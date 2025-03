L'oroscopo della giornata di sabato 8 marzo annuncia l'arrivo della Luna nel segno zodiacale del Cancro, che avrà una grande sete d'amore da soddisfare, mentre i nativi Scorpione saranno capaci di vivere un rapporto equilibrato e romantico.

La Bilancia si sentirà cupa, il Leone sarà particolarmente impegnato al lavoro, mantenendo comunque un certo ottimismo, mentre il Capricorno dovrà riuscire a trovare la giusta quadra nella propria quotidianità.

Ariete: l'arrivo della Luna nel segno del Cancro potrebbe disorientarvi un po’ in campo amoroso all'inizio di questo fine settimana.

Venere in congiunzione vi darà una mano con il vostro rapporto, ma per il momento dovrete concentrarvi su ciò che conta veramente della vostra relazione di coppia. In ambito professionale andrete dritti al punto dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali buone in ambito sentimentale. La Luna in sestile dal segno del Cancro aggiungerà un po’ di brio alla vostra vita sentimentale, permettendovi di vivere un rapporto maturo e coinvolgente, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro Marte porterà buone energie da investire, con la possibilità di raggiungere interessanti obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questa giornata di sabato. Il secondo weekend del mese vedrà la Luna lasciare il vostro segno, ciò nonostante sarete ancora capaci di vivere al meglio il rapporto con la persona che amate, grazie anche a Venere in sestile.

Sul posto di lavoro sarà un buon periodo per investire più tempo e risorse nei vostri progetti, nel tentativo di raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete bisogno di fare chiarezza sulle vostre priorità in questo periodo, soprattutto riguardo al lavoro. Alcuni importanti progetti che avete iniziato potrebbero trovarsi in una fase di stallo, che richiederà un'attenta analisi affinché possiate sbloccare questa situazione.

In amore la Luna raggiungerà il vostro segno, alimentando una grande sete d'amore da soddisfare. Con Venere in quadratura però, sarà più importante riportare il giusto equilibrio all'interno del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata particolarmente impegnativa al lavoro, ma con il sostegno di stelle come Giove e Mercurio, riuscirete comunque a mantenere un certo ottimismo, utile per progredire nei vostri progetti professionali.

Sul fronte amoroso ci saranno momenti interessanti da vivere con la vostra fiamma, soprattutto se il vostro rapporto è nato da poco tempo. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna smetterà di remarvi contro nel prossimo periodo, aprendo ad un fine settimana pieno di speranze e ottimismo. Single oppure no, mostratevi per ciò che siete e la vostra fiamma apprezzerà. In campo professionale Marte premierà il vostro entusiasmo con risultati piuttosto interessanti nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: questo weekend di marzo inizierà in modo cupo per voi nativi del segno, complice l'arrivo della Luna in quadratura. Insieme a Venere in opposizione, faticherete a vedere qualcosa di buono nella vostra vita sentimentale, ma sappiate che voi per primi dovrete fare qualcosa per risollevare la vostra vita amorosa.

In ambito lavorativo sarete alla ricerca di valide alternative che possano permettervi di risalire la china. Voto - 6️⃣

Scorpione: questa giornata di sabato si rivelerà interessante per quanto riguarda i sentimenti. L'arrivo della Luna nel segno amico del Cancro vi permetterà di entrare più nell'intimo del vostro rapporto e stare bene insieme alle persone a voi più care. Sul fronte professionale non abbiate paura di sbilanciavi e fare qualcosa di più ambizioso che possa garantirvi risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'astro argenteo smetterà di essere contro di voi a partire da questo sabato di marzo, lasciando spazio a Venere in trigono. Single oppure no, mettete in mostra le vostre doti romantiche, coinvolgendo la persona che amate a vivere momenti topici insieme.

Riguardo al lavoro, il sostegno di Mercurio sarà prezioso per i vostri progetti, ma con Giove opposto, attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che purtroppo tenderà ulteriormente a peggiorare secondo l'Oroscopo. La Luna e Venere saranno contro di voi, rendendo le cose complicate in amore. Avrete come la sensazione di non uscire più da questo tunnel, fatto di momenti negativi che non faranno bene al vostro rapporto. Anche nel lavoro saranno necessari dei cambiamenti. Dovrete prendere in mano la situazione e cercare di risolvere alcuni problemi nel vostro ambiente professionale. Voto - 6️⃣

Acquario: quadro astrale che continua a mettervi a vostro agio.

Venere illuminerà il vostro rapporto, aiutandovi a costruire una relazione solida e duratura, capace di superare qualunque ostacolo. In ambito professionale vi troverete in una situazione favorevole da condurre, che se ben gestita potrebbe regalarvi risultati grandiosi. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di sabato positiva in campo amoroso per voi nativi del segno. L'arrivo della Luna nel segno del Cancro vi permetterà di vivere un rapporto più aperto. Potrebbe essere un buon momento per provare a risolvere alcuni problemi e vivere una relazione di coppia trasparente. In quanto al lavoro ci sarà molto da fare per raggiungere i vostri obiettivi, ciò nonostante vi sentirete pronti a tutto. Voto - 7️⃣