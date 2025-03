L'oroscopo della giornata di venerdì 7 marzo vedrà un grande spirito d'iniziativa al lavoro per i nati Cancro, grazie al sostegno di Marte, mentre l'Ariete sarà dolcissimo nei confronti del partner. Il Leone giocherà a carte scoperte in amore, mentre Mercurio metterà a proprio agio i nati Gemelli.

Previsioni oroscopo venerdì 7 marzo 2025 e classifica

Ariete: gestirete in modo efficace i vostri progetti professionali in questo periodo grazie al sostegno di Mercurio e di Giove. Avrete buone opportunità in amore, che potrebbero portarvi lontano se gestite nel modo corretto.

In amore la Luna e Venere vi permetteranno di essere dolcissimi nei confronti del partner, capaci di godere al meglio della vostra relazione sentimentale. Voto - 9️⃣

Toro: sarà un cielo tutto sommato discreto in questa giornata di venerdì. Vi sentirete abbastanza coinvolti all'interno della vostra relazione di coppia, capaci di dare il giusto spazio alla persona che amate, godendo di momenti di serenità. Sul posto di lavoro avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete e Giove in congiunzione, sarete a vostro agio in campo professionale. Riuscirete a mettere insieme le vostre idee e trasformarle in pratica.

Sarà importante per voi crescere e fare esperienza in questo periodo. In amore sarete circondati da persone a voi care, e con il sostegno della Luna e di Venere, sarete in grado di mettere in risalto il rapporto con il partner. Voto - 8️⃣

Cancro: il pianeta Marte in congiunzione porterà un grande spirito d'iniziativa in voi secondo l'Oroscopo, ma avere una grande voglia di fare potrebbe non essere sufficiente.

Serviranno infatti anche buone idee, e con Mercurio in quadratura non sempre sarete nelle condizioni adatte. Anche in amore dovrete risolvere eventuali difficoltà nel vostro rapporto, che v'impediscono di viverlo come volete. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale grandiosa in questa giornata di venerdì, ciò nonostante sarete alla ricerca di qualcosa in più, soprattutto voi single.

Giocherete a carte scoperte con la vostra fiamma, nel tentativo di entrare in empatia e costruire una relazione forte. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee, che potrebbero aprirvi a nuovi interessanti scenari. Voto - 8️⃣

Vergine: questo cielo continua a non essere così brillante nei vostri confronti. Avrete i vostri momenti topici con il partner, ma con la Luna in quadratura, a volte il vostro rapporto potrebbe farsi un po’ cupo. Anche nel lavoro dovrete essere più costanti in quel che fate, cercando di gestire in modo più convincente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte in questo venerdì di marzo. Con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete però, non aspettatevi forti sentimenti tra voi e la persona che amate.

Cercate invece di riportare il giusto equilibrio nel vostro rapporto. In quanto al lavoro, sentirete l'esigenza di cambiare qualcosa nei vostri progetti, nel tentativo di risalire la china. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di venerdì stabile, che vedrà un cielo poco influente, che vi permetterà di fare più o meno ciò che più sentite. In amore provate a sbilanciarvi con la persona che amate: potreste ottenere piacevoli sorprese. Sul fronte lavorativo gli impegni non mancheranno. Alcuni saranno piacevoli e intensi, altri potrebbero sembrarvi un po’ noiosetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Venere continuerà a darvi una mano in amore, ma con la Luna in opposizione dal segno dei Gemelli, questa giornata potrebbe riservare delle insidie per il vostro rapporto.

Se siete single attenzione a non essere troppo diretti quando provate a confrontarvi con nuove conoscenze. Sul posto di lavoro sarete sulla strada giusta verso il successo, ma la strada sarà un po’ lunga. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un venerdì poco entusiasmante per la vostra relazione di coppia, complice il pianeta Venere in quadratura. Inoltre, la Luna naviga in posizioni scomode in questo periodo, e non si prospetta dunque un weekend facile per la vostra relazione di coppia. Attenzione anche nel lavoro, considerato Mercurio e Marte contro di voi, che vi daranno del filo da torcere per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: questo cielo sarà particolarmente sereno. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, pronti a concedervi belle emozioni da condividere con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro ispirerete fiducia nel vostro gruppo, dimostrandovi capaci e con un'influenza positiva sui vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra relazione di coppia in questa giornata. Non attraverserete un periodo di crisi con il partner, ma è evidente che ci saranno alcuni piccoli ostacoli da superare per mantenere una buona armonia. Sul fronte lavorativo Marte sostiene le vostre iniziative, ma serviranno anche le risorse necessarie per poter mettere tutto in pratica. Voto - 7️⃣