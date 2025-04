Secondo l'oroscopo del 1° maggio 2025 in vetta alla classifica c'è il Capricorno, atteso da soddisfazioni inaspettate e intuizioni geniali.

Al dodicesimo posto, invece, i Gemelli, che dovranno affrontare una giornata un po’ instabile, dominata da un mix di tensioni, incomprensioni e riflessioni non risolte.

Oroscopo di giovedì 1° maggio: la classifica completa dei segni

1° posto – Capricorno - È arrivato il vostro momento. Il Sole in Toro e la Luna in Vergine vi regalano una combinazione perfetta di concretezza, lucidità e sensibilità. Riuscirete a conciliare impegni e relax con un'eleganza che stupirà chi vi circonda.

Sul lavoro potreste ricevere una proposta importante, magari da una persona che finora vi ha osservati in silenzio. Nella sfera affettiva, il cuore si riscalda: chi è in coppia riscoprirà l’intesa dei primi tempi, i single saranno magnetici.

2° posto – Toro - Siete in una fase ascendente, dove tutto sembra tornare al suo posto. La vostra energia è concreta, solida, ben indirizzata verso obiettivi realistici. La giornata si presta ad attività all’aria aperta, contatti umani autentici e decisioni strategiche. Marte e Urano nel vostro segno vi rendono proattivi e persino un po’ audaci: un mix perfetto per rivoluzionare qualcosa nella vostra routine. Sorprese in ambito economico.

3° posto – Vergine - La Luna vi sostiene e vi guida con dolcezza.

Vi sentirete lucidi, organizzati e motivati. Un dettaglio farà la differenza e voi sarete i primi a coglierlo. Le relazioni sentimentali si fanno più profonde, specie per chi ha vissuto di recente momenti di freddezza o di confusione. L’elemento chiave sarà il dialogo, finalmente sincero e costruttivo. Non esitate a dire ciò che sentite, anche se vi sembra scomodo.

4° posto – Scorpione - Un’energia intensa vi attraversa e vi spinge a uscire dal guscio. State vivendo una fase di rinascita emotiva, nella quale vi liberate dalle illusioni e tornate in contatto con la vostra essenza. Il cielo vi protegge e vi dona fascino magnetico, utile per far colpo su una persona che vi intriga. Sul piano professionale, si aprono spiragli imprevisti: valutate tutto con calma.

Un’amicizia si rivelerà più preziosa del previsto.

5° posto – Cancro - Una giornata fertile per l’anima e per il cuore. Il dialogo familiare vi porterà serenità e un chiarimento che attendevate da tempo. È il momento giusto per mettere da parte l’orgoglio e tendere una mano. In amore, chi ha chiuso da poco una storia potrebbe avvertire il desiderio di riaprirsi al mondo. Attenzione però a non idealizzare le nuove conoscenze. Rimanete con i piedi per terra e lasciate che le emozioni parlino al posto vostro.

6° posto – Ariete - La Luna non vi guarda troppo benevola, ma il Sole e Marte vi donano la grinta necessaria per superare anche gli ostacoli più noiosi. Siete impazienti, affamati di novità, ma sarebbe il caso di rallentare un attimo e osservare meglio ciò che vi circonda.

Le risposte che cercate non sono fuori, ma dentro di voi. Ottimo momento per rivedere le strategie lavorative, evitando scelte impulsive. In amore, se siete in coppia, serve più dialogo.

7° posto – Pesci - Siete alla ricerca di ispirazione, ma la mente fatica a liberarsi da pensieri pesanti. La giornata vi invita a trovare un equilibrio tra sogno e realtà, tra intuizione e azione. Non forzate il ritmo, piuttosto seguite i segnali sottili del destino. Incontri interessanti in ambito creativo o spirituale. Chi lavora nel mondo dell’arte o della comunicazione potrebbe avere un lampo di genio.

8° posto – Bilancia - Siete immersi in una fase di revisione. Forse vi sentite un po’ sospesi, come se le cose non andassero né avanti né indietro.

In realtà, questo momento di pausa apparente è fondamentale per mettere ordine dentro di voi. Evitate le polemiche, soprattutto con partner o collaboratori. Se avete avuto divergenze, provate a guardare la situazione da un altro punto di vista. Un invito inatteso vi aiuterà a cambiare prospettiva.

9° posto – Leone - Fremete per agire, ma il cielo vi frena. Il vostro entusiasmo incontra ostacoli, forse più interiori che esterni. Vi serve un momento per riflettere prima di lanciare il prossimo attacco. In amore c’è voglia di riscatto, ma serve anche chiarezza: se state vivendo una relazione ambigua, sarà difficile portarla avanti. Le decisioni impulsive non sono consigliate. Meglio aspettare che le acque si calmino.

10° posto – Sagittario - La libertà è il vostro mantra, ma in questo periodo vi sentite in gabbia. Forse siete vittime di dinamiche relazionali che vi limitano, oppure non riuscite a trovare lo spazio per esprimervi come vorreste. Il consiglio è di ascoltare il corpo: stanchezza e tensione sono segnali da non ignorare. In amore servono pazienza e spirito d’adattamento. Attenzione alle spese inutili. Un sogno notturno vi darà un indizio importante.

11° posto – Acquario - C’è fermento nella vostra mente, ma il cuore arranca. Siete in un limbo affettivo ed emotivo in cui non riuscite a definire bene ciò che volete. Potreste sentirvi irritabili, inclini a discussioni per dettagli insignificanti.

Sul lavoro qualcosa si muove, ma richiede ancora pazienza e precisione. Un consiglio amichevole: non trascurate il sonno, né la vostra creatività. Uscite dalla routine.

12° posto – Gemelli - La mente è affollata di pensieri e il cuore fatica a trovare un punto fermo. La giornata potrebbe mettervi davanti a sfide che richiedono una presenza totale, e voi, in questo momento, siete un po’ troppo dispersi. Evitate il multitasking e dedicatevi a una cosa per volta. In amore, attenzione alle parole: basta una frase sbagliata per innescare tensioni. Respirate, ascoltate, e lasciate che il silenzio parli per voi.