L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 marzo prevede un Capricorno in subbuglio, messo alle strette da questo cielo che vedrà Venere, Mercurio e Marte contro, mentre l'astro argenteo spingerà i nati Acquario a realizzare i propri sogni. I Gemelli saranno un passo avanti a tutti, mentre i Pesci dovranno fare attenzione a come gestire il proprio rapporto.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 marzo 2025 e classifica

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un buon cielo sopra di voi. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di essere intimi con la persona che amate, capaci di poter costruire un rapporto sereno e aperto a ogni problema o novità.

In campo professionale non vi mancheranno certo buona volontà e le idee giuste per mettere a segno progetti di successo. Voto - 8️⃣

Toro: la posizione favorevole di Marte vi aiuterà a reagire e poter ottenere di più in campo professionale. Potreste avere in mano soluzioni interessanti per i vostri progetti, che potrebbero darvi belle soddisfazioni se gestiti nel modo corretto. In amore sarete spontanei e sinceri nei confronti del partner. Vi piacerà molto poter vivere una relazione aperta e trasparente. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale splendida per voi nativi del segno in questo mercoledì di marzo. La Luna si affaccerà nel vostro cielo, e insieme a Venere in sestile, non mancheranno momenti di tenerezza e passione.

Nel lavoro sarete un passo avanti a tutti grazie al sostegno di Giove e Mercurio, con idee innovative e grandi energie e risorse da investire nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale difficile in questo periodo a causa di Venere in quadratura. Non aspettatevi momenti di grande passione con la persona che amate.

Prima, avrete bisogno di risolvere definitivamente alcuni importanti problemi. Per quanto riguarda il lavoro la vostra produttività sarà buona, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di mercoledì in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna tornerà a sorridervi, e con Venere in trigono le emozioni tra voi e il partner non tarderanno ad arrivare.

In campo professionale avrete bisogno di rallentare un po’, e di trovare un po’ di tempo per raggruppare le idee e definire la vostra tabella di marcia. Voto - 8️⃣

Vergine: il rapporto con il partner potrebbe subire un leggero calo nel prossimo periodo a causa della Luna in quadratura. La vostra relazione di coppia non attraverserà una crisi, ciò nonostante avrete bisogno di risolvere alcuni piccoli imprevisti. Sul posto di lavoro l'organizzazione sarà un aspetto fondamentale per riuscire a tenere il passo con i vostri progetti, mantenendo una buona qualità. Voto - 7️⃣

Bilancia: non vi sentirete così soddisfatti della vostra vita sentimentale. Di contro, la Luna sarà in trigono dal segno amico dei Gemelli, e vi darà una mano a comprendere meglio lo stato d'animo della persona che amate.

In ambito professionale la vostra produttività sarà buona, ma non sempre i vostri obiettivi saranno a portata di mano. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo migliore in amore. La Luna smetterà di essere contro di voi, e vi permetterà di vedere in modo più chiaro il vostro rapporto con la persona che amate. Se siete single sarà possibile sciogliere alcuni nodi sulla vostra vita sociale e sentimentale. In ambito professionale tenderete a essere molto precisi in quel che fate, ottimizzando al massimo le risorse a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'arrivo della Luna in Gemelli potrebbe seminare qualche incertezza nel vostro rapporto, che solo con la forte presenza di Venere in trigono potrete riuscire a risolvere.

Single oppure no, dunque, se ci tenete davvero alle persone che amate, cercate di dimostrarlo. In ambito professionale essere rigidi potrebbe aiutarvi a gestire meglio le vostre mansioni, ma non sempre potrete mantenere questa filosofia. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale in subbuglio per voi nati del segno in questo periodo. Sarete messi alle strette da questo cielo, che non vi darà molte alternative. In amore state trascurando un po’ troppo il rapporto con la persona che amate. Anche voi single non state curando a sufficienza la vostra vita sociale. Nel lavoro avrete bisogno di buone idee, ma forzare le cose non vi porterà molto lontano. Voto - 6️⃣

Acquario: questa Luna in transito nel segno amico dei Gemelli aprirà la vostra mente a nuovi sogni e idee romantiche .

Con Venere in sestile inoltre, arriveranno momenti splendidi per il vostro rapporto. Sul posto di lavoro avrete buone idee da sviluppare, che potrebbero presto darvi buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Pesci: attenzione al vostro modo di gestire il rapporto con il partner in questo periodo, considerato la presenza della Luna nel segno dei Gemelli. A volte potrebbero esserci delle incomprensioni, che farete meglio a non ingigantire. Nel lavoro sarete produttivi e pieni di energie. Attenzione soltanto a non essere troppo precipitosi in quel che fate. Voto - 7️⃣