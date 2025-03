L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 marzo prevede un Sagittario affascinante e felice della quotidianità che vivrà, mentre i Gemelli si sentiranno particolarmente fortunati, soprattutto in ambito lavorativo. Il Cancro dovrà gestire con attenzione il tempo e le risorse a disposizione sul lavoro, mentre i Pesci saranno sempre accorti e giudiziosi nelle loro iniziative professionali.

Previsioni oroscopo dal 17 al 23 marzo 2025 e classifica

Ariete: è arrivato il vostro momento secondo l'Oroscopo. Inizierà finalmente il vostro mese, e con il sostegno di stelle come Mercurio e Venere, niente potrà porre un limite al vostro entusiasmo.

In amore vi sentirete uniti alla persona che amate, pronti a dimostrare sempre le vostre emozioni. In campo professionale la vostra produttività sarà ottima, e a dimostrarlo, lo saranno gli ottimi risultati che raggiungerete. Voto - 9️⃣

Toro: questa settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in opposizione. Single oppure no, in ogni caso, non perderete il vostro solito ottimismo, cercando di trovare sempre il lato positivo delle cose, anche in una relazione un po’ altalenante. Approfittate del fine settimana per recuperare terreno. Sul posto di lavoro Marte porterà sostegno, accompagnandovi nei vostri progetti più ambiziosi a raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo.

Tra voi e il partner ci sarà una piacevole stabilità, che vi metterà nelle condizioni giuste per poter vivere serenamente questo vostro amore. In campo professionale ci saranno buone opportunità per i vostri progetti, che non potrete lasciarvi sfuggire. Vi sentirete fortunati in questo periodo, pronti a mettere in mostra tutto il vostro potenziale.

Voto - 8️⃣

Cancro: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, non sempre avrete la soluzione adatta per i vostri progetti professionali. Di contro, le competenze non vi mancheranno: dovrete riuscire a gestire bene il tempo e le risorse a vostra disposizione. In campo amoroso non sarà un periodo ricco di emozioni a causa di Venere.

La Luna vi darà una mano tra le giornate di lunedì e martedì, ma la strada verso una relazione stabile sarà ancora lunga. Voto - 6️⃣

Leone: la settimana potrebbe iniziare un po’ a rilento per la vostra relazione di coppia a causa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Fortunatamente, Venere sarà ancora dei vostri, e vi permetterà di riprendervi facilmente e risolvere piccoli malintesi con la persona che amate. Sul posto di lavoro sarete efficienti e abbastanza precisi grazie a Mercurio, capaci di ottenere risultati migliori dalle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale discreta in questa settimana per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile, anche se la Luna potrebbe a volte mettervi i bastoni tra le ruote.

Fate attenzione in particolare tra le giornate di mercoledì e giovedì. Sul posto di lavoro riuscirete a districarvi tra i problemi da risolvere, e con Marte in sestile, sarete abbastanza reattivi e determinati. Voto - 7️⃣

Bilancia: un po' di sofferenza d'amore si farà sentire ancora per un po’ secondo l'oroscopo, complice anche il pianeta Venere in opposizione. Anche la Luna non vi darà grandi occasioni sentimentali. Single oppure no, dovrete lavorare maggiormente sul vostro temperamento. Per quanto riguarda il lavoro affidatevi alla mano di colleghi più esperti. Prendere l'iniziativa sarà sicuramente lodevole, ma se andrete fuori strada, il risultato finale non sarà così soddisfacente. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione aprirà questa settimana dalle tante opportunità, soprattutto in ambito sentimentale.

Single oppure no, i vostri sentimenti saranno chiari, ma dovrete trovare il modo giusto per trasmetterli alla persona che amate. In ambito professionale avrete grande cura dei vostri progetti. Ci terrete molto a raggiungere obiettivi ambiziosi, e poter sperare di gestire progetti più grandi e proficui. Voto - 8️⃣

Sagittario: vi sentirete particolarmente grati e felici in questa settimana di marzo, soddisfatti della vostra vita quotidiana. In amore potrete contare su Venere in trigono, oltre che sulla Luna, che navigherà in buone posizioni. Single oppure no, arriveranno opportunità interessanti per dimostrare il vostro affetto alle persone che amate. In quanto al lavoro riuscirete a mettere a frutto le vostre idee, raggiungendo importanti soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che faticherà ancora a brillare per voi nativi del segno. La permanenza di Venere nel segno dell'Ariete sta durando un bel po’, e voi faticherete molto a uscire dal vostro guscio e mettere in risalto le vostre emozioni. In questa settimana la Luna vi darà una mano, e forse potrebbe aiutarvi a muovere qualche passo verso una vita amorosa migliore. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre capacità per riuscire a mettere le mani su progetti più ambiziosi. Voto - 6️⃣

Acquario: questa settimana di marzo potrebbe partire un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante questo cielo sarà comunque abbastanza soddisfacente.

Può capitare che a volte ci sia una nuvoletta di passaggio nel vostro rapporto, ma si tratterà di una situazione temporanea se riuscirete a mantenere una buona armonia tra di voi. In campo professionale metterete a punto le vostre idee migliori per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: sarete sempre accorti e giudiziosi in quel che fate secondo l'oroscopo. Il lavoro avrà ancora un ruolo centrale per voi, anche senza Mercurio a disposizione. Sarà importante per voi riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito amoroso la Luna porterà stabilità e buone emozioni tra voi e il partner, ma attenzione durante il weekend, quando l'astro argenteo si troverà in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣