L'oroscopo della giornata di giovedì 13 marzo annuncia un forte desiderio di ricominciare in amore nei nati Cancro, nonostante questo cielo cupo, mentre il Leone sarà un bravo oratore in campo professionale. Per l'Acquario sarà un periodo proficuo al lavoro, mentre i nati Pesci dovranno essere prudenti in amore.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 13 marzo e classifica

Ariete: questa giornata si rivelerà abbastanza interessante per la vostra vita sentimentale grazie a Venere. Single oppure no, risulterete abbastanza affascinanti agli occhi della vostra fiamma, costruendo un rapporto molto intrigante.

In campo professionale sarete abbastanza precisi nel vostro modo di fare, non lasciando indietro alcun dettaglio. Voto - 9️⃣

Toro: la condivisione è sicuramente il vostro punto forte in amore, e con la Luna in trigono dal segno amico della Vergine, dimostrerete questa voglia d'amare, che siate single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di dare il vostro contributo nelle mansioni di gruppo. Anche se piccolo il vostro aiuto, farà comunque parte di un meraviglioso mosaico. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbe mettervi in crisi in questo periodo in amore, ma non vi arrenderete, soprattutto se avete il consenso del pianeta Venere. Single oppure no, siate sinceri con la vostra fiamma se volete conquistare il suo cuore.

In campo professionale andrete dritti al punto in questo periodo, evitando di perdere tempo in dettagli superflui. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di giovedì che vedrà la Luna in sestile dal segno della Vergine. Nonostante Venere si trovi in cattivo aspetto, sentirete il desiderio di ricominciare con il partner, e cercare di costruire un rapporto migliore.

Per quanto riguarda il lavoro avrete importanti progetti in mano, e non potrete permettervi errori, nonostante Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Leone: le vostre abilità oratorie vi torneranno molto utili in campo professionale in questo periodo. Il sostegno di Mercurio e di Giove si rivelerà molto prezioso per riuscire a mettere insieme progetti ben fatti.

In amore ci penserà il pianeta Venere a regalarvi dolci emozioni tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo piacevole in amore grazie alla Luna in congiunzione. Il rapporto con il partner si farà più diretto, ma soprattutto più maturo. Ci saranno le condizioni per poter fortificare il vostro legame, e renderlo unico. In ambito professionale sarete nel mezzo di alcuni progetti ambiziosi. A questo punto, dovrete fare del vostro meglio affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi, nonostante gli ostacoli di Giove. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali sfortunate in questo periodo a causa di questo cielo cupo. Con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete, non ci saranno grandi occasioni romantiche.

Avrete bisogno di mettere le cose in chiaro nel vostro rapporto affinché possiate tornare a stare bene insieme. Anche sul posto di lavoro avrete bisogno di riordinare le vostre idee per poter ripartire con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una giornata piacevole per la vostra relazione di coppia. La Luna vi assisterà dal segno della Vergine, portandovi il giusto pretesto per rendere più coinvolgente il vostro rapporto. In quanto al lavoro, vi sentirete con maggiore inventiva ed energie in questo periodo, da investire al meglio per le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro in questo periodo. I vostri sentimenti nei confronti del partner saranno chiari, ma non sempre saprete esprimerli nella maniera più adatta.

Sul posto di lavoro i vostri progetti andranno avanti spediti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Capricorno: sostenuti dalla Luna in trigono, questa giornata si rivelerà migliore in campo sentimentale. Nonostante Venere si trovi in cattivo aspetto, avrete modo di rendere migliore la vostra relazione di coppia se sarete capaci di risolvere alcuni problemi tra di voi. In ambito professionale prendete alcune mansioni con estrema calma, controllando per bene ogni dettaglio. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo proficuo in ambito professionale. Mercurio e Giove vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire al meglio le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito sentimentale godrete di una relazione stabile, e momenti coinvolgenti tra voi e la persona che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà necessaria una certa prudenza in ambito amoroso in questo periodo, considerato la Luna in opposizione. Il rapporto con il partner non attraverserà una crisi, ciò nonostante non trovate il pretesto per aprine una. Per quanto riguarda il lavoro, Marte in trigono porterà buone energie, da sfruttare appieno in quei progetti più audaci. Voto - 7️⃣