L'oroscopo della giornata di domenica 2 marzo annuncia particolare prudenza nei nati Sagittario al lavoro, in attesa del passaggio di Mercurio in Ariete, mentre i Gemelli risulteranno simpatici ed estroversi agli occhi del partner. I nati Vergine dovranno controllare meglio il loro umore, mentre il Cancro sarà in grado di mantenere il passo con i propri progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo domenica 2 marzo 2025 e voti

Ariete: la prima domenica di marzo vi metterà nelle giuste condizioni per godere di una giornata serena con la persona che amate.

Se siete single, vi sentirete liberi come l'aria, pronti a fare qualunque cosa vi sentirete, anche innamorarvi. Sul posto di lavoro non sempre avrete le forze per portare avanti la mole di progetti che avete, ma non per questo dovrete fermarvi e rinunciare. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di domenica positiva. La vostra relazione di coppia sarà stabile e soddisfacente, con a volte qualche spunto romantico per esaltare il rapporto con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro avrete ben chiara la situazione, e saprete prendere le giuste decisioni per raggiungere il vostro successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: la vostra simpatia catturerà l'interesse della persona che amate secondo l'Oroscopo. Il vostro modo di fare estroverso potrebbe piacere alla vostra fiamma, ma attenzione a non spingervi troppo oltre, per mantenere un buon equilibrio nel vostro rapporto.

In ambito professionale dovrete prendere i vostri progetti con i giusti tempi. Avere fretta potrebbe solo allungare la questione. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo poco piacevole per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno ancora contro di voi, rendendo questa domenica poco appagante per voi e il partner.

Cercate di essere più espansivi nei confronti della persona che amate. In ambito professionale sarete in grado di mantenere il passo con la mole di progetti da portare avanti, anche se il tempo libero a disposizione non sarà molto. Voto - 6️⃣

Leone: sarà una giornata piena di emozioni per voi e la persona che amate. La Luna e Venere vi sorrideranno, aprendo il vostro rapporto a nuovi scenari elettrizzanti per voi e il partner.

In ambito professionale cercate di mantenere la calma se ci saranno perdite di tempo nei vostri progetti. Mantenere il passo non sarà facile, ma non potrete mollare. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale complicata per quanto riguarda il lavoro. Attenzione in particolare al vostro umore, che potrebbe influenzare negativamente l'esito dei vostri progetti. Bene invece la sfera sentimentale. Il vostro rapporto forse non sarà tra i più romantici in assoluto, ma saprete come dimostrare il vostro affetto nei confronti del partner con i fatti. Voto - 7️⃣

Bilancia: per quanto vi state impegnando per riportare un pò di luce e stabilità nella vostra vita sentimentale, con la Luna e Venere in opposizione non sarà facile ottenere il consenso della persona che amate.

Se siete single prendetevi un pò di tempo per voi stessi. In quanto al lavoro, sarà una giornata di routine per voi, senza momenti particolarmente esaltanti, ma neanche momenti negativi. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo intenso in ambito professionale, ma anche ricco di soddisfazioni. Il lavoro da svolgere non vi mancherà, ma le opportunità che potrete raggiungere saranno molto importanti per voi. In amore sarà una domenica tranquilla per voi e il partner, anche se vi piacerebbe poter fare qualcosa di più per il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Sagittario: cercate di essere prudenti in quel che fate in questo periodo. La posizione sfavorevole di stelle come Mercurio e Giove non vi perdonerà dagli errori, ragion per cui, valutate bene le vostre decisioni.

In ambito amoroso avrete il pieno appoggio del partner e, grazie alla Luna e Venere in trigono, non mancheranno momenti di tenerezza e passione. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale difficile a causa della Luna e di Venere in quadratura. Il vostro modo di fare invasivo, quasi opprimente, non farà affatto piacere alla persona che amate. Bene invece il settore professionale, anche se i successi che raggiungerete non avranno lo stesso sapore di una volta. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali sopra le aspettative in questo periodo. Vi sentirete leggeri, liberi di vivere come volete la vostra vita sentimentale insieme alla persona che amate. Questa vostra libertà influenzerà positivamente il vostro rapporto, regalandovi momenti di grande amore.

Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà molto buona, e vi permetterà di fare buoni passi avanti nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: il lavoro continuerà a darvi soddisfazioni grazie all'appoggio di stelle come Marte e Mercurio. Avrete le idee chiare sui vostri progetti, dimostrandovi sempre preparati a ogni imprevisto. Sul fronte amoroso ci sarà una buona stabilità all'interno del vostro rapporto. Vi sentirete fieri di poter avere al vostro fianco qualcuno che vi ami veramente. Voto - 8️⃣