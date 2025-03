L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 marzo assegna al Toro un bel 7 in pagella.

Per i nativi del segno sarà un periodo di passione e romanticismo, ma non si esclude qualche difficoltà con il partner.

La vita amorosa dei nativi della Bilancia sarà poi segnata da discussioni e incomprensioni mentre l'impazienza di Plutone potrebbe rendere i Pesci frustrati.

Di seguito i dettagli.

Oroscopo della terza settimana di marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Durante la settimana, sentirete un forte desiderio di indipendenza e rivendicherete con decisione il vostro diritto alla libertà.

Tuttavia, presto vi accorgerete che non è esattamente ciò che cercate. Sarete disposti a fare molti compromessi per mantenere un'atmosfera armoniosa nella vostra relazione. Se siete single, è probabile che in questo periodo facciate un incontro sorprendente. In campo lavorativo, vi impegnerete con ottimi risultati. Sarete in grado di cogliere le opportunità, di crearle se necessario, di ampliare i vostri contatti e di farvi valere. Voto: 7

Toro – Mercurio porterà un'ondata di eccitazione nella vostra vita di coppia. Per molti di voi, la settimana si prospetta positiva: il vostro partner, con sensualità e tenerezza, vi condurrà al settimo cielo. Tuttavia, per alcuni nati nella seconda decade, Urano potrebbe generare qualche incomprensione; prestate attenzione a non perdere il controllo della situazione.

Se siete single, una persona timida vi noterà e spetterà a voi fare la prima mossa, a meno che non siate del tutto disinteressati. In ambito lavorativo, non abbiate fretta, ma prendetevi il tempo necessario per consolidare le fondamenta del vostro progetto professionale. Questa strategia vi garantirà risultati brillanti e duraturi.

Siate comunque prudenti ed evitate di correre rischi eccessivi. Voto: 7

Gemelli – Questa configurazione astrale potrebbe complicare le vostre relazioni coniugali, generando tensioni, gelosie, diversità di sensibilità e conflitti. Alcune relazioni amorose potrebbero incrinarsi, poiché ogni partner potrebbe avere aspettative eccessive nei confronti dell'altro.

Se siete single, state riconsiderando seriamente la vostra vita sentimentale. Un incontro inatteso potrebbe fungere da catalizzatore e trasformare profondamente la vostra concezione dell'amore. Ciò si rivelerà molto positivo per il futuro. È nel vostro interesse evitare contrasti con i vostri superiori. Se decidete di ignorare le loro direttive, potreste pentirvene. Mantenete un profilo basso, ma cogliete le opportunità favorevoli. Voto: 7,5

Cancro – In amore, Venere potrebbe compensare le difficoltà che avete affrontato nella vostra relazione. Naturalmente, il risultato dipenderà dalla vostra situazione e dai vostri desideri. Se, nonostante le sfide, i vostri sentimenti sono ancora forti, Venere potrebbe portare un miglioramento significativo.

Se siete single, questo periodo favorirà la vostra vita sentimentale. Vi sentirete in sintonia con le vostre emozioni, mantenendo un equilibrio con la realtà. Molti di voi potrebbero considerare un impegno a lungo termine, come il matrimonio. Fate comunque attenzione ai progetti lavorativi poco pianificati. Non è sufficiente avere idee brillanti; è essenziale saperle sviluppare e consolidare. Solo così potrete ottenere l'approvazione desiderata. Voto: 7,5

Previsioni amorose e lavorative per la settimana 17-23 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il cielo sembra pronto a regalarvi l'amore che avete sempre desiderato. La vostra relazione di coppia sarà pervasa da una gioia di vivere contagiosa.

Vi troverete in perfetta sintonia con il partner, sostenendovi a vicenda in ogni momento. Se siete single, Giove potrebbe sorprendervi con un incontro speciale, capace di cambiare la vostra vita. Inoltre, la posizione del pianeta del successo suggerisce che un matrimonio potrebbe essere imminente. Se vi venisse chiesto di pronunciare il fatidico "sì" all’altare, non esitate: le stelle sono dalla vostra parte e l'avventura che vi aspetta sarà indimenticabile! Sul fronte lavorativo, non lasciatevi scoraggiare da un eventuale insuccesso temporaneo. Non consideratelo una sconfitta definitiva, ma piuttosto un'opportunità per imparare e crescere. Probabilmente, il vostro piano d'azione presentava qualche lacuna o difetto che vi era sfuggito.

Invece di lasciarvi prendere dall'ansia, apportate le modifiche necessarie e continuate a perseguire i vostri obiettivi con determinazione. Ricordate le parole di Lao Tzu: "Il fallimento è il fondamento della riuscita". Se saprete mantenere la calma e la fiducia in voi stessi, riuscirete a trasformare ogni ostacolo in un trampolino di lancio verso il traguardo desiderato. Voto: 7,5

Vergine – In questa settimana, la configurazione di Venere esalterà le vostre doti di seduzione e la vostra generosità. Se avete una relazione amorosa, potrete godere di una sorta di seconda luna di miele. Per chi è single, si potrebbe concretizzare un'unione appagante sotto ogni aspetto. Questo sarà uno dei periodi più propizi dell'anno, quindi sfruttate la vostra proverbiale audacia.

La settimana si preannuncia favorevole per i progetti professionali di ogni tipo, inclusi quelli di collaborazione. Tutto potrebbe filare liscio nel migliore dei modi possibili. Tuttavia, non mettete a repentaglio la vostra fortuna cercando di conciliare l'inconciliabile. Voto: 8

Bilancia – Plutone in aspetto negativo influenzerà il vostro settore amoroso: questo non è di buon auspicio per una vita di coppia dolce e serena. Non amate essere presi alla leggera e se il vostro partner non è un modello di flessibilità, è molto probabile che scoppino delle discussioni. Siete stanchi di essere single e di non trovare la persona giusta per voi? Certo, è fastidioso, ma siete sicuri di non avere almeno in parte delle responsabilità?

Fate un bilancio delle vostre relazioni passate o rivedete alcuni dei vostri comportamenti. Prendete velocemente una decisione su un problema professionale. Se lasciate che le cose si trascinino, sarà ancora più difficile trovare una soluzione valida. Il tempo lavorerà contro di voi nella settimana a venire. Voto: 6

Scorpione – Durante questa settimana, l'influenza di Venere avrà un ruolo chiave nel trasformare le vostre interazioni superficiali in legami profondi e duraturi. Se di recente avete iniziato a frequentare qualcuno, non esitate a consolidare e approfondire questa relazione. Per coloro che sono già impegnati, questa settimana offrirà l'opportunità di ravvivare la fiamma della passione e di mantenerla viva.

In ambito lavorativo, vi attendono giorni di successo e soddisfazioni. Tuttavia, l'impulsività e la mancanza di prudenza potrebbero rivelarsi i vostri peggiori nemici. Sarà fondamentale esercitare un controllo costante sui vostri impulsi, evitando azioni avventate che potrebbero portare a conseguenze negative. Voto: 7

La settimana 17-23 marzo secondo l'oroscopo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana, illuminata da una congiunzione astrale favorevole, le coppie consolidate vivranno momenti di grande armonia. L'iniziativa, la comunicazione calorosa e la gioia di vivere saranno gli ingredienti principali della vostra relazione. Se siete single e desiderate ardentemente l'amore, gli astri potrebbero finalmente sorridervi.

Marte vi metterà al centro dell'attenzione amorosa, favorendo colpi di fulmine o riavvicinamenti inaspettati. Si prospetta una passione intensa e duratura. Sul fronte lavorativo, l'Oroscopo vi consiglia di monitorare attentamente i vostri colleghi, soci o collaboratori. Potrebbero emergere questioni molto importanti, con possibili complicazioni per chi ha agito con poca prudenza o ha intrapreso pratiche discutibili. Voto: 7,5

Capricorno – Questa settimana gli astri vi guideranno verso una dimensione di dolce follia, dove l'amore e i sogni a occhi aperti prenderanno il sopravvento. L'atmosfera che vi circonderà sarà intrisa di romanticismo, ma non mancheranno momenti di passione e slanci emotivi.

Se siete single, potreste imbattervi nella vostra anima gemella, mentre chi è già in coppia dovrà prestare attenzione alle possibili tentazioni. Gli adolescenti vivranno le loro prime emozioni intense. In ambito professionale, il Sole e Giove vi proteggeranno, ma la loro influenza potrebbe manifestarsi in modi inaspettati o destabilizzanti. Tuttavia, potrete contare sulle vostre risorse per reagire positivamente e ribaltare rapidamente qualsiasi situazione. Affrontate la settimana con fiducia e determinazione, pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. Voto: 9

Acquario – Dopo l'intensità emotiva delle scorse settimane, vi fermerete a riflettere sui vostri desideri più autentici. Abbandonerete le avventure effimere per dedicarvi a un amore duraturo, scoprendo con sorpresa che la persona giusta è più vicina di quanto crediate.

In ambito professionale, questa settimana segna un periodo di rinnovamento. Emergeranno idee innovative, capaci di accelerare la vostra carriera. Dovrete impegnarvi a realizzarle, senza distrarvi dall'obiettivo. Alcuni di voi potrebbero trarre grande vantaggio da opportunità di stage o corsi di aggiornamento, che vi consentiranno di approfondire le vostre competenze e migliorare le condizioni lavorative. Voto: 8

Pesci – Preparatevi a una settimana in cui l'influenza di Venere potrebbe rendere l'atmosfera un po' instabile. Nel vostro rapporto di coppia, non sorprendetevi se emergeranno temporanei conflitti e qualche scena di gelosia. Tuttavia, non lasciatevi scoraggiare: questi momenti possono essere superati con un sincero rinnovo delle promesse d'amore e una riconciliazione giocosa, magari con una divertente battaglia di cuscini. Se siete single, la solitudine potrebbe farsi sentire più intensamente in questa settimana. Desidererete ardentemente trovare un partner e costruire un nido d'amore. Saturno potrebbe ostacolare i vostri tentativi, quindi armatevi di pazienza e non perdete la speranza. Sul fronte lavorativo, l'impazienza di Plutone potrebbe farvi percepire che i vostri progetti non stanno procedendo con la rapidità desiderata. Vi sembrerà che i vostri sforzi tardino a dare i frutti sperati. Non esiterete a prendere in mano la situazione, guidando le operazioni con determinazione e autorità, proprio come farebbe un generale. Voto: 6