L'oroscopo del giorno di martedì 28 aprile annuncia un Toro più modesto in campo amoroso, spinto dalla bontà della Luna in congiunzione, mentre l'Ariete avrà grandi energie da spendere. Il Sagittario dimostrerà una certa inventiva al lavoro, mentre i nati sotto il segno dei Pesci saranno più comprensivi verso il partner.

Previsioni oroscopo martedì 28 aprile 2025 con classifica

Ariete: la comunicazione sarà fondamentale per evitare possibili incomprensioni in questo periodo. Le stelle vi aiuteranno, e vi permetteranno di stare bene insieme alla persona che amate.

In quanto al lavoro, la giornata richiederà concentrazione, ma con Marte in buon aspetto, avrete grandi energie da spendere. Voto - 8️⃣

Toro: la fortuna sarà dalla vostra parte in questo periodo, soprattutto in amore. Secondo l'oroscopo, la Luna in congiunzione porterà modestia in voi, godendo di un rapporto aperto, sincero e sereno. In quanto al lavoro, investite più tempo e risorse in quei progetti che possono darvi più garanzie. Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali stabili in campo professionale. Porterete avanti le vostre mansioni con impegno e dedizione, dimostrandovi affidabili e con buone idee da portare avanti. In amore invece non si potrà dire lo stesso. Attenzione in particolare a Venere in cattivo aspetto, che potrebbe causare spiacevoli incomprensioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di martedì piacevole in ambito amoroso per voi nati sotto questo segno. La relazione con il partner sarà caratterizzata da passione e complicità grazie anche alla Luna e Venere in buon aspetto. Sul posto di lavoro valutate bene le vostre decisioni, perché Mercurio in quadratura potrebbe portare degli imprevisti sul vostro cammino. Voto - 8️⃣

Leone: l'intimità non sarà il vostro forte in questo periodo a causa della Luna in cattivo aspetto. Single oppure no, attenzione a non concentrarvi solo su voi stessi, e pensate anche al benessere della vostra fiamma. Sul fronte professionale state facendo buoni progressi, e avrete le idee chiare su quali mosse effettuare. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono porterà un po’ di serenità nella vostra vita sentimentale.

Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ma in questa giornata, saprete come vivere un rapporto più tranquillo. Sul fronte lavorativo potrebbero presentarsi alcune opportunità, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Bilancia: il vostro martedì si rivelerà piacevole in amore secondo l'oroscopo. Dedicate questa giornata alle persone che hanno dimostrato di volervi bene veramente. In quanto al lavoro invece, dovrete essere più incisivi nei vostri progetti, e trovare idee che possano fare davvero la differenza. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali altalenanti in amore, complice la Luna e Venere in contrapposizione. La vostra vita di coppia potrebbe vivere qualche momento di contrasto.

Lasciate stare le vecchie ripicche per proiettarvi con gioia nel vostro futuro. Nel lavoro avrete grandi ambizioni, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Mercurio in trigono porterà un po’ d'inventiva nei vostri progetti professionali. Riuscirete a fare importanti progressi, che andranno ad ampliare le possibilità di successo. Sul fronte amoroso Venere continua a mettervi i bastoni tra le ruote, ma sappiate che presto arriverà l'estate anche per voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata intensa di emozioni per voi e la persona che amate. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, promettendo momenti di grande intesa, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare, ma a volte date un'occhiata al lavoro svolto per assicurarvi di essere nella giusta direzione. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che vedrà qualche instabilità con il partner a causa della Luna in quadratura. Dedicate più tempo all'amore e alla vostra anima gemella, cercando di superare gli ostacoli con maturità. Sul piano professionale sarete sulla strada giusta per raggiungere buoni successi, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe prosciugare tutte le vostre energie. Voto - 6️⃣

Pesci: il rapporto con il partner si rivelerà pieno di emozioni durante questo martedì di aprile. Vi lascerete andare ai sentimenti, innescando un rapporto grandioso, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, si noterà subito il vostro entusiasmo quando avrete a che fare con progetti interessanti e proficui. Voto - 9️⃣