L'oroscopo del fine settimana dal 12 al 13 aprile annuncia una Bilancia più spontanea in amore grazie alla Luna, pronta a mostrarsi sincera e fedele al partner, mentre i Pesci godranno di una quotidianità molto interessante insieme alle persone che amano. Il Capricorno andrà bene al lavoro, ma non dovrà fare le ore piccole, mentre l'Ariete non dovrà essere troppo ambizioso in questo periodo.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 aprile 2025 segno per segno

Ariete: avete avuto le vostre occasioni in campo lavorativo. Adesso, dovrete essere capaci di preservare quanto siete riusciti a costruire, e non essere troppo ambiziosi per il momento.

In campo amoroso la Luna non vi sorriderà in questo weekend. Single oppure no, attenzione a non trascurare eccessivamente il rapporto con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Toro: il vostro modo di fare visionario potrebbe portarvi a raggiungere importanti risultati in questo periodo di Marte e Mercurio a favore. Avere grandi ambizioni però, comporterà anche essere sempre attenti a ogni particolare, ed eventualmente compiere qualche sacrificio. In amore potrete contare su una bella Venere in sestile per poter stare bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana inconsistente in amore per voi nativi del segno. Anche se la Luna vi darà una mano, ci saranno alcune cose da riparare nel vostro rapporto, che potrebbero richiedere un po’ di tempo.

Anche nel lavoro dovrete essere in grado di ottimizzare le risorse a disposizione, affinché possiate raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: questo weekend di aprile vi darà buone soddisfazioni in amore, anche se con la Luna in quadratura potrebbe esserci qualche sbavatura all'interno del vostro rapporto. Se siete single, attenzione a non essere troppo diretti nel mostrare le vostre emozioni.

In quanto al lavoro le cose andranno abbastanza bene, soprattutto se vi ritroverete in un ambiente favorevole da gestire. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in sestile dal segno della Bilancia vi aiuterà a essere più comprensivi nei confronti del partner. In questo fine settimana, per voi, sarà più importante per voi mantenere un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia.

Nel lavoro ci saranno piccole soddisfazioni, che vi stimoleranno a investire di più nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: non avrete grandi motivazioni per sentirvi soddisfatti della vostra situazione attuale, complice anche questo cielo poco attraente. Di contro, potrebbe essere un buon momento per cercare di reagire, e provare a vivere una quotidianità più concreta, sia in amore che nel lavoro. Non arrendetevi dunque al primo ostacolo. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di essere costruttivi e pratici in campo amoroso. Single oppure no, penserete a ciò che conta davvero in una storia d'amore, e poter stare bene insieme alla vostra fiamma. Sul fronte professionale alcune dinamiche non saranno del tutto favorevoli, ciò nonostante, avrete ancora buone occasioni per raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali eccellenti in questo periodo grazie all'influenza positiva di Venere e Mercurio. Single oppure no, sarà possibile fare colpo sulla persona che amate grazie al vostro atteggiamento dirompente e romantico al punto giusto. In campo lavorativo avrete a che fare con importanti progetti, che potrebbero darvi importanti soddisfazioni in futuro. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Anche se la Luna vi darà una mano dal segno della Bilancia, con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, non ci saranno grandi occasioni romantiche per conquistare il cuore della persona che amate. Sul posto di lavoro meglio non seguire per il momento obiettivi di fatto irraggiungibili.

Voto - 6️⃣

Capricorno: questo cielo vi vedrà più attivi in campo professionale, grazie in particolare alla presenza benefica di Mercurio in sestile. Di contro, sarà importante non affaticarsi troppo considerato Marte in opposizione. Lentamente, sarà possibile ottenere discreti successi. In campo amoroso Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e il partner. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un fine settimana emozionante e maturo per la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in trigono. Anche dalle piccole cose, riuscirete a ricavarne un rapporto sincero e piacevole, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In quanto al lavoro, approfondite nuove mansioni con entusiasmo, fiduciosi del fatto che potreste raggiungere interessanti risultati.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale ottima in questo weekend di aprile per voi nativi del segno. Venere vi sorride e vi regalerà dolci emozioni da condividere con la persona che amate. Se siete single saprete come attirare l'attenzione della persona che amate. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, e con Marte in trigono saprete come metterle in pratica. Voto - 9️⃣