Secondo l'oroscopo dal 17 al 23 marzo 2025, i single della Bilancia hanno ottime possibilità di trovare l’amore, mentre le coppie devono creare momenti romantici per rafforzare ancora di più il legame. I nati in Vergine che negli ultimi tempi hanno fatto grossi sforzi per migliorare la propria relazione amorosa ora vedranno i frutti. I nativi dell’Acquario devono ancora avere pazienza, perché le difficoltà finanziarie non si risolveranno facilmente. Approfondiamo ora le previsioni per tutti con le pagelle settimanali.

Oroscopo amoroso e finanziario della settimana 17-23 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non trattenete le emozioni. Nei rapporti con il partner, siate aperti e sinceri. La timidezza potrebbe essere interpretata come disinteresse, raffreddando l'atmosfera. Il partner desidera gesti, parole e azioni che dimostrino il vostro amore. Ricordate, come disse Shakespeare, “Non amano coloro che dimostrano il loro amore”. Sul fronte finanziario, prestate attenzione: è il momento di recuperare i crediti piuttosto che sperperare. La fortuna, tuttavia, vi sorriderà, portando forse guadagni inaspettati, perfetti per pianificare una meritata vacanza insieme. Voto: 7

Toro – Preparatevi a un periodo di grande positività nelle relazioni di coppia.

La comunicazione con il partner sarà fluida e appagante e la passione tornerà ad ardere come non mai. Potrete finalmente superare vecchi rancori e costruire un futuro insieme, basato sulla fiducia e il rispetto reciproco. Se siete single, l'amore vi sorprenderà con la sua intensità. Un incontro inaspettato potrebbe farvi perdere la testa, ma non lasciatevi trasportare dall'entusiasmo iniziale.

Prendete il tempo per valutare la compatibilità e costruire una relazione solida. Marte vi sosterrà nelle iniziative finanziarie, dandovi la forza di affrontare nuove sfide e cogliere opportunità redditizie. Siate audaci, ma non dimenticate di ponderare attentamente ogni decisione, evitando di farvi influenzare dalle emozioni.

Voto: 7

Gemelli – L'energia di Venere accenderà la scintilla della passione nelle relazioni, portando una ventata di novità e di romanticismo. In coppia, riscoprirete il piacere di condividere momenti intimi e appassionati, rafforzando il legame che vi unisce. I single, invece, saranno irresistibilmente attratti dalle nuove conoscenze, grazie al carisma e all'eloquenza amplificati da Mercurio. Questo è il momento di lasciarvi andare alle emozioni e di vivere appieno ogni esperienza, senza timori o inibizioni. Tuttavia, l'eccesso di entusiasmo potrebbe portarvi a trascurare l'aspetto pratico della vita, soprattutto per quanto riguarda le finanze. La tendenza a concedervi ogni capriccio, senza riflettere sulle conseguenze, potrebbe crearvi qualche problema.

Cercate di bilanciare la passione con la prudenza, evitando spese impulsive e pianificando attentamente le vostre uscite. Ricordate che la vera felicità non si misura con gli oggetti materiali, ma con la qualità delle relazioni e la capacità di godere dei piccoli piaceri della vita. Voto: 7

Cancro – Venere tesserà fili d'argento nella vostra vita sentimentale, portando armonia e dolcezza. I vostri cuori batteranno all'unisono con quelli del partner, creando un'atmosfera di intesa e complicità. Se siete alla ricerca dell'amore, un nuovo incontro potrebbe illuminare il vostro cammino. Ma siate come saggi viandanti: non correte rischi inutili. Il sentiero dell'amore può essere insidioso, e ciò che brilla potrebbe rivelarsi una trappola dorata.

Non lasciatevi sedurre da promesse vane, ma procedete con cautela, passo dopo passo. Sul fronte economico, la forza di Marte vi darà una spinta temporanea, come un raggio di sole in una giornata nuvolosa. Ma non fatevi ingannare dall'apparente prosperità: la prudenza è la vostra migliore alleata. Non cedete alla tentazione di vivere al di sopra delle vostre possibilità, perché il vento potrebbe cambiare direzione e lasciarvi in difficoltà. Voto: 8

La terza settimana di marzo dal punto di vista sentimentale e finanziario: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vostra vita coniugale sarà una specie di giardino fiorito, ricco di gioie e soddisfazioni. L'armonia regnerà sovrana nella vostra relazione, e non ci sarà ombra di nuvole all'orizzonte a turbare la vostra felicità.

Se siete single, preparatevi a un incontro che cambierà la vostra vita. Le stelle vi promettono un'anima gemella che vi attrarrà con una forza irresistibile, risvegliando in voi sentimenti profondi e un desiderio ardente. La passione e la complicità saranno le chiavi di questo legame speciale. Sul fronte finanziario, potrete contare sulla stabilità e sulla prosperità. Il Sole, in aspetto favorevole, vi sosterrà nelle iniziative economiche, garantendovi entrate regolari e inaspettate. Le spese saranno facilmente coperte, e avrete un'abilità particolare nel concludere affari vantaggiosi. Il vostro intuito sarà acuto, permettendovi di cogliere le opportunità migliori. Tuttavia, l'Oroscopo vi consiglia di non prestare denaro ai vostri amici.

Ricordate il saggio proverbio francese, "chi presta agli amici perde il doppio". Siate prudenti e saggi nella gestione delle vostre finanze, e potrete godere appieno dei benefici di questo periodo fortunato. Voto: 7,5

Vergine – Gli sforzi che avete profuso per sanare le ferite e riaccendere la fiamma con il partner si riveleranno fruttuosi, grazie alla benevola influenza di Venere. L'atmosfera nella vostra relazione si addolcirà come miele, e una rinnovata tenerezza avvolgerà i vostri cuori. Tuttavia, mantenete viva la fiamma della passione, non date nulla per scontato. Per i single, l'orizzonte sentimentale si presenterà variegato e imprevedibile. Potreste essere colpiti da un fulmine d'amore, ma tali passioni potrebbero rivelarsi effimere come bolle di sapone.

In campo finanziario, sarete tentati di dilapidare i vostri averi, attratti da tutto ciò che brilla come oro. Ma attenzione: una tempesta finanziaria potrebbe presto scuotere le fondamenta della vostra casa, minacciando di farla crollare. Respingete l'impulso di svuotare il vostro salvadanaio e di sfidare la sorte in qualche investimento pericoloso. Voto: 8

Bilancia – Se siete single, questo è il vostro momento! Sentitevi liberi di esprimere il vostro fascino, di lanciarvi in nuove avventure amorose. Le stelle sono dalla vostra parte, pronte a sostenervi nelle vostre conquiste. E voi, Bilancia innamorati, desiderate più che mai rafforzare il legame con il partner. Progetti comuni, sogni condivisi, momenti di complicità: tutto ciò che può alimentare la vostra unione è benvenuto.

Organizzate serate romantiche, gite fuori porta, piccole sorprese che scaldano il cuore. Non abbiate paura di mostrare il vostro amore e di esprimere i sentimenti. Le coccole e le tenerezze saranno la ciliegina sulla torta, il modo perfetto per concludere giornate all'insegna della passione. Ricordate, però, che l'amore non è tutto: un'inaspettata sorpresa finanziaria potrebbe ricordarvi l'importanza di mantenere i piedi per terra. Voto: 9

Scorpione – Per la maggior parte di voi che vivete in coppia, si prospetta una settimana piacevole e piena di complicità. Tuttavia, l'influenza di Plutone, in aspetto sfavorevole, potrebbe rendervi più nervosi e portare a qualche piccola discussione legata alle questioni quotidiane.

Ma non temete, il vostro senso dell'umorismo sarà la chiave per non drammatizzare nulla e mantenere la serenità. Se siete single, l'idea di un impegno serio non vi attira particolarmente, ma perché non concedervi un'avventura fugace? Non potete certo resistere a una cotta improvvisa in questo periodo! Rallegratevi, perché Venere, il pianeta che governa l'amore, ha in serbo per voi molte sorprese. Sul fronte finanziario, potreste ricevere una somma di denaro inaspettata. La provenienza? Un mistero! Ma chi si preoccupa dell'origine quando il denaro arriva? Godetevi questa sorpresa e usatela con saggezza. Voto: 7,5

La settimana 17-23 marzo secondo le stelle: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L'armonia regnerà sovrana nella vostra vita di coppia.

Sarete pervasi da un'intensità emotiva che vi spingerà a esprimere i sentimenti in modo caloroso e spontaneo. In questo modo, cercherete di costruire un rifugio sicuro per bilanciare le tensioni che vivete al di fuori della sfera domestica: il partner ne beneficerà enormemente. Per i cuori solitari in cerca d'amore, si profila una settimana colma di promesse: Mercurio vi preannuncia un incontro carico di passione e romanticismo, un evento che vi aprirà gli occhi su nuove prospettive future, riempiendovi di entusiasmo. Vi siete prefissati di adottare un approccio parsimonioso nella gestione delle vostre finanze, ma la vostra forza di volontà sarà messa alla prova. Sarete in grado di resistere al richiamo di quell'oggetto che tanto desiderate, o soccomberete alla tentazione di concedervi un piccolo lusso?

Voto: 7

Capricorno – Il cielo si tinge di colori vivaci, annunciando una giornata ricca di sorprese e successi. L'amore sarà protagonista, con Nettuno e Giove che danzeranno insieme per creare un'atmosfera magica e romantica. Ma non solo il cuore batterà all'impazzata: anche la vostra mente sarà acuta e pronta a cogliere le occasioni che si presenteranno. Saturno, il vostro alleato fidato, vi guiderà verso traguardi importanti nel lavoro e negli affari. Sarete in grado di trasformare le vostre idee in realtà, grazie a proposte allettanti e alla vostra innata capacità di negoziazione. I progressi finanziari e materiali saranno tangibili, frutto del vostro impegno e della lungimiranza. Preparatevi a una settimana in cui amore, lavoro e fortuna si intrecceranno in un armonioso equilibrio. Voto: 9

Acquario – Le stelle vi sorridono! In coppia, sentirete una ventata di aria fresca, una rinnovata fiducia che vi permetterà di approfondire il legame con la persona amata. La vostra capacità di seduzione sarà al top e potrete guidare il partner in un percorso di complicità e passione. Se siete single, preparatevi a brillare: la vostra presenza sarà magnetica, sia in contesti mondani che in situazioni più informali. Non passerete inosservati, e l'amore potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Sul fronte finanziario, invece, la situazione richiederà ancora un po' di pazienza. Nonostante le speranze, i nodi non si scioglieranno. Ma non scoraggiatevi, con perseveranza e oculatezza, riuscirete a superare le difficoltà. Voto: 8

Pesci – L'influenza del pianeta Nettuno vi spingerà a una profonda riflessione sulla vostra relazione di coppia. Vi troverete ad analizzare ogni sfumatura del legame che vi unisce al partner, mettendo in discussione abitudini e dinamiche consolidate. Ascoltate con attenzione i desideri e le necessità della vostra dolce metà, aprendo il vostro cuore a nuove prospettive. La delicatezza sarà la chiave per preservare l'armonia: prestate particolare attenzione alla sensibilità del partner e, soprattutto, alla sua autostima, elementi fondamentali per la solidità della vostra unione. Se siete single, preparatevi a un'ondata di sensualità intensa che accenderà il vostro ardore e la vostra passione. Il fuoco dei desideri vi avvolgerà, regalandovi emozioni indimenticabili. Sul fronte finanziario, l'aspetto favorevole di Urano vi permetterà di sfruttare al meglio le vostre capacità di gestione del denaro. Se avete affrontato difficoltà economiche, questo è il momento ideale per trovare soluzioni efficaci e riequilibrare il vostro bilancio. Per chi dispone di capitali, piccoli o grandi, si prospetta un'ottima opportunità per investimenti redditizi, anche se spesso è meglio affidarsi a un esperto. Voto: 8.