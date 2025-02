Sabato 22 febbraio il Sagittario avrà il vento in poppa grazie all'influenza positiva di Mercurio, che lo aiuterà a brillare nella comunicazione e a superare ostacoli lavorativi con agilità. Al contrario il Cancro potrebbe trovarsi di fronte a vecchie questioni irrisolte, riportate alla luce dall’energia di Ketu. È il momento di fare i conti con il passato e trasformarlo in un trampolino per il futuro.

Oroscopo sabato 22 febbraio per tutti i segni

Ariete: la vostra giornata sarà una montagna russa di opportunità e ostacoli. Urano vi regala idee geniali che possono portarvi lontano nel lavoro, ma l’amore è più complicato del labirinto di Inception.

Fate attenzione a non perdere la bussola e non lasciatevi ingannare dalle illusioni. Evitate mosse avventate e lasciate che il tempo vi dia le risposte.

Toro: la crescita personale è il tema del giorno. Giove nel vostro segno vi spinge a imparare qualcosa di nuovo, come se foste Neo in Matrix pronto a scaricare nuove abilità. L’amore è un porto sicuro, con Venere che rende tutto più dolce e armonioso. Ricordate che la gratitudine è il segreto per una relazione serena.

Gemelli: Marte retrò vi mette alla prova. Vi sentite un po’ come Walter White in Breaking Bad: avete le capacità, ma dovete ponderare bene ogni mossa. Non lasciatevi trascinare dall’impulsività, soprattutto nel lavoro, perché il Sole in Acquario vi offre ottime occasioni.

Calma e sangue freddo.

Cancro: il passato bussa alla porta. Ketu vi costringe a fare i conti con segreti e tensioni rimaste in sospeso. È come se foste nella casa infestata di The Haunting of Hill House: affrontate i vostri fantasmi con coraggio. L’amore è una montagna russa emotiva, ma la Luna vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Leone: rivoluzione in arrivo. Il Sole in Acquario vi spinge a osare e a rinnovare il vostro modo di lavorare, come Tony Stark che reinventa l’armatura di Iron Man. L’amore, invece, richiede cautela: Marte vi tenta con decisioni affrettate, ma è meglio aspettare il momento giusto per agire.

Vergine: il potere della comunicazione.

Mercurio è dalla vostra parte e vi rende maestri della parola, un po’ come Tyrion Lannister in Game of Thrones. Approfittatene per risolvere malintesi e per esprimere i vostri sentimenti. Se vi sentite confusi in amore, ascoltate il cuore più che la mente.

Bilancia: Saturno vi chiede pazienza. Non è il momento per scorciatoie, ma per un impegno serio, come Frodo che porta l’anello in Il Signore degli Anelli. Sul lavoro servirà dedizione, mentre l’amore è sereno e stabile grazie a Venere. Mantenete l’equilibrio che vi è tanto caro.

Scorpione: emozioni in subbuglio. La Luna nel vostro segno vi rende intensi, come il protagonista di Joker, ma attenzione a non lasciarvi trascinare troppo. Nel lavoro ci sono opportunità intriganti: concentratevi e non sprecatele.

Un po’ di relax vi farà bene.

Sagittario: comunicazione al top. Mercurio vi rende brillanti, come Ted Lasso quando sprona la sua squadra. Sfruttate questo dono per farvi notare sul lavoro e per chiarire eventuali incomprensioni in amore. Marte retrò potrebbe confondere un po' i sentimenti, ma il cuore sa già la risposta.

Capricorno: trasformazione in corso. Plutone porta cambiamenti profondi, come se foste in una puntata di Black Mirror dove tutto può cambiare all’improvviso. Non opponete resistenza e lasciatevi guidare dall’intuito. L’amore è sereno: godetevi questi momenti di tranquillità.

Acquario: energia e connessioni sociali. Il Sole e Mercurio vi rendono magnetici, come gli Avengers quando si riuniscono per la battaglia.

È il momento di fare rete e portare avanti i vostri progetti. In amore la Luna vi regala profondità emotiva: un dialogo sincero può rafforzare il legame con il partner.

Pesci: intensità emotiva alle stelle. Venere, Rahu e Nettuno nel vostro segno creano un mix di sogni e illusioni, un po’ come in Stranger Things quando il Sottosopra si confonde con la realtà. Non fatevi trascinare troppo dalle emozioni e mantenete il focus sulla carriera. Il confine tra fantasia e realtà è sottile, ma con un po’ di attenzione saprete gestirlo.