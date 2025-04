L'oroscopo della giornata di martedì 22 aprile vedrà un po’ di fatica nei nativi Capricorno a ritrovare il ritmo al lavoro, mentre l'Acquario avrà buone parole da spendere a chi se le merita. Il Cancro dimostrerà intraprendenza, nonostante i tanti ostacoli da superare, mentre i Gemelli dovranno dare più importanza a quelle cose che contano davvero.

Previsioni oroscopo martedì 22 aprile 2025 con classifica

Ariete: dopo le feste pasquali, vi attende un martedì tutto sommato discreto. Il rapporto con il partner sarà luminoso e piacevole, anche se a volte potrebbe esserci qualche piccola discussione da risolvere.

Sul posto di lavoro avrete delle priorità in questo periodo, che cercherete di rispettare a ogni costo. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali convincenti in amore. Venere sarà dalla vostra parte, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per gestire nella maniera più adeguata le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: queste stelle non vi daranno grandi ambizioni o soddisfazioni in questo periodo. Al momento, solo la Luna vi sorriderà, e sarà di grande aiuto per aiutarvi a dare importanza a quelle cose che contano davvero nella vostra vita amorosa. In quanto al lavoro, certi progetti sono in fase di stallo, e dovrete aspettare un po’ prima di riprenderli a pieno ritmo.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale ancora una volta ghiotta di emozioni. Tra voi e il partner scorrerà una splendida intesa grazie a Venere. Se siete single non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. In ambito lavorativo ci saranno alcuni ostacoli da superare, ciò nonostante dimostrerete una forte intraprendenza.

Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali non molto convincenti in amore a causa della Luna in opposizione. Venere porterà buone emozioni, ma con l'astro argenteo contro, potreste faticare un po’ a esprimere ciò che provate per la vostra fiamma. In quanto al lavoro sarete sulla direzione giusta. Potrebbe essere un buon momento per azzardare degli investimenti.

Voto - 7️⃣

Vergine: la passione non sta sicuramente vivendo un momento così entusiasmante, tuttavia, cercate di fare uno sforzo per cercare di vivere un rapporto più emotivo con la persona che amate. In quanto al lavoro state attraversando una fase di crescita, di sperimentazione e di nuove idee, che potrebbero portarvi lontano se dimostrerete impegno e costanza. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi permetterà di farvi strada in amore e costruire un buon legame con la vostra fiamma. Soprattutto voi single, se credete di avere davanti la persona giusta, aprite il vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro meglio stare lontani da progetti che presentano più dubbi che altro.

Voto - 7️⃣

Scorpione: vita amorosa un po’ scricchiolante in questa giornata di martedì. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, non ci sarà sempre una perfetta intesa. In ogni caso, voi sicuramente sapete cosa possa essere meglio per voi e per le persone che vi sono intorno. Sul posto di lavoro cercate di gestire lo stress. I buoni risultati saranno ancora a portata di mano. Voto - 7️⃣

Sagittario: vi attende una giornata un po’ più pratica dal punto di vista sentimentale. La Luna vi sorriderà dal segno dell'Acquario, spingendovi a essere più sinceri e aperti nei confronti della persona che amate. Sul posto di lavoro potreste finalmente sentirvi più adeguati a gestire progetti e mansioni di più ampio respiro.

Voto - 8️⃣

Capricorno: vita sentimentale stabile in queste ore. Il rapporto con il partner sarà regolato da una splendida Venere in sestile, che accenderà l'intesa e la passione con la persona che amate. Nel lavoro faticherete un po’ a ritrovare il ritmo, considerato Mercurio e Marte contro di voi. Voto - 8️⃣

Acquario: avrete buone parole da spendere per la persona che amate in questo periodo, complice una bella Luna in congiunzione. Sarà importante per voi stabilire un legame sincero e profondo con il partner o con la vostra fiamma se siete single. In ambito professionale Mercurio in sestile porterà buone idee, che vi aiuteranno a costruire progetti di successo. Voto - 9️⃣

Pesci: questa giornata rappresenterà buone opportunità in amore grazie a Venere.

Soprattutto se siete single, potrebbero arrivare le giuste occasioni per stare bene insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale fate uno sforzo in più per portare a termine alcune mansioni che hanno richiesto tanto impegno. Non ve ne pentirete. Voto - 8️⃣