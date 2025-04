L'oroscopo della giornata di domenica 6 aprile annuncia un Capricorno diligente e minuzioso al lavoro, grazie alle potenzialità che offrirà il pianeta Mercurio, mentre i nativi Scorpione potrebbero a volte lasciarsi prendere dall'impulsività. Il Leone avrà una grande sete d'amore, mentre il Sagittario dovrà cercare di farsi perdonare in amore.

Previsioni oroscopo domenica 6 aprile 2025 segno per segno

Ariete: avrete delle questioni in sospeso in campo professionale, e questa prima domenica di aprile potrebbe essere quella giusta per provare a recuperare terreno.

Quanto ai sentimenti, questa giornata si rivelerà dolce ed emozionante per voi nativi del segno, con momenti di stabilità e maturità tutti da vivere. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in calo in quest'ultima giornata della settimana. Le vostre energie non saranno molte in amore, complice anche una Luna in quadratura che andrà ad alterare il vostro stato d'animo. In ambito lavorativo le vostre idee saranno chiare in questo periodo, ma non dovrete essere precipitosi nel realizzarle. Voto - 7️⃣

Gemelli: vi sentirete un po’ più estroversi in questo periodo grazie alla Luna, ciò nonostante, con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, meglio non esporsi troppo con la vostra anima gemella: potreste scatenare l'effetto contrario.

Sul posto di lavoro riflettete bene sulle decisioni da prendere. Con Mercurio in quadratura, non sempre avrete delle grazie in quel che fate. Voto - 6️⃣

Cancro: la vostra comunicazione sarà più incisiva in questo periodo. Soprattutto in campo professionale, sarà importante darsi da fare e dimostrare di avere le carte in regola per poter ambire in alto.

In amore sarà una domenica abbastanza tranquilla per la vostra relazione di coppia, con momenti di maturità e romanticismo. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà in voi una grande sete d'amore secondo l'Oroscopo. Soprattutto voi single, se siete innamorati, o avete conosciuto una persona speciale, non resisterete al richiamo dell'amore.

Nel lavoro la vostra produttività sarà buona, ma dovrete saper gestire nel modo corretto le risorse a vostra disposizione. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà ancora molte ombre nella vostra vita quotidiana. In amore, single oppure no, i vostri sentimenti non saranno così chiari, rischiando di causare spesso spiacevoli discussioni. Nel lavoro sarete concentrati sulle vostre ambizioni professionali, ma le circostanze v'impediscono di esprimere al meglio le vostre capacità. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata più coinvolgente in amore, ora che la Luna tornerà ad agire a vostro favore. Single oppure no, avrete voglia di esplorare nuove possibilità della vostra vita sentimentale, e trovare qualcuno con cui condividere le vostre passioni.

Nel lavoro non sarà semplice fare passi avanti, ciò nonostante ci metterete tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe spingervi ad agire d'impulso durante questa domenica di aprile. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione a non dare per scontato il vostro rapporto. Sul fronte professionale il vostro operato non passerà inosservato, ma dovrete essere capaci di accontentare tutti. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo sarà dalla vostra parte in questa prima domenica di aprile. Sarà necessario per voi farvi perdonare dal partner, e cercare di risollevare il vostro rapporto, contrastando la posizione sfavorevole di Venere. Nel lavoro prendete le vostre mansioni con la dovuta cautela, cercando di fare tutto nel modo giusto.

Voto - 6️⃣

Capricorno: inizierà la giornata in modo decisamente più interessante ora che la Luna smetterà di essere contro di voi. Il rapporto con il partner sarà più morbido, con momenti sicuramente interessanti da vivere. Nel lavoro sarete diligenti e minuziosi nei vostri progetti, con la possibilità di raggiungere ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo per voi nativi del segno. La Luna in opposizione dal segno del Leone potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e il partner, che non andranno allargate. Sul fronte professionale raccogliete le vostre idee migliori, e cercate di trarne un profitto valido. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali convincenti in questo periodo per voi nativi del segno.

Venere vi sorride, e renderà il vostro rapporto sereno e godibile, soprattutto per i nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarete particolarmente attivi, con idee e progetti proficui da realizzare. Voto - 9️⃣