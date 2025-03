L'oroscopo settimanale dal 24 al 30 marzo 2025, invita il Leone a gestire le finanze con attenzione, evitando spese eccessive e mettendo da parte del denaro. Il Toro vivrà delle relazioni amorose intense e avrà ottimi risultati finanziari. I Gemelli che vivono in coppia avranno molte soddisfazioni, mentre i single avranno molte opportunità di conoscere nuove persone. Approfondiamo ora le previsioni per tutti con le relative pagelle settimanali.

La settimana 24-30 marzo dal punto di vista dell'amore e delle finanze: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non ci saranno pianeti a offuscare le relazioni coniugali questa settimana.

Tutto si risolverà per il meglio tra di voi e il partner. Farete di tutto per appianare le cose e compiacere l'altra persona. Se non avete legami sentimentali, Venere vi darà una grande voglia di uscire e di essere più aperti e socievoli. Di conseguenza, vi troverete in un clima favorevole per incontri e amicizie che porteranno rapidamente e facilmente all'amore. Sul fronte finanziario, la Luna vi incoraggerà a lanciarvi in riflessioni audaci, non prive di interesse e di ritorno economico. Vi proteggerà e vi permetterà di vivere senza troppe preoccupazioni materiali durante la settimana. Voto: 7,5

Toro – Per la maggior parte di voi, questa settimana sarà segnata da inebrianti relazioni amorose e torridi piaceri sensuali.

Marte sarà all'origine di questo meraviglioso turbinio. Tuttavia, non tutti sarete, per così dire, sulla stessa barca: per i nati della terza decade, le tendenze erotiche della settimana saranno purificate e spogliate della loro cornice eccessivamente carnale. I risultati finanziari saranno molto apprezzabili, forse addirittura eccezionali.

Potrete approfittare di questa ripresa per migliorare le vostre condizioni di vita e rafforzare la vostra posizione sociale. Voto: 8

Gemelli – La vostra vita di coppia vi darà molta soddisfazione e sicurezza durante questa settimana. Le darete una base molto più solida. Se siete single, avrete la possibilità di conoscere qualcuno di nuovo grazie ai molti eventi sociali e feste a cui parteciperete.

Approfittate delle circostanze che vi danno la possibilità di costruire il futuro. Non cercate troppo lontano un partner che spesso è vicino; aprite gli occhi e guardatevi intorno. In questa settimana l'accento sarà posto su una delle vostre occupazioni preferite: fare più soldi possibile. Avrete nuove opportunità per diversificare o aumentare le vostre entrate. Le transazioni finanziarie saranno eccellenti. Tuttavia, è probabile che il partner vi sorprenda o addirittura vi faccia arrabbiare spendendo questo denaro appena guadagnato. Voto: 8

Cancro – Gli sforzi che avete compiuto hanno portato a un miglioramento graduale del rapporto con il partner. Tuttavia, non fermatevi qui! Continuate a essere premurosi e attenti ai suoi desideri.

Questa settimana è ideale per trovare soluzioni definitive ai problemi che vi affliggono. Se siete single, preparatevi: l'incontro tanto atteso potrebbe avvenire proprio in questi giorni. L'aspetto finanziario sarà particolarmente favorevole, grazie agli influssi astrali positivi. La vostra capacità di gestire il denaro con parsimonia sarà premiata. Forse è giunto il momento di realizzare il sogno di una nuova casa. Voto: 8

L'ultima settimana di marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Incoraggiati da Giove, non mancherete di fermezza. Lancerete un ultimatum al partner d’amore per fargli capire che è nel suo interesse fare uno sforzo se vuole tenervi. Colto di sorpresa, potrebbe reagire in modo violento, ma alla fine entrambi riscoprirete la passione che vi animava all'inizio della vostra unione.

Se siete liberi sentimentalmente, la passione irromperà nella vostra vita e trasformerà la vostra esistenza. Per quanto riguarda il denaro, dovrete guardare oltre la punta del naso. Dovrete stare attenti a non spendere quasi tutto quello che guadagnate, dimenticandovi di guardarvi le spalle e di mettere da parte un po' di soldi non appena ne avrete la possibilità. Voto: 7

Vergine – Sostenuti da Mercurio in ottimo aspetto, sarete in grado di vedere la vita di coppia attraverso occhiali rosa: abbastanza per deliziare ed entusiasmare la vostra anima gemella. I vostri sentimenti saranno caratterizzati da una grande franchezza. Per i single, la vita sentimentale sarà più serena rispetto agli ultimi tempi.

Chi ha avuto molte storie non avrà più bisogno di dimostrare a sé stesso di essere irresistibile. E chi ha sentito il bisogno di formare una coppia sarà meno preoccupato per il suo futuro in amore. Stimolati e fortemente condizionati da Plutone, sarete in grado di dimostrare grande abilità e pazienza per superare i problemi economici che attualmente vi affliggono. Sarete efficienti, coraggiosi e tenaci, non rinunciando mai a un progetto che vi sta a cuore. Quando si tratta di procedure ufficiali, di richieste di sostegno o di intervento, avrete grandi possibilità di successo. Voto: 7,5

Bilancia – Grazie al sostegno di Plutone, sarete in grado di prendere una decisione su una relazione sentimentale.

Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato nel puntare in alto e nel desiderare un partner che porti benefici sociali o economici. Tuttavia, siete sicuri di essere degni di ciò che credete di avere diritto? Ponetevi questa domanda, se il successo non corona i vostri sforzi. Prestigio e popolarità sono parole che risuonano nelle vostre orecchie. Attribuirete loro molta importanza questa settimana. Tuttavia, fate attenzione a non giudicare le persone dall'esterno, o potreste andare incontro a qualche delusione questa settimana. Voto: 7,5

Scorpione – Il pianeta Mercurio potrebbe farvi soccombere al fascino lussurioso di qualcuno nato nel vostro stesso segno. Guardate a destra, guardate a sinistra: se lo volete, vi innamorerete.

Le coppie già innamorate rimarranno così legate che nessun aspetto negativo potrà disturbare la loro vita felice. La vostra situazione finanziaria migliorerà questa settimana e andrà verso una maggiore stabilità. D'ora in poi siate più responsabili e riflessivi in questo settore se volete conquistare la fiducia degli altri con maggiore facilità. Siate estremamente cauti quando si tratta di collaborazioni finanziarie e assicuratevi di controllare i termini dei vostri accordi prima di prendere qualsiasi impegno. Voto: 8,5

Previsioni astrologiche per l'ultima settimana di marzo: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Dovrete essere ottimisti, perché la recente ripresa della vostra relazione continua a guadagnare terreno.

La spiegazione è semplice: Saturno predica una vita di coppia felice e appagata. Voi e il partner andrete d'accordo e ognuno di voi avrà voglia di ascoltare l'altro. Se siete single, rischiate di perdere la testa e di farvi prendere dal vortice di una storia d'amore folle e passionale, con le sue insidie, i suoi tumulti, la sua gelosia, la sua possessività: tutto ciò che odiate quando fa freddo. Il clima astrale è chiaramente ambiguo quando si parla di denaro. Saturno influenzerà il vostro settore economico. Poiché Saturno è un pianeta di restrizione e limitazione, è inutile dire che vi promette un periodo di magra, in cui dovrete tenere sotto controllo le spese. Ma ci sarà anche Giove. È davvero una benedizione?

Certo, essendo Giove il pianeta della fortuna, vi aiuterà a incrementare il vostro budget. Ma Giove è anche il pianeta che vi fa spendere di più! Voto: 6,5

Capricorno – Se siete single, Venere esalta il fascino personale e non avrete problemi a comportarvi da seduttori. Approfittate di questa opportunità per trovare l'anima gemella. Ma non lasciatevi trasportare troppo in fretta, anche se pensate di esservi imbattuti in una perla rara. La routine e le abitudini peseranno molto sulla vostra relazione durante questa settimana. Non lasciate che il silenzio e l'incomprensione si ergano come un muro impenetrabile tra voi e il partner. Questa settimana, il Sole eserciterà un'influenza molto positiva, aiutandovi a mantenere l'equilibrio finanziario e a gestire meglio il budget questa settimana.

Giove, dal canto suo, vi regalerà una fase finanziaria molto prospera durante. È il momento di chiedere un bonus di qualche tipo, di firmare contratti e di rivedere i vostri investimenti. Tutto andrà per il meglio. Voto: 10

Acquario – Grazie a questi influssi planetari, la vostra vita di coppia non dovrebbe presentare particolari problemi e continuerete a essere felici con il vostro amore. Se siete single, grazie alla forte influenza venusiana, potrete godere di exploit amorosi senza precedenti, scoperte sensuali e performance inedite. Vi divertirete più che mai e l'amore continuerà a eccitare la vostra curiosità. Attenzione alle spese eccessive. Ascoltate i consigli prudenti del partner e, se necessario, lasciategli tenere i cordoni della borsa.

In caso contrario, potreste avere delle brutte sorprese questa settimana. Voto: 7

Pesci – Malgrado i vostri tentativi di mantenere la razionalità, potreste sviluppare un attaccamento eccessivo verso una persona affascinante ma indifferente. Tale situazione potrebbe causarvi sofferenza. Non esiste una cura definitiva per il mal d'amore, se non una buona dose di umorismo. In ogni caso, non allarmatevi eccessivamente se temete di dover abbandonare questo mondo, poiché “il mal d'amore uccide solo chi deve morire entro un anno” (Marguerite de Navarre). L'Oroscopo raccomanda prudenza nelle questioni finanziarie. È prevedibile che le entrate ordinarie subiscano ritardi in questa settimana. Pertanto, dovrete evitare spese ingenti e l'accensione di prestiti significativi per l'acquisto di nuove attrezzature o la ristrutturazione dell'abitazione. Voto: 7.