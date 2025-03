L'oroscopo di martedì 11 marzo annuncia un Leone particolarmente vivace, aiutato dalla Luna e da Venere in buon aspetto per vivere un rapporto felice con il partner. Un approccio più deciso potrebbe invece aiutare i nativi Sagittario a conquistare la propria fiamma. Un ordinatissimo Gemelli saprà sfruttare al meglio le opportunità che arriveranno al lavoro, mentre la logica e la razionalità apriranno nuove strade professionali ai nativi dell'Acquario.

Previsioni oroscopo martedì 11 marzo 2025

Ariete: questo cielo vi darà piacevoli soddisfazioni in campo sentimentale grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere.

Un equilibrio tra emozioni e maturità vi porterà a vivere un rapporto autentico, sempre pieno di emozioni. In campo professionale il vostro intuito infallibile vi porterà a raggiungere risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale poco entusiasmante a causa della Luna in quadratura. Avrete buoni sentimenti nei confronti del partner, ma le circostanze v'impediranno di essere convincenti agli occhi della persona che amate. Nel lavoro serviranno i giusti mezzi per mettere assieme progetti di successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: il vostro modo di fare, sempre preciso, organizzato e ordinato, vi permetterà di essere davvero efficienti al lavoro. Il sostegno di Mercurio e Giove inoltre si rivelerà fondamentale per raggiungere i vostri obiettivi.

Con il partner passioni e pulsioni che vi aiuteranno a vivere da vicino impegni e rapporti, senza mai annoiarvi, grazie alla Luna e Venere favorevoli. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere in quadratura limiterà ancora i vostri sentimenti secondo l'Oroscopo. Questo martedì di marzo potrebbe non essere così entusiasmante per voi, ma questo non vuol dire che non state facendo niente per risollevare la vostra relazione.

In ambito professionale sarà necessario aspettare che si sblocchino alcune situazioni prima di cimentarvi in grandi progetti. Voto - 6️⃣

Leone: vi sentirete particolarmente vivaci in questa giornata di martedì, complice la Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, se credete sia la persona giusta, non fatevela scappare.

Nel lavoro ambirete a posizioni di prestigio. Con Mercurio e Giove favorevoli, potreste anche raggiungere questi obiettivi, ma non dovrete mai mollare. Voto - 8️⃣

Vergine: questo cielo continua a non essere particolarmente brillante nei vostri confronti secondo l'oroscopo, ma vi lascerà abbastanza margine da permettervi di fare qualcosa per una quotidianità interessante. In amore siate attenti alle necessità del partner, costruendo un rapporto sincero. In ambito lavorativo, occupatevi dei progetti più sicuri per voi, gestendo quelli più ambiziosi solo in un secondo momento. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile dal segno del Leone vi darà una mano in questa giornata di martedì, ma con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete, ci saranno ancora un po’ di cose da sistemare tra voi e la vostra anima gemella.

In ambito professionale attenzione a non prendere sotto gamba alcune mansioni apparentemente semplici da gestire. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un martedì un po’ deludente in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura. Avrete voglia di rendere più acceso il vostro rapporto, ma dovrete anche ottenere il consenso del partner affinché possiate stare bene insieme. Nel lavoro avrete bisogno di stabilire le vostre priorità prima di cimentarvi in progetti ambiziosi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale eccellente in questo martedì di marzo. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, creando interessanti occasioni per conquistare il cuore della persona che amate. Single oppure no, un approccio più deciso potrebbe aiutarvi particolarmente.

In campo professionale Mercurio porterà buone idee, ma attenzione agli ostacoli che Giove metterà tra voi e il successo. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo cupo nei vostri confronti. Sembra quasi piovere sul bagnato per voi in amore, ma se i vostri sentimenti verso il partner sono sinceri, farete di tutto affinché il vostro rapporto possa funzionare. Nel lavoro non prendetevela se qualche critica o un pettegolezzo sembrerà appannare i vostri progetti. Questo cielo non sarà il massimo, certo, ma in ogni caso, non arrendetevi. Voto - 6️⃣

Acquario: la vostra logica e razionalità, grazie al sostegno di stelle come Mercurio e Giove, vi permetterà di aprire nuove strade in campo professionale.

Questo cielo sarà clemente con voi, e dovrete approfittare delle occasioni che arriveranno per fare carriera e ambire più in alto. In amore Venere vi sorriderà dal segno dell'Ariete, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe causare piccole incomprensioni con il partner. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di martedì che vedrà un buon cielo sopra di voi secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner si rivelerà dolce e spensierato, con discrete occasioni per trascorrere momenti felici insieme. Se siete single, a volte basta poco per conquistare il cuore della persona che amate. Sul posto di lavoro Marte porterà buone energie da investire, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno dei Gemelli. Voto - 8️⃣