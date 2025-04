L'oroscopo dei tarocchi di maggio 2025 annuncia la carta del Sole per i Pesci per nuovi successi e dell'Eremita per lo Scorpione per un cammino interiore, mentre la carta del Matto per i Gemelli per non avere paura di rischiare.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: maggio si presenta come un mese di grande energia per voi. La vostra determinazione è alta, ma dovrete anche imparare a bilanciare i vostri impulsi con la necessità di socializzare e ascoltare gli altri. In amore, il cielo promette passione, ma ci potrebbero essere anche momenti di incertezze.

Sentirete un’intensa energia trasformativa, che vi spingerà a fare scelte decisive. Il consiglio dei tarocchi: La Forza. La calma e la pazienza vi aiuteranno a dominare la situazione.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Leone: per voi, Leone, maggio sarà un mese di grande rinnovamento e opportunità. Il 12 maggio, con la Luna piena in Scorpione, è il momento giusto per affrontare eventuali conflitti o sfide familiari. In amore, dovrete riflettere se le relazioni passate vi stanno ancora influenzando o se è il momento di aprire il cuore a nuove possibilità. Il consiglio dei tarocchi: Il Carro. La determinazione e la spinta a proseguire senza paura sono la chiave.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Sagittario: maggio porta con sé molte sfide, ma anche opportunità per crescere.

Il lavoro avrà un buon riscontro, ma attenzione a non trascurare le persone che vi stanno vicino. In amore, sarà il momento di fare chiarezza su ciò che volete veramente. Il consiglio dei tarocchi: La Morte. Non temete il cambiamento, è necessario per la vostra evoluzione.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: per voi, sarà il mese ideale per mettere ordine nelle vostre finanze e nelle vostre relazioni.

Con Mercurio che entra in Toro il 10 maggio, vi sentirete più determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Sarà il momento perfetto per pensare a nuove opportunità e lanciarsi in nuovi progetti, soprattutto nel lavoro. In amore, avrete bisogno di stabilità, ma dovrete essere pronti a scoprire qualcosa di nuovo. Il consiglio dei tarocchi: L’Imperatrice.

Siate pazienti e coltivate ciò che è destinato a crescere con amore e cura.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Vergine: maggio sarà un mese di introspezione per voi. Questo sarà un buon momento per risolvere situazioni in sospeso e lasciare andare ciò che non vi serve più. In amore, potrebbe esserci qualche tensione, ma anche la possibilità di ristabilire un equilibrio. Il consiglio dei tarocchi: Il Papa. La saggezza interiore vi guiderà verso la pace.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Capricorno: se avete progetti in sospeso, ora è il momento di fare i passi giusti. La Luna piena in Scorpione del 12 maggio vi aiuterà a fare chiarezza nelle relazioni familiari, mentre Marte vi spingerà ad agire con coraggio. In amore, sarà un periodo di passione, ma attenzione alle tensioni.

Il consiglio dei tarocchi: Il Mondo. Siete pronti a concludere un capitolo e ad aprirne uno nuovo.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: farete chiarezza in un’area che avete trascurato, soprattutto nelle questioni finanziarie. L’amore potrebbe essere un po’ turbolento, ma le opportunità sono tante. Il consiglio dei tarocchi: Il Matto. Approfittate di questo periodo per esplorare nuove possibilità e non temete di rischiare.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Bilancia: maggio è un mese che vi porterà a riflettere su come gestire le vostre relazioni, Bilancia. La Luna piena in Scorpione del 12 maggio potrebbe portare a una rivelazione importante sul vostro futuro sentimentale o lavorativo. Il passaggio del Sole in Gemelli il 20 maggio accentua la vostra voglia di libertà e di cambiamento, ma potreste dover fare attenzione a non diventare troppo indecisi.

In amore, cercate l’armonia. Il consiglio dei tarocchi: Giustizia. La ricerca di equilibrio e verità vi aiuterà a fare scelte giuste.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Acquario: maggio porterà con sé una forte energia di cambiamento. La Luna piena in Scorpione del 12 maggio potrebbe far emergere dei conflitti da risolvere, ma anche la possibilità di risanare alcune ferite del passato. Vi sentirete pronti a socializzare e a intraprendere nuove avventure. Sarà un buon momento per concentrarvi sul lavoro e su progetti che vi entusiasmano. In amore, cercate di essere più presenti. Il consiglio dei tarocchi: La Stella. La speranza e l’ispirazione vi guideranno verso un futuro luminoso.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: il mese potrebbe portarvi a prendere decisioni sorprendenti, soprattutto nella sfera professionale. In amore, potrebbero esserci alti e bassi, ma con la vostra sensibilità, saprete affrontare qualsiasi difficoltà. Il consiglio dei tarocchi: La Papessa. Ascoltate la vostra intuizione, che vi guiderà verso la verità.

⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Scorpione: questo maggio è un viaggio di consapevolezza. Serve ascoltare prima di agire. La Luna piena in Scorpione apre una porta spirituale: momento perfetto per un detox emotivo o per iniziare un nuovo cammino interiore. L’amore migliora dal 20 in poi. Carta dei Tarocchi: L’Eremita. Fermatevi. Guardate dentro. La vera risposta non è fuori, ma dentro di voi. ⭐️⭐️⭐️⭐️☆

Pesci: per voi, Pesci, maggio sarà un mese in cui si favoriranno nuove iniziative e la voglia di crescita interiore.

La Luna piena in Scorpione del 12 maggio vi aiuterà a liberare le emozioni più nascoste. In amore, la passione sarà al centro dell’attenzione, mentre il lavoro potrebbe riservarvi opportunità interessanti. Il consiglio dei tarocchi: Il Sole. La luce vi guiderà verso nuovi successi, approfittatene.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️