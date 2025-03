L'oroscopo del fine settimana dal 15 al 16 marzo vedrà i Gemelli fortunati grazie a Giove, soprattutto in amore, mentre la salute dei nativi Scorpione sarà molto buona. Il Leone riuscirà a essere carismatico in amore grazie alla Luna e Venere, mentre la Bilancia cercherà di comprendere meglio lo stato d'animo del partner.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 marzo 2025 segno per segno

Ariete: non fidatevi sempre e solo delle vostre emozioni. Venere vi farà provare sentimenti puri e sinceri, ma dovrete anche comprendere cosa prova la vostra anima gemella per voi, e con la Luna in opposizione potrebbe non essere così semplice.

Per quanto riguarda il lavoro sarete sicuri delle vostre capacità grazie a Mercurio, che porterà occasioni interessanti da cogliere al volo. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato soddisfacenti in questo weekend di marzo. Il rapporto con il partner sarà abbastanza sereno, e sarà proprio nelle piccolezze che avrete modo di godere appieno nella compagnia della persona che amate. Sul posto di lavoro potrebbe non sembrarvi un fine settimana pieno di cose da fare, anche perché la vostra voglia di fare non sarà così elevata. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ottima per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Sarete romantici e attenti ai desideri del partner grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, soprattutto voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale Giove porterà un po’ di fortuna in quel che fate, mentre Mercurio vi darà gli strumenti necessari per costruire il vostro successo. Voto - 9️⃣

Cancro: questo fine settimana porterà con sé alcuni problemi da affrontare all'interno della vostra relazione di coppia. La Luna e Venere formeranno un cielo complicato per voi.

potreste trovarvi a un bivio, per cui sarà importante essere lucidi per prendere la decisione più giusta per voi e per il vostro rapporto. Anche nel lavoro non sarà facile prendere le giuste decisioni con Mercurio in quadratura a mettervi in difficoltà. Voto - 6️⃣

Leone: il vostro carisma in amore non passerà inosservato in questo weekend di marzo.

Sarete sempre ben disposti nei confronti del partner, ma anche verso chi si dimostra interessato a voi se siete single. In quanto al lavoro, Mercurio porterà buone idee e grandi potenzialità. Nonostante i tanti impegni, cercherete di fare del vostro meglio per poter ricavare soddisfazioni dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali discrete in questo periodo per voi nativi del segno. Questo cielo vi sorriderà, ma non vi darà grandi occasioni per vivere un rapporto appagante con la vostra fiamma. Nel lavoro la fortuna non sarà dalla vostra parte considerato Giove in quadratura, ciò nonostante non vi arrenderete dinanzi nessun ostacolo, nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un weekend di comprensione per voi secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte e, nonostante Venere in quadratura, cercherete di comprendere meglio i sentimenti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, prendere iniziativa non sarà sempre un punto di merito. Con Mercurio contro di voi, potreste anche andare fuori strada. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale stabile in questo fine settimana per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà forse il più romantico in assoluto, ma ci sarete sempre nel momento del bisogno per la persona che amate. Sul posto di lavoro cercate di essere più decisi nei vostri progetti.

Avrete buone potenzialità, dovrete soltanto riuscire ad applicarle. Ottima la salute grazie al sostegno di Marte in trigono. Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna, Venere e Mercurio in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio in questo fine settimana. In campo amoroso sarete un tutt'uno con la persona che amate, sempre sulla stessa lunghezza d'onda, pronti a condividere ogni momento insieme. Sul posto di lavoro avrete Giove contro di voi, ciò nonostante il successo sarà ancora a portata di mano. Dovrete soltanto dimostrare di poterlo raggiungere. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna e Venere in quadratura renderanno questo fine settimana difficile sul fronte amoroso. I vostri sentimenti potrebbero apparirvi confusi in questo periodo, e dal partner, non avrete chiare risposte su come vivere un rapporto che funzioni davvero.

Sul posto di lavoro non fidatevi solo delle vostre capacità. La posizione sfavorevole di Mercurio potrebbe mettervi in crisi. Voto - 5️⃣

Acquario: con un cielo sereno come questo avrete modo di trascorrere un fine settimana intenso di emozioni, ma non solo. Single oppure no, saranno favoriti gli incontri, soprattutto di persone che conoscete da tempo. Nel lavoro sarà un periodo di crescita e di grandi occasioni che dovrete cogliere al volo per poter raggiungere i vostri traguardi più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un fine settimana governato dalla tranquillità per voi nativi del segno. Vi sentirete bene con la vostra anima gemella, preoccupandovi per una volta soltanto di essere felici insieme. Nel lavoro sarete sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi, ma attenzione a non sbilanciarvi troppo considerato Giove in quadratura. Voto - 8️⃣