L'Oroscopo della settimana dal 10 al 16 marzo 2025 è pronto a svelare le tendenze dei prossimi sette giorni. In primo piano i transiti lunari, che saranno meno numerosi del solito, con appena due cambi di costellazione. Il primo aspetto che l'Astro d'Argento formerà nel periodo sarà quello della Luna in Vergine (voto 10), regalando a questo segno il massimo dei voti in pagella. La seconda configurazione lunare riguarderà l'entrata della Luna in Bilancia (voto 9), favorendo questo segno sia in amore che nel lavoro.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 7. La prossima settimana sarà caratterizzata da tranquillità e routine. Una lieve sensazione di apatia, giovedì o venerdì, potrebbe compromettere la brillantezza dell'attività quotidiana: una breve pausa rappresenterà una mossa saggia. La compagnia di amici o persone con cui c'è una sintonia naturale sarà ideale per allontanarsi dalle preoccupazioni e dedicarsi a momenti di svago. Sul piano lavorativo, si procederà in modo ordinato, affrontando le richieste pratiche senza troppe complicazioni. L'importante sarà concentrarsi su obiettivi concreti, evitando di disperdere energie su dettagli superflui. In amore, si adotterà un atteggiamento prudente e riflessivo, facendo un passo indietro quando le situazioni emotive sono ancora incerte.

Questa marcia indietro avrà un fine strategico: proteggere sentimenti che non sono ancora chiari nemmeno per sé stessi. Se si ha la possibilità di prendere qualche giorno di riposo, sarà l'occasione giusta per staccare la spina e ricaricare le batterie. Se invece non ci sono ferie in programma, l'attesa per il prossimo fine settimana sarà il momento ideale per concedersi una pausa.

La guida astrologica per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 11 marzo;

martedì 11 marzo; ★★★★★ lunedì 10 e mercoledì 12;

★★★★ sabato 15 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 marzo;

★★ venerdì 14 marzo.

♉ Toro: voto 7. Settimana favorevole, grazie alla benevola combinazione planetaria che prevede momenti di dinamismo, anche se a tratti ci sarà una certa impazienza nell'affrontare le incombenze quotidiane.

La spinta data dalla Luna, in discreto aspetto, potrà amplificare la voglia di agire: fondamentale, evitare di essere troppo impulsivi. Un appoggio positivo, reso ancor più forte dall'Astro d'Argento, sarà quello di Venere che incoraggerà a mirare in alto e a puntare con decisione verso gli obiettivi. A livello professionale, l'approccio audace darà i suoi frutti, creando nuove opportunità e portando a risultati soddisfacenti. Non è il momento di fare passi indietro, ma piuttosto di spingere verso il successo, sfruttando la spinta astrale favorevole. In ambito sentimentale, l'affetto sarà espresso con passione, e il fascino naturale attirerà l'attenzione di chi si desidera conquistare. Tuttavia, la frenesia del periodo potrebbe rendere difficile fermarsi a riflettere e prendere le cose con calma.

Un po’ di riposo e di equilibrio saranno fondamentali per evitare il rischio di esaurirsi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 13 marzo;

giovedì 13 marzo; ★★★★★ martedì 11 e venerdì 14;

★★★★ lunedì 10 e mercoledì 12;

★★★ sabato 15 marzo;

★★ domenica 16 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. Attenzione incentrata molto sulla sfera sentimentale e interpersonale. Il cuore sarà al centro dell'attenzione, con emozioni che si alternano tra momenti di serenità e una certa agitazione, probabilmente per il desiderio di più attenzioni o di maggiore intimità. Per chi è in coppia, ci sarà una sintonia che favorirà la comunicazione e l’armonia, mentre per chi è single, la settimana sarà ricca di occasioni per socializzare e fare nuove conoscenze.

La spinta positiva delle stelle promette giorni movimentati, ma anche ricchi di opportunità. I legami affettivi saranno favoriti, soprattutto se si condivideranno esperienze genuine con le persone care. L'umore sarà migliore quando si potrà trascorrere tempo con gli amici o fare una chiacchierata rilassante con chi si conosce bene. Questo sarà anche un momento in cui si avranno intuizioni molto chiare riguardo a ciò che si desidera fare, e il tempo sarà propizio per cogliere occasioni che potrebbero presentarsi. Sul fronte professionale, la settimana offre la possibilità di approfondire e migliorare competenze e conoscenze, portando a un miglioramento delle proprie capacità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 15 marzo;

sabato 15 marzo; ★★★★★ giovedì 13 e domenica 16;

★★★★ mercoledì 12 e venerdì 14;

★★★ martedì 11 marzo;

★★ lunedì 10 marzo.

♋ Cancro: voto 7.

Periodo di riflessione in ambito sentimentale. Non sarà utile forzare situazioni emotive che non sembrano risolversi facilmente. In particolare, le dinamiche di coppia potrebbero richiedere più impegno per superare momenti di incertezza o incomprensioni. L’influenza di Venere sarà neutra, offrendo sia opportunità che piccoli ostacoli, ma niente che non si possa gestire. La chiave sarà agire con determinazione, decidendo di mettere da parte paure o insicurezze per prendere le decisioni necessarie. Per i single, gli astri porteranno una ventata di novità, favorendo conoscenze che potrebbero trasformarsi in solide e sincere amicizie. Anche se non ci saranno scosse importanti, la socializzazione sarà vivace e stimolante.

La comunicazione con gli altri sarà piacevole, creando uno scambio positivo che arricchirà l’esperienza quotidiana. Nel lavoro, il completamento di un progetto importante rappresenterà una soddisfazione significativa, anche se la fatica mentale accumulata potrebbe richiedere momenti di recupero. Il sostegno di colleghi o collaboratori sarà fondamentale per raggiungere i risultati desiderati.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 16 marzo;

domenica 16 marzo; ★★★★★ venerdì 14 e sabato 15;

★★★★ lunedì 10 e giovedì 13;

★★★ martedì 11 marzo;

★★ mercoledì 12 marzo.

♌ Leone: voto 6. Leggera tendenza agli imprevisti e a qualche piccolo disagio, soprattutto nei primi giorni. Gli imprevisti potrebbero generare frustrazione, ma la gestione calma delle situazioni contribuirà a ridurre l’impatto di eventuali difficoltà.

L’aspetto sufficientemente positivo della Luna garantirà una giornata senza danni, limitando gli effetti negativi di eventuali inconvenienti. Sul fronte lavorativo, gli impegni assorbiranno gran parte dell’energia, ma non mancheranno occasioni per raggiungere risultati soddisfacenti. L’approccio sereno e la capacità di affrontare le situazioni con professionalità permetteranno di superare ostacoli senza troppa fatica. In amore, sarà necessario dedicare più tempo alla cura della relazione di coppia, evitando che le preoccupazioni professionali o altre distrazioni compromettano la qualità del rapporto. La vita sentimentale, infatti, potrebbe risentire della stanchezza fisica e mentale accumulata durante la settimana.

Con un po’ di attenzione, riuscirete a migliorare il clima amoroso, concedendo tempo per la serenità e il relax.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 10 e giovedì 13;

★★★★ martedì 11, mercoledì 12 e venerdì 14;

★★★ domenica 16 marzo;

★★ sabato 15 marzo.

♍ Vergine: voto 10. Periodo molto favorevole, grazie a un'armonia planetaria che promette momenti di grande serenità e realizzazione. La Luna in ottimo aspetto, perché presente nel segno, favorirà una settimana piacevole, senza particolari difficoltà. Le relazioni familiari potrebbero rappresentare l’unico punto delicato, con possibili tensioni che potrebbero emergere, ma nulla che non si possa risolvere con il giusto approccio. Nel lavoro, sebbene non ci sia una chiara visione sul futuro, si avvertirà una sensazione positiva, il che renderà assai più facile del solito concentrarsi sulle mansioni assegnate.

Questa parte della settimana una persona vi aiuterà a prendere le giuste decisioni e al momento opportuno. In amore, nuove emozioni potrebbero entrare nella vostra vita, ma sarà necessario capire se c'è una base solida su cui costruire. In generale, sarà un buon periodo per ricaricare le energie: approfittando dei momenti di riposo per riflettere sui progetti futuri e sulle scelte da fare.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno mercoledì 12 marzo;

mercoledì 12 marzo; ★★★★★ martedì 11, giovedì 13 e sabato 15;

★★★★ lunedì 10, venerdì 14 e domenica 16.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 9. L'oroscopo della settimana preannuncia che si aprirà positivamente, soprattutto in ambito sentimentale.

Il cielo favorirà il chiarimento in quelle relazioni che stanno vivendo momenti di incomprensione. Un recente malinteso con la persona amata si risolverà, permettendo di godere di un rapporto più armonioso. Un vostro slancio romantico sarà pienamente apprezzato, e il desiderio di vedere chi vi sta accanto felice troverà un riscontro positivo. Il periodo sarà favorevole grazie alla capacità di donare, senza chiedere nulla in cambio; ciò renderà ancora più forte il legame. I single, invece, potranno godersi un momento di relax dedicandosi al benessere fisico e mentale, senza preoccupazioni esterne. La serenità dei rapporti interpersonali garantirà un ambiente di tranquillità, dove non ci saranno scosse o tensioni.

Sia nel lavoro che nella vita quotidiana, la settimana si rivelerà assai fruttuosa. Si registreranno nuovi sviluppi professionali e opportunità economiche.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 14 marzo;

venerdì 14 marzo; ★★★★★ mercoledì 12 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10, martedì 11, giovedì 13 e sabato 15.

♏ Scorpione: voto 6. Il periodo in analisi si annuncia interessante dal punto di vista sentimentale, con momenti di leggerezza e divertimento. Lunedì, ma soprattutto venerdì con la presenza della Luna in Bilancia, potrete contare su due giornate serene, ideali per ritagliarsi spazi per la persona amata e godere di momenti romantici e affettuosi. La vita a due sarà arricchita dalla capacità di esprimere i propri sentimenti in modo concreto. I single, invece, godranno di una fase di grande attrazione e fascino, risultando molto corteggiati e ricercati. Sarà un periodo favorevole per avvicinarsi a nuove persone e chissà, magari per trovare un incontro che cambierà il corso degli eventi. Nel lavoro, la vostra razionalità e il pragmatismo saranno le chiavi per riorganizzare i vostri impegni e affrontare le sfide con maggiore efficacia. Il focus sarà sulla concretezza e sull'efficienza, che vi porteranno a risultati soddisfacenti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 10 e venerdì 14;

★★★★ martedì 11, sabato 15 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 marzo;

★★ mercoledì 12 marzo.

♐ Sagittario: voto 6. La settimana sarà contrassegnata da un buon inizio. Il weekend, purtroppo, sarà non privo di piccoli intoppi che potrebbero richiedere una maggiore attenzione. Nonostante qualche esitazione e paura di fallire, avrete occasione di mettere in pratica le vostre capacità, sebbene una certa insicurezza possa ostacolarvi nel cogliere appieno le opportunità che si presenteranno. Nel lavoro, la tendenza a voler fare tutto da soli, senza chiedere aiuto, potrebbe rallentare i progressi. Sarebbe utile essere più aperti a collaborazioni esterne, perché il sostegno degli altri potrebbe risultare determinante. In ambito sentimentale, il desiderio di novità e di vivacità potrebbe stimolare la relazione, ma attenzione a non cadere nella monotonia, che potrebbe intaccare la passione. La creatività e la fantasia potrebbero essere gli strumenti giusti per ravvivare il legame.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ giovedì 13 e venerdì 14;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12;

★★★ sabato 15 marzo;

★★ domenica 16 marzo.

♑ Capricorno: voto 5. Periodo particolarmente impegnativo, con la necessità di evitare distrazioni. Il consiglio, in caso di decisioni importanti, è di valutare ogni aspetto con estrema attenzione per evitare errori che potrebbero complicare la situazione. La propensione ad agire d’impulso, senza la dovuta riflessione, potrebbe portarvi a fare passi falsi, quindi è fondamentale mantenere la calma e ponderare bene ogni decisione. Nel lavoro, le cose si muoveranno lentamente e dovrete affrontare ogni sfida con costanza e pragmatismo. L’atteggiamento collaborativo, invece di un confronto diretto, si rivelerà la via più fruttuosa. In amore, avvertirete il desiderio di ricevere maggiori attenzioni, e questo sarà in parte ricambiato dal partner. Comunque non sarà una settimana priva di contrasti, è bene saperlo. La tranquillità che desiderate andrà ricercata anche nelle solite attività quotidiane, sebbene alcune situazioni possano turbare la serenità. Mettete in conto tanta pazienza!

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ sabato 15 marzo;

★★★★ mercoledì 12, giovedì 13, venerdì 14 e domenica 16;

★★★ lunedì 10 marzo;

★★ martedì 11 marzo.

♒ Acquario: voto 6. La settimana partirà con una routine consolidata, ma non mancheranno occasioni di rinnovamento. La relazione sentimentale, dopo momenti di incertezze, avrà nuove possibilità di miglioramento. Sarà un periodo ricco di idee innovative e nuovi progetti, che vi permetteranno di fare scelte importanti e giuste. Soprattutto nella vita affettiva, il desiderio di costruire una connessione più profonda con la persona accanto sarà forte, portandovi a cercare un legame che unisca anche l’aspetto intellettuale e spirituale. I single saranno in una posizione favorevole per conquistare l'attenzione degli altri, grazie a un'energia che emanerete con grande fascino. Nel lavoro, il carisma e la leadership vi aiuteranno a creare nuove alleanze e a intraprendere nuove strade professionali, che si riveleranno promettenti. In generale, il futuro lavorativo è senz'altro previsto in miglioramento.

La scaletta giorno per giorno con le stelline assegnate da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 10 e domenica 16;

★★★★ martedì 11, venerdì 14 e sabato 15;

★★★ mercoledì 12 marzo;

★★ giovedì 13 marzo.

♓ Pesci: voto 8. La settimana segnerà una fase positiva, con la Luna e Nettuno che promettono l’arrivo di opportunità o occasioni da cogliere senza indugiare. Sottinteso che ogni cosa richiederà un certo impegno e tanto entusiasmo. Le coppie vivranno un periodo di grande intesa e affiatamento, anche se non bisogna mai basare una relazione solo sul giudizio esterno. L’amore andrà coltivato con piccole attenzioni e gesti quotidiani. I single avranno una settimana decisamente propizia, con occasioni di incontri favorevoli e nuove possibilità che si apriranno per chi cerca l’amore. Le stelle favoriranno anche le amicizie, con relazioni che cresceranno grazie al vostro spirito di compagnia e all'abilità di intrattenere gli altri. Sul fronte professionale, la vostra determinazione sarà premiata. Presto arriveranno risultati soddisfacenti, ciò darà la possibilità di mettersi in mostra agli occhi di chi conta (nel vostro ambiente).

La graduatoria settimanale con le stelle: