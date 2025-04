L'oroscopo del weekend dal 19 al 20 aprile annuncia un momento positivo per il Capricorno, che vedrà Sole e Luna dalla propria parte.

La vita dei nativi Vergine, anche loro col favore della Luna, sarà tranquilla, il tutto mentre i Pesci si lasceranno convincere dalle emozioni senza troppi giri di parole.

Un Ariete senza mezzi termini potrebbe poi mostrarsi eccessivamente diretto in amore, mentre il Cancro non dovrà drammatizzare certe situazioni sul lavoro e continuare per la sua strada.

Di seguito i dettagli.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 aprile 2025, voto 8 per il Toro

Ariete: il weekend di Pasqua potrebbe non darvi grandissime soddisfazioni in amore considerata la Luna in quadratura. Questo cielo non sarà del tutto favorevole e il vostro atteggiamento, sempre diretto e senza mezzi termini, non vi porterà molto lontano. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, ma con Marte in quadratura sarà meglio non sforzarsi troppo. Voto - 6️⃣

Toro: con la Luna e Venere in buon aspetto, le emozioni non tarderanno ad arrivare in questo fine settimana. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, godendo di momenti davvero intensi con la vostra anima gemella. In quanto al lavoro, il vostro operato sarà lodevole, con risultati piuttosto soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti dal punto di vista sentimentale considerata Venere contro di voi. Single oppure no, non sempre le vostre emozioni nei confronti del partner saranno chiare. Attenzione soprattutto a non toccare tasti dolenti. In quanto al lavoro Mercurio porterà buone idee, permettendovi di fare passi avanti nei vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Cancro: nonostante Mercurio si trovi a vostro sfavore, cercate di non drammatizzare certe situazioni professionali. Continuate per la vostra strada, sfruttando il sostegno di Marte in congiunzione. In amore vi sentirete bene con la vostra anima gemella, ma attenzione a non sottovalutare certe domande o situazioni.

Voto - 7️⃣

Leone: il vostro modo di amare sarà abbastanza tenero e piacevole nei confronti del partner in questo weekend di Pasqua. Sarete più buoni del solito, pronti a fare di tutto per stare bene insieme alla vostra anima gemella. Sul posto di lavoro avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, puntando molto sulla qualità per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi permetterà di godere di un tranquillo weekend insieme con la vostra anima gemella. La pressione di Venere si farà ancora sentire, ciò nonostante meglio non avere grandi pretese. Sfruttate il periodo per aprirvi al dialogo. Nel lavoro attenzione a non trascurare importanti dettagli che potrebbero fare la differenza.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta in questo fine settimana di Pasqua. Tra voi e il partner ci sarà un buon equilibrio, solo leggermente fragile a causa della Luna. Attenzione dunque al vostro modo di amare. In quanto al lavoro, i vostri progetti appariranno sulla strada giusta e i risultati saranno stimolanti. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo weekend per voi nativi del segno grazie alla Luna e Venere favorevoli. Single oppure no, sarete attenti e romantici verso la persona che amate, dimostrandovi fedeli e affiatati in ogni occasione. Per quanto riguarda il lavoro vi prenderete qualche momento di pausa in più. Voto - 9️⃣

Sagittario: questo cielo non sarà particolarmente sereno nei vostri confronti in questo fine settimana di Pasqua.

Venere in quadratura potrebbe essere sintomo di qualche incomprensione col partner. Cercate di essere più morbidi e comprensivi in questo periodo per poter stare bene insieme. In campo professionale meglio non prendere decisioni azzardate considerato Giove in opposizione. Voto - 6️⃣

Capricorno: il Sole e la Luna saranno favorevoli in questo periodo, aprendo ad un weekend entusiasmante per voi e la persona che amate. Se siete single potreste trovare il giusto pretesto per trascorrere un po’ di tempo insieme alla vostra fiamma. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per proporre progetti di ampio spessore. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali stabili in questo periodo. Il rapporto con la persona che amate sarà affiatato, ma per una relazione ancora più coinvolgente, dovrete essere più creativi.

In ambito lavorativo farete buoni progressi, ma non sarà il weekend giusto per fare gli straordinari. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere dalla vostra parte, il rapporto con il partner sarà pieno di emozioni. Non avrete paura di mostrare le vostre emozioni, godendo di momenti davvero unici insieme. Sul fronte professionale avrete bisogno di un'organizzazione più precisa, dai vostri progetti potrete comunque ricavare tanto. Voto - 8️⃣