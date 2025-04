Secondo l'oroscopo del 26 aprile 2025 in cima alla classifica spiccate voi del segno dei Pesci, protagonisti silenziosi ma straordinari di una giornata illuminante. Avrete il raro privilegio di vivere momenti di profondità emotiva e spirituale, accompagnati da un’energia sottile che vi guida verso scelte intuitive ma efficaci. In dodicesima posizione, troviamo invece voi del segno del Leone, attraversati da una tensione interna che può rendere questa giornata più faticosa del previsto. Il vostro desiderio di essere al centro, di brillare, di guidare, si scontra con una Luna capricciosa e qualche contrarietà in ambito relazionale.

Oroscopo di sabato 26 aprile: la classifica completa dei segni

1° posto – Pesci

Questa giornata ha il potenziale per regalarvi una delle esperienze più profonde del mese. Sarete in sintonia con le emozioni, con il flusso della vita, e con ciò che vibra oltre le parole. I legami affettivi diventano più sinceri, più intensi, più curativi. In amore siete dolci ma decisi, capaci di dire ciò che sentite senza timori. Se siete single, un incontro speciale potrebbe segnare l’inizio di qualcosa di importante. Anche sul lavoro o in progetti personali, la vostra intuizione vi porta nel posto giusto al momento giusto. Sfruttate questa connessione con il vostro mondo interiore per fare scelte ispirate.

2° posto – Toro

Venere è dalla vostra parte e vi dona fascino, equilibrio e armonia nei rapporti.

Questa giornata vi vede protagonisti di momenti di benessere condiviso, che si tratti di una gita, di un pranzo con amici, o di una conversazione intima. In amore siete rassicuranti, sensuali, presenti: chi vi sta accanto si sente accolto e compreso. Sul piano pratico, la vostra determinazione si traduce in risultati. Se avete da sistemare questioni economiche o legali, troverete buoni appoggi. Il contatto con la natura vi rigenererà.

3° posto – Capricorno

Giornata concreta e produttiva. Avete le idee chiare, i piedi ben saldi a terra e un piano preciso in testa. Le stelle vi accompagnano in scelte consapevoli, sia sul lavoro che nelle dinamiche personali. In amore, la vostra solidità è una risorsa: chi vi ama si sente protetto, e anche voi riuscite a lasciarvi andare con più fiducia.

Ottimo momento per organizzare, pianificare o anche solo mettere ordine dentro e fuori. Una notizia attesa potrebbe finalmente arrivare.

4° posto – Cancro

La sensibilità che vi contraddistingue si trasforma in una forza silenziosa ma efficace. Sentite cosa succede intorno a voi con lucidità e delicatezza, e questo vi permette di dare il meglio nei rapporti umani. In famiglia siete un punto di riferimento, mentre in coppia riuscite a far sentire l’altro veramente visto e amato. Qualche piccola gratificazione in ambito lavorativo o personale vi dà la conferma che state seguendo la strada giusta. Lasciatevi toccare dalle emozioni senza paura: vi guideranno bene.

5° posto – Ariete

Avete energia, grinta, vitalità.

Ma è proprio quando tutto sembra andare liscio che rischiate di perdere il controllo. Evitate reazioni impulsive, soprattutto con chi vi è vicino. Se riuscite a gestire la vostra potenza, la giornata può essere un successo, specie in campo lavorativo e nelle questioni pratiche. L’amore è vivace, ma chiede più ascolto: chi vi ama vuole sentirsi parte del vostro mondo, non spettatore. Uscite, fate movimento, scaricate l’energia in modo sano.

6° posto – Bilancia

Il bisogno di armonia si fa sentire forte. Siete alla ricerca di relazioni pulite, chiare, stabili. E se qualcosa vi turba, non riuscite a fingere che vada tutto bene. La giornata porta chiarezza, ma anche qualche confronto necessario. Evitate di compiacere troppo gli altri: è tempo di pensare anche a voi.

In amore si aprono spazi di verità che potrebbero sorprendere. Se state coltivando un’amicizia particolare, potrebbe fare un passo avanti.

7° posto – Vergine

Un sabato dai ritmi lenti ma rassicuranti. Sentite il bisogno di fare le cose con calma, senza pressione. E fate bene. Il cielo vi invita a prendervi cura di voi stessi, anche attraverso piccoli gesti quotidiani: cucinare con amore, passeggiare, rimettere ordine nella vostra casa o nella vostra mente. Sul fronte affettivo, state imparando a lasciare andare il controllo e a fidarvi un po’ di più. Se siete single, un incontro potrebbe incuriosirvi, anche se non corrisponde ai vostri schemi.

8° posto – Gemelli

Le idee ci sono, i contatti anche.

Ma manca un po’ di lucidità. Il rischio è quello di saltare da un pensiero all’altro senza riuscire a focalizzarvi su ciò che conta. Vi sentite inquieti, forse perché avete bisogno di nuovi stimoli. In amore, cercate di non fuggire davanti alle emozioni. Chi vi ama ha bisogno di sentirvi davvero presenti, non solo brillanti. È una giornata in cui è meglio parlare poco e osservare di più.

9° posto – Sagittario

Vi sentite in tensione, come se qualcosa dentro di voi premesse per uscire ma non sapeste come incanalarlo. Il cielo vi chiede di riflettere sulle scelte recenti e forse di aggiustare il tiro. Siete stanchi di compromessi, eppure non potete ignorare del tutto il contesto in cui vi trovate.

In amore serve più pazienza, soprattutto se il partner vive un momento complicato. Cercate conforto nella natura, nello sport o in una conversazione sincera.

10° posto – Acquario

Non è la giornata ideale per forzare eventi o decisioni. Avete bisogno di staccare, ma il mondo sembra non darvi tregua. Forse siete sovraccarichi, o forse semplicemente annoiati da ciò che vi circonda. In ogni caso, cercate di non prendere scelte affrettate. In amore, attenzione ai silenzi prolungati: chi vi ama potrebbe sentirsi messo da parte. Una passeggiata o un momento creativo vi aiuterà a ritrovare ispirazione.

11° posto – Scorpione

Le emozioni si fanno intense, forse troppo. Un pensiero vi tormenta o un ricordo riemerge con forza.

In amore sentite il bisogno di chiarezza, ma fate fatica a ottenerla. Le stelle vi invitano a non forzare nulla: la verità arriverà, ma serve pazienza. Nel frattempo, non chiudetevi in voi stessi. Cercate il confronto, ma con chi sa ascoltare. Sul lavoro meglio rimandare decisioni importanti.

12° posto – Leone

Una Luna storta vi rende più irritabili del solito. Vi aspettavate un sabato brillante e invece qualcosa vi fa storcere il naso. Potrebbe essere un comportamento altrui, un disguido, o semplicemente una stanchezza che avete ignorato. L’umore altalenante rischia di compromettere i rapporti più stretti, specialmente se alzate la voce per difendere il vostro orgoglio. In amore, evitate il controllo e apritevi a un dialogo più morbido. L'umiltà sarà la chiave per superare le tensioni.