L'oroscopo della giornata di lunedì 10 marzo preannuncia un Acquario schietto e trasparente in amore, mentre il Cancro non dovrà cedere all'impulsività. Le emozioni non mancheranno nella vita dell'Ariete, mentre il Capricorno dovrà essere più corretto nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo lunedì 10 marzo 2025 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con il piede giusto, soprattutto in amore, grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Avrete modo di riparare eventuali torti commessi in precedenza, godendo di un rapporto più autentico.

Sul posto di lavoro sentirete l'esigenza di fare di più. La qualità non mancherà nei vostri progetti grazie a Mercurio, ma Marte in quadratura limiterà le vostre capacità. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un lunedì meno scoppiettante in campo amoroso. Iniziare una nuova settimana con la Luna in quadratura potrebbe rivelarsi traumatico per voi, ma attenzione a non riversare la vostra frustrazione nei confronti del partner. Sul posto di lavoro Marte vi darà la carica, ma serviranno anche le giuste idee affinché i vostri progetti possano fare il salto di qualità. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un periodo più interessante per la vostra relazione di coppia. La Luna in sestile farà da apripista verso un rapporto più trasparente, mentre Venere aggiungerà quel tocco romantico che forse manca tra voi e la vostra fiamma.

Se siete single sarà un bel periodo per cercare di fare nuove conquiste. Sul posto di lavoro sarete sulla strada giusta verso il successo, grazie alla fortuna di Giove e le buone idee di Mercurio. Voto - 8️⃣

Cancro: la vostra impulsività al lavoro potrebbe farsi sentire in questa giornata di lunedì. Un temperamento eccessivo potrebbe non essere adeguato a gestire le vostre mansioni nella maniera corretta.

In amore ci saranno piccoli scossoni tra voi e il partner, che però potrebbero rivelarsi molto utili per chiarire alcune cose. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che avrà occhi solo per voi all'inizio di questa settimana. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete spesso di buon umore, pronti a condividere la parte migliore di voi con la persona che amate.

Se siete single nuovi amori potrebbero nascere soltanto se sarete disposti ad aprire il vostro cuore. Nel lavoro sarà il periodo adatto per buttare giù nuove idee, che possano portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Vergine: giornata di lunedì discreta. Questo cielo sarà tutto sommato sereno, e vi permetterà di essere abbastanza lucidi e romantici nei confronti del partner. Se siete single, approfondite il legame con la vostra fiamma un po’ alla volta. Sul fronte professionale non sarà facile destreggiarvi tra mille impegni, ciò nonostante cercherete di fare del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna arrivare in vostro soccorso, mettendosi in sestile dal segno del Leone.

Mostrerete il vostro lato maturo verso la persona che amate, per una relazione davvero appagante, dovrete avere ancora un po’ di pazienza. Per quanto riguarda il lavoro Giove sarà dalla vostra parte, ciò nonostante il successo sarà ancora distante, e richiederà parecchio impegno. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali in calo all'inizio di questa settimana a causa della Luna in quadratura. A volte il vostro temperamento potrebbe farsi un po’ impulsivo nei confronti del partner, spingendovi a creare spiacevoli discussioni. Bene invece il settore professionale, grazie in particolare a Marte in trigono, che vi darà la carica di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Sagittario: in questo lunedì di marzo troverete terreno fertile in amore.

La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, aiutandovi a costruire un legame forte e indissolubile con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul posto di lavoro Mercurio sarà favorevole, portando idee interessanti per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: quadro astrale in lieve rialzo in questa giornata di lunedì, anche se ancora ci saranno evidenti problemi da risolvere tra voi e la persona che amate, e con Venere in quadratura dovrete avere ancora tanta pazienza. In ambito professionale serviranno idee più efficaci per i vostri progetti, ma soprattutto, non dovrete agire d'istinto al primo ostacolo. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete un po’ schietti nei confronti del partner all'inizio di questa settimana, complice la Luna in opposizione.

Ci terrete molto al vostro rapporto, ma in questo periodo preferirete dire le cose come stanno veramente. In ambito lavorativo le vostre idee saranno efficaci grazie a Mercurio, e vi permetteranno di fare ottimi passi avanti. Voto - 7️⃣

Pesci: possono sorgere alcuni dubbi nel vostro cuore in questo periodo, complice questo cielo poco influente. Agirete spesso d'istinto con il partner, ma non sempre le vostre decisioni potrebbero rivelarsi adeguate. In campo lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate. Voto - 7️⃣