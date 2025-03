Nell'oroscopo di oggi 4 marzo 2025, le stelle riservano energie particolarmente favorevoli a Sagittario e Toro, i due segni più fortunati della giornata. Se appartenete a uno di questi segni, preparatevi a vivere momenti entusiasmanti, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Per tutti gli altri, non temete: il destino ha comunque qualcosa in serbo per voi. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche di oggi, segno per segno, con una valutazione che vi aiuterà a capire come affrontare al meglio la giornata.

Oroscopo di martedì 4 marzo: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Voto: 7/10 L’energia non vi manca, e oggi avrete la possibilità di dimostrare la vostra determinazione in ambito lavorativo. Tuttavia, in amore e nelle relazioni interpersonali, cercate di essere più empatici per evitare fraintendimenti. Il consiglio delle stelle: pensate prima di agire!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Voto: 9/10 Giornata super positiva! La Luna nel vostro segno vi regala stabilità, successo e una carica di energia che vi permetterà di affrontare ogni sfida con il sorriso. Possibili buone notizie sul fronte economico. In amore, i single potrebbero fare un incontro speciale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Voto: 8/10 Siete vivaci, curiosi e pieni di voglia di fare, ma attenzione a non disperdere le energie in troppe attività.

La concentrazione sarà la chiave per ottenere risultati concreti. In amore, qualche incertezza potrebbe emergere, ma nulla di irrisolvibile.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Voto: 7/10 Le emozioni oggi potrebbero prendere il sopravvento, rendendovi più sensibili del solito. Cercate di non chiudervi in voi stessi e di affrontare i problemi con calma.

Sul lavoro, serve più sicurezza nelle decisioni. Il supporto di una persona cara sarà fondamentale.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Voto: 8/10 La vostra energia e il vostro carisma oggi saranno al massimo livello. È il momento giusto per prendere iniziative importanti, sia nel lavoro che nelle relazioni. Evitate però di imporre troppo la vostra volontà agli altri.

Un piccolo gesto gentile farà la differenza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Voto: 7/10 Giornata equilibrata, con qualche piccola sfida da affrontare soprattutto in ambito lavorativo. Cercate di non essere troppo critici con voi stessi e con gli altri. L’amore potrebbe riservare sorprese, soprattutto per chi è in cerca di nuove emozioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Voto: 6/10 Qualche tensione nell’aria, soprattutto nei rapporti con colleghi e partner. Oggi dovrete fare appello alla vostra diplomazia per evitare scontri inutili. Prendetevi un momento per rilassarvi e riflettere su ciò che conta davvero.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Voto: 9/10 Le stelle vi sorridono, regalandovi energia e voglia di cambiamento.

Se avete un progetto in mente, questo è il momento giusto per portarlo avanti. In amore, le emozioni saranno intense e coinvolgenti. Possibili riconciliazioni con una persona speciale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Voto: 9/10 Oggi siete i protagonisti dello zodiaco! L’entusiasmo e la positività vi accompagneranno in ogni situazione. Ottime notizie sul fronte lavorativo, mentre in amore potreste vivere momenti indimenticabili. Sfruttate questa energia per realizzare i vostri sogni.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Voto: 8/10 Giornata produttiva e ricca di soddisfazioni. La vostra tenacia vi permetterà di raggiungere obiettivi importanti. In amore, serve più spontaneità: lasciatevi andare ai sentimenti senza paura.

Attenzione alle spese superflue.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Voto: 7/10 Oggi potreste sentirvi un po’ inquieti e alla ricerca di nuove ispirazioni. Sul lavoro, è importante mantenere la concentrazione e non lasciarsi distrarre. In amore, un confronto sincero potrebbe portare chiarezza e rafforzare il rapporto con il partner.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Voto: 8/10 Giornata serena e favorevole per i rapporti interpersonali. Potreste ricevere un’ottima notizia riguardante la famiglia o il lavoro. Seguite il vostro intuito e lasciatevi guidare dalle emozioni senza timori. L’amore è in ripresa.