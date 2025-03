L'oroscopo di giovedì 6 marzo prevede sicurezza e fascino per il Leone, sostenuto da un cielo favorevole, mentre i Gemelli adotteranno un approccio più diretto e pratico nel lavoro. Il Capricorno sarà parsimonioso nei sentimenti, mentre la Vergine dovrà evitare eccessi in amore.

Previsioni oroscopo giovedì 6 marzo 2025 e classifica

Ariete: sarà una giornata piena di impegni ma anche di entusiasmo per voi nativi del segno. In amore la Luna e Venere sosterranno il vostro rapporto, concedendovi momenti di crescita e di passione con la persona che amate.

In ambito professionale avrete il tempo necessario per adeguarvi a nuovi ambienti e trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: questa giornata di giovedì vedrà un cielo poco influente secondo l'Oroscopo, ma non per questo sarà un periodo cupo per voi nativi del segno. In amore, single oppure no, studiate al meglio il rapporto con la persona che amate, per poi lasciarvi andare alle emozioni. In ambito lavorativo porterete avanti le vostre idee con grande impegno, ma attenzione a non avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Gemelli: adotterete un approccio più diretto in ambito professionale in questo periodo. La pratica sarà fondamentale per gestire al meglio i vostri progetti, ma soprattutto per poter ambire più in alto in futuro.

In quanto ai sentimenti questa giornata vi regalerà forti emozioni grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. I cuori solitari troveranno affinità in una persona molto vicina. Voto - 8️⃣

Cancro: la vostra voglia di connessione sociale non sarà così elevata a causa di Venere in quadratura. Avrete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio interiore, prima di approcciarvi alle persone intorno a voi.

Anche nel lavoro sarà necessario recuperare il filo del discorso e dare una direzione ai vostri progetti, scongiurando questo Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali favorevoli in ambito amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno in questo giovedì di marzo, portando grande ottimismo e voglia di rendere unico il vostro rapporto.

Sul posto di lavoro avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, ma i tanti impegni da svolgere renderanno questa giornata un po’ complessa. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale non particolarmente armoniosa in questa giornata di giovedì. Cercherete di mantenere un buon equilibrio nel vostro rapporto, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, fate attenzione a non eccedere. Sul lavoro sarete sicuri delle vostre capacità, ma per raggiungere il successo serviranno tanto impegno, tempo e pazienza. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo migliore in ambito amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. La vostra relazione di coppia attraverserà ancora qualche difficoltà, ma in questa giornata la corrente non vi trascinerà verso spiacevoli discussioni.

In quanto al lavoro, sarà un periodo di analisi e ricerca di nuove idee, che possano permettervi di risalire la china e raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una giornata discreta per voi secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma dovrete sapervi guadagnare momenti di romanticismo e passione con la persona che amate con i fatti. Riguardo al lavoro, potrete costruire progetti di successo nel prossimo periodo, anche se a volte potrebbe essere richiesto qualche sforzo in più. Voto - 7️⃣

Sagittario: Venere vi sarà d'aiuto in questa giornata di giovedì, ma con la Luna in opposizione, non sempre sarete capaci di godere al meglio del rapporto con la persona che amate.

In campo professionale i vostri progetti andranno lungo la giusta direzione, ma il punto d'arrivo sarà ancora lontano. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo giovedì di marzo non vi darà grandi spunti per vivere una relazione di coppia appagante. Con Venere in quadratura, sarà difficile trovare il giusto pretesto per condividere i vostri sentimenti con la persona che amate. Sul luogo di lavoro potrete svolgere bene le vostre mansioni, ma attenzione a Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale armoniosa e coinvolgente in questo periodo grazie in particolare alla Luna in trigono. Single oppure no, sarete in grado di fare breccia nel cuore della persona che amate, anche grazie al supporto del pianeta Venere in sestile.

Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà buone idee, e se avrete le risorse necessarie, riuscirete sicuramente ad andare molto lontano. Voto - 9️⃣

Pesci: previsioni astrali sottotono in questo giovedì di marzo. I vostri sentimenti non saranno sempre ben chiari nei confronti della persona che amate. Se siete single attenzione a non essere troppo precipitosi se avete fatto nuove conoscenze. Nel lavoro andrete sul sicuro in questo periodo, evitando di cimentarvi in progetti di cui non avete piena padronanza. Voto - 7️⃣