un buon equilibrio nelle relazioni affettive, e la sincerità sarà fondamentale per evitare incomprensioni. I single dovranno stare attenti a non ricadere in vecchie abitudini o in relazioni che non sono costruttive: un po' di riflessione aiuterà a evitare passi falsi. Nel lavoro, sarà importante concentrarsi con attenzione sui dettagli, poiché non tutti gli sviluppi andranno secondo le aspettative. Ogni decisione dovrà essere presa con cautela, considerando anche un eventuale imprevisto.

Nonostante il periodo non sia dei migliori, l'impegno costante vi aiuterà a non perdere di vista i vostri obiettivi.

8° posto - Vergine. Il periodo sembra non essere dei più facili, con situazioni che potrebbero complicarsi, spingendo molti a lottare contro lo stress e una certa mancanza di stimoli. Tuttavia, come sempre, la fortuna premia chi non si arrende, e la vostra determinazione sarà ciò che vi permetterà di superare le difficoltà con successo. Per quanto riguarda le relazioni affettive, le coppie di lunga data vedranno un recupero di sintonia, con l’occasione di raccogliere i frutti di un passato in cui si è lavorato duramente per consolidare il legame. Per i cuori solitari, la situazione volgerà al meglio, soprattutto per coloro che hanno affrontato periodi difficili, e la possibilità di sviluppi amorosi potrebbe essere dietro l'angolo.

La serenità tornerà a far capolino nella vita sentimentale, anche se non mancheranno momenti di riflessione. Sul piano professionale, la situazione risulterà complessa ma con buone prospettive, grazie all'influenza positiva di Giove. Se siete a capo di un’attività autonoma, le stelle indicano la possibilità di concludere affari importanti. La chiusura del mese sarà assai positiva, con un bel miglioramento nell'ambito della propria mansione. Affrontare le incertezze dei primi giorni darà modo alla perseveranza di essere ricompensata.

7° posto - Toro. Il mese a cavallo tra l'inverno e la primavera si presenta abbastanza equilibrato, con momenti di soddisfazione che arriveranno senza particolari colpi di scena.

Nonostante il cielo non offra grandi sorprese, la fortuna si manifesterà in modo sottile, portandovi a vivere situazioni favorevoli anche in assenza di eventi straordinari. In amore, le stelle indicano una fase favorevole per le coppie, con il superamento di eventuali difficoltà e una rinnovata armonia. Le pressioni familiari o sociali non influenzeranno negativamente un legame già solido: sarete in grado di mantenere una buona stabilità emotiva. I cuori solitari godranno di un’aura di fascino e sex appeal, che si tradurrà in conoscenze interessanti o occasioni per fare belle amicizie. Le energie positive del cielo spingeranno molti a seguire il proprio istinto, invogliando a conquistare nuovi obiettivi.

Sul lavoro, eventuali errori o imprevisti saranno rapidamente risolti, grazie all’aiuto di colleghi fidati: sarà un buon momento per collaborare e fare affidamento sulle persone intorno a voi. La fortuna, seppur in forma discreta, agirà positivamente per aiutarvi a risolvere situazioni complicate. La capacità di mantenere un certo autocontrollo e agire con buon senso darà la forza di proseguire senza intoppi.

6° posto - Bilancia. Il cielo di marzo, secondo l'oroscopo, promette una certa stabilità. In programma infatti una fase relativamente serena, caratterizzata da momenti di felicità in primis nelle relazioni personali. In amore, l'ottimo aspetto di Venere favorirà l’armonia, aiutando tanti a migliorare l’intesa con il partner oppure a rendere la vita affettiva più appagante.

Se avrete una giusta dose di dolcezza e di tenerezza, riuscirete a comprendere meglio la persona che avete accanto, rendendo la relazione più solida e soddisfacente. Non rimanete passivi nelle dinamiche di coppia, ma siate attivi nel dialogo mostrando interesse genuino. I cuori solitari, invece, avranno la possibilità di entrare in contatto con persone nuove, soprattutto tra la metà e la fine del periodo, quando le circostanze astrali porteranno sorprendenti sviluppi. Sarete pieni di idee e voglia di novità, quindi non abbiate paura di mettervi in gioco. Nel lavoro, le stelle segnalano l’arrivo di novità molto positive, che potrebbero cambiare in meglio la carriera. Giove, in particolare, supporterà diverse iniziative professionali, portando fortuna e nuovi stimoli.

Queste influenze astrali contribuiranno a rinnovare lo slancio in ambito lavorativo. Chi dovesse optare per intraprendere nuove strade, i risultati non tarderanno ad arrivare.

5° posto - Gemelli. Le stelle sembrano sorridere ai nativi dei Gemelli, che si troveranno ad affrontare questo periodo con molta fortuna e grande creatività. L’intuizione sarà al massimo, e ciò permetterà di avviare nuovi progetti o idee che fino ad ora erano rimaste nel cassetto. In amore, vivrete momenti estremamente piacevoli con il partner, godendo di un’intesa che vi farà sentire appagati e soddisfatti. La complicità sarà alla base di ogni vostro gesto, e ogni attimo insieme sarà caratterizzato da una forte passionalità e voglia di stare "vicini vicini". I single, altresì, non rimarranno certo a guardare: l’istinto guiderà ogni passo, permettendo di esprimere i sentimenti a chi farà battere loro forte il cuore. Non è escluso che, tra la metà e la fine del periodo, una particolare occasione amorosa si faccia strada. Quindi, mantenete la calma e non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità. Nel lavoro, chi è alla ricerca di una nuova occupazione troverà le porte aperte: inviate curriculum, contattate nuove aziende o chiedete informazioni, perché le possibilità sono tante e tutte favorevoli. Una mente brillante, aperta alle novità, aiuterà a trovare ciò che si desidera: non mancheranno belle soddisfazioni!

4° posto - Pesci. La sorte vi sorriderà, regalando un mese ricco di energia e opportunità. Turro ciò permetterà di brillare in ogni ambito. Tante le giornate ideali per emergere, fare nuove esperienze o dimostrare tutto il vostro potenziale. In campo sentimentale, chi ha attraversato periodi difficili vedrà una ripresa, con cambiamenti positivi che daranno una nuova luce alla relazione. Le stelle vi accompagneranno, facendo in modo che ogni difficoltà lasci il posto a una ritrovata serenità. I single, animati da un forte desiderio di novità, avranno ottime occasioni per conoscere nuove persone e creare legami autentici. Sarà anche un periodo in cui molti sentiranno un particolare bisogno di affetto, il che potrebbe sfociare in una relazione speciale. In ambito lavorativo, i progetti che prenderanno piede offriranno ottime opportunità di crescita professionale, e la collaborazione con i colleghi si farà sempre più proficua. Le stelle favoriranno anche la capacità di leadership, facendo sì che ogni incarico assegnato venga svolto con successo. L'abilità nell’adattarsi alle circostanze farà la differenza, permettendovi di cogliere occasioni capaci di portare molto lontano.

3° posto - Capricorno. Il mese numero tre di questo 2025 si prospetta particolarmente positivo, ricco di energia e di possibilità per realizzare qualsiasi sogno o desiderio. Le stelle saranno favorevoli e il cielo promette un cammino sereno, anche se non privo di piccoli qui pro quo a metà mese da affrontare con determinazione. In amore, potreste fare dei passi importanti per ravvivare la relazione, introducendo novità che favoriranno una maggiore intesa. Se ci sono stati momenti di difficoltà, avrete l’opportunità di rafforzare ulteriormente il legame, migliorando il benessere di coppia. I single, seppur in cerca di certezze, dovranno mettersi in gioco, mostrando il meglio di sé e consolidando quelle relazioni che più interessano. La fase è propizia per un approccio pratico e realistico ai veri sentimenti. Sul piano lavorativo, marzo sarà il mese ideale per vedere concretizzarsi gli obiettivi più ambiziosi. Non solo raggiungerete traguardi importanti, ma potreste anche ricevere riconoscimenti per l’impegno profuso. Il periodo favorirà eventuali progetti a lungo termine: le stelle spingono affinché possiate agire con fiducia. Gli sforzi fatti in passato ora iniziano a dare i loro frutti, e ogni passo avanti sarà motivo di soddisfazione.

2° posto - Scorpione. In arrivo uno splendore di periodo con la fortuna pronta a sorridervi. Pronti a fare significativi progressi in vari settori della vita? La determinazione e la disciplina, poi, di certo sono caratteristiche che contraddistinguono il vostro segno e saranno premiate. In amore, raccoglierete i frutti delle scelte fatte in passato; l’intesa con la persona amata sarà eccellente. Se avete avuto dubbi o momenti di difficoltà, ora vedrete la relazione entrare in una fase di stabilità e benessere. I single, intraprendenti e pieni di iniziativa, avranno una grande opportunità di legare definitivamente il proprio cuore a qualcuno/a di importante. Le stelle indicano infatti che questo è il momento giusto per entrare in contatto con persone che potrebbero diventare essenziali per la vostra vita affettiva. Nel lavoro, ogni obiettivo che vi siete prefissati si avvicinerà sempre di più alla realizzazione. L’approccio pratico e deciso che avrete nel risolvere situazioni complicate vi aiuterà a ottenere il risultato desiderato. La fortuna sarà dalla vostra parte anche nelle trattative e nei progetti professionali, con occasioni che potrebbero rivelarsi molto vantaggiose.

1° posto - Ariete. L'oroscopo della fortuna del mese di marzo prevede un periodo straordinario, ricco di successi e opportunità. La fortuna sarà dalla vostra parte, in tutti i campi, soprattutto nel raggiungere obiettivi che sembrano lontani o difficili da conseguire. Questo sarà un momento davvero propizio per intraprendere nuovi progetti, con l’opportunità di vederli concretizzarsi in tempi brevi. In amore, vi sentirete particolarmente in sintonia con il partner, pronti a risolvere qualsiasi eventuale divergenza, con serenità e comprensione. La vostra energia positiva e la disponibilità al confronto renderanno la relazione ancora più forte. I cuori solitari riceveranno presto ottime notizie, con nuovi incontri o possibilità di creare legami profondi e duraturi. Il periodo è favorevole anche per fare conquiste sentimentali, grazie alla vostra personalità magnetica. Sul piano professionale avrete intuizione, tempismo e fortuna dalla vostra parte. Ogni situazione risulterà facile da gestire, grazie alla determinazione e al supporto delle stelle. La fortuna non si limiterà a sorridervi, ma vi guiderà verso traguardi ancora più ambiziosi, rendendo questo periodo uno dei migliori dell’anno.