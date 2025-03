L'oroscopo lavorativo e finanziario di lunedì 3 marzo consiglia ai Capricorno di prestare attenzione ai sentimenti altrui e di risolvere questioni finanziarie in sospeso. Per il Cancro, è il momento giusto per mostrare le proprie abilità, riflettere sulla casa e rinegoziare eventuali prestiti. Per i Pesci, invece, si prevedono sorprese positive legate alla passione e opportunità di collaborazione.

Previsioni astrologiche di lunedì 3 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Per trascorrere una giornata rigenerante, dedicatevi ad attività all'aperto, che vi permetteranno di rilassare sia il corpo che la mente.

La scorsa settimana è stata intensa, così come i vostri impegni. Pertanto, avete bisogno di ritrovare la calma e di allentare la tensione accumulata. Con determinazione, riuscirete a gestire meglio il vostro budget: prendetevi il tempo necessario per organizzare le vostre spese. Un ambiente sereno e familiare potrebbe aiutarvi a prendere decisioni più ponderate. Voto: 7

Toro – Inizia una nuova settimana e la stanchezza sembra non volersi schiodare dal vostro corpo, prendetevi una mezza giornata per riposarvi e per ricaricare le energie. Avete diverse opzioni a vostra disposizione, ma è innegabile che l'azione vi attiri. Se desiderate fare qualche spostamento, potete sfruttare il tempo libero per esplorare i vostri desideri, le vostre aspirazioni.

La vostra ambizione è al massimo, gestite le vostre finanze con maestria e lo fate senza chiedere consiglio a nessuno. Sapete dove state andando, e questo vi rassicura per il futuro vostro e dei vostri cari. Voto: 7,5

Gemelli – Se avete affrontato un periodo lavorativo molto impegnativo, questo è il momento ideale per rilassarvi e staccare la spina.

Anche se non avete programmi specifici, godervi il tempo libero sdraiati sul divano o sul letto può essere altrettanto piacevole. È innegabile che siate persone intraprendenti. Se delle scelte poco ponderate vi hanno portato a difficoltà economiche, quelle sono ormai superate: siete riusciti a rialzarvi. Le preoccupazioni finanziarie sono un ricordo lontano e il vostro futuro sembra promettente.

Voto: 7

Cancro – Vi sentirete particolarmente ispirati, creativi e pieni di iniziativa, il che renderà la vostra giornata piacevole e produttiva. Non esitate a mettere in mostra le vostre abilità e la vostra disponibilità. Mostratevi al meglio per cogliere eventuali successi o attività promettenti che potrebbero nascere. Questa giornata è ideale per riflettere sulle questioni legate alla vostra casa e per trovare sicurezza attraverso la vostra creatività. È il momento giusto per rinegoziare i vostri prestiti, se ne avete, e se vi sentite pronti, agite senza esitazione. Voto: 10

La situazione lavorativa ed economica secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L’atmosfera celeste amplifica le vostre parole e sentite l'impellente desiderio di trionfare, ma è fondamentale ponderare attentamente il contenuto di ciò che dite.

Agire con precipitazione e forzare le situazioni potrebbe condurvi a spiacevoli contrattempi. Questo è un momento propizio per esprimere le vostre opinioni, rivendicare i vostri diritti e dedicarvi a trattative delicate. È giunto il tempo di prendere l'iniziativa, sia in ambito finanziario che per la vostra realizzazione personale. Voto: 5

Vergine – È lunedì e sentite il desiderio di liberarvi dallo stress. Se la scorsa settimana lavorativa è stata particolarmente pesante, è giunto il momento di cercare un'attività divertente per allentare la tensione accumulata. Dimenticate per un po' il lavoro e le pressioni del mondo esterno. Avete l'intuizione giusta per avere successo nelle vostre iniziative e per ottenere i fondi necessari da investire in progetti redditizi.

In questo periodo, state cercando di convincere i vostri interlocutori con grande determinazione. Voto: 8

Bilancia – Questa giornata vi offre un'opportunità di crescita che potrebbe portarvi più lontano di quanto vi aspettiate. Sfruttate questo momento favorevole per accumulare energie, poiché il periodo richiede un notevole impegno, ma vi ricompenserà adeguatamente. Per quanto riguarda il settore finanziario, l'Oroscopo sconsiglia di effettuare investimenti in questo momento, in quanto potreste essere inclini all'impulsività e rischiare di concludere affari svantaggiosi. Allo stesso modo, limitate gli acquisti superflui, poiché potreste ritrovarvi presto circondati da oggetti inutili. Voto: 5

Scorpione – Vi aspetta un lunedì splendido, nonostante una certa sensazione di monotonia.

In realtà, il tempo per il riposo sarà scarso, poiché un elenco di commissioni vi attende, sebbene riusciate a portarle a termine. Gli acquisti impulsivi vi riserveranno piacevoli sorprese, con numerose occasioni da cogliere al volo, dato che spesso siete tra i primi ad arrivare, permettendovi di approfittare delle offerte senza dover rilanciare. Voto: 9

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi siete preparati per questa giornata di studio, ma siete gli unici. Se chi vi sta intorno ve lo fa notare, non dimenticate di fare qualche apparizione pubblica di tanto in tanto. Per quanto riguarda il denaro, state attraversando un periodo pieno di agitazioni, quindi, la preoccupazione ha la precedenza su tutto il resto.

Avete difficoltà a mantenere la calma. I vostri amici più cari non osano nemmeno chiedervi perché siete così stressati. Voto: 4

Capricorno – A volte il miglior modo per eliminare lo stress accumulato negli ultimi due mesi è rimanere tra le mura domestiche. Questo lunedì potrebbe essere dedicato allo studio o alle pulizie domestiche. Le vostre priorità sono importanti, ma cercate di mantenere un buon equilibrio nelle relazioni personali. Un problema economico che vi ha preoccupato potrebbe essere risolto con una gestione attenta e responsabile. Inoltre, troverete maggiore soddisfazione personale nel portare a termine ciò che avete iniziato il giorno precedente. Voto: 7

Acquario – Se avete pianificato di trascorrere una giornata romantica con il vostro partner ma non ne avete ancora discusso, potreste trovarvi in una situazione di stallo.

Questo perché le vostre aspettative potrebbero non coincidere con quelle del vostro partner. La vostra abilità nel comunicare vi aiuterà a migliorare i vostri scambi, facilitando così la crescita della vostra situazione finanziaria. La firma di nuovi accordi o contratti avrà un impatto significativo sul vostro budget. Le prospettive finanziarie sembrano migliorare, ma è sempre utile mantenere una gestione prudente delle proprie risorse. Voto: 6

Pesci – Siete gentili con chi vi circonda, meno impulsivi, egocentrici o pignoli del solito. Affrontate le situazioni con maggiore filosofia, distacco e semplicità. Il lunedì si preannuncia quindi tranquillo, poiché le vostre interazioni saranno piacevoli ed equilibrate.

Date spazio alla vostra passione, vi riserva sorprese eccezionali; cogliete al volo le opportunità che si presentano, con velocità e semplicità sorprendenti. È possibile che qualcuno stia cercando di unirsi al vostro team di collaboratori. Voto: 10