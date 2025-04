L'oroscopo della giornata di martedì 29 aprile annuncia momenti di comprensione nei nati Gemelli, che potranno contare sulla Luna in buon aspetto, mentre la Bilancia troverà una buona connessione con il partner. Il Leone vivrà una quotidianità migliore grazie ad alcune piccole soddisfazioni, mentre il Capricorno non dovrà eccedere in amore.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 29 aprile

Ariete: la giornata di martedì vedrà la Luna tornare in buon aspetto. Vi sentirete più sereni nei confronti del partner, capaci di poter vivere un rapporto più tranquillo, ma soprattutto affiatato.

Per quanto riguarda il lavoro state ottenendo risultati più che soddisfacenti grazie a Mercurio e Marte. Continuate su questa strada. Voto - 9️⃣

Toro: queste stelle segneranno positivamente la vostra vita sentimentale. Vi sentirete di buon umore con la persona che amate, suscitando intesa e bei momenti da trascorrere insieme. In quanto al lavoro l'intuizione sarà fondamentale nello sviluppo delle vostre mansioni, ma non dovrete basarvi solo su questo. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano la Luna nel vostro segno zodiacale nel prossimo periodo. Dimostrerete maggiore comprensione nei confronti del partner, ma ci saranno ancora alcune cose da mettere a posto prima di tornare a stare bene insieme.

Sul fronte professionale la giornata sarà ricca d'impegni, ciò nonostante, con Mercurio e Marte favorevoli, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale ottimale nel prossimo periodo. Venere vi sorriderà dal segno dei Pesci, anche se ancora per poco. Single oppure no, avrete bisogno di consolidare il vostro legame e dimostrarvi capaci di superare qualunque ostacolo. Sul posto di lavoro sarà una giornata un po’ faticosa, anche a causa di alcune mansioni che proprio non riuscite a portare avanti con successo. Voto - 7️⃣

Leone: avrete modo di vivere una quotidianità migliore nel prossimo periodo, grazie anche a queste stelle, che assumeranno una posizione più interessante nei vostri confronti.

Sia in amore che nel lavoro, troverete sintonia in quel che fate, capaci di prendervi le soddisfazioni che meritate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: questo martedì di aprile vedrà un cielo piuttosto cupo nei vostri confronti, a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Non sembra dunque essere il momento ideale per fare qualcosa di differente per la vostra relazione di coppia, ma prima o poi, dovrete affrontare certe tematiche con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, state attraversando una fase di crescita, che andrà gestita con cura affinché possiate arrivare in alto. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno una bella Luna in trigono per vo, che tenderà a favorire la connessione con il partner.

Di contro, il pianeta Venere sta per avvicinarsi nel segno dell'Ariete, dunque attenzione alle conseguenze delle vostre scelte in amore. Sul posto di lavoro meglio osservare bene la situazione, anziché agire d'istinto. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà una giornata che vedrà maggior fiducia in voi stessi, soprattutto in campo amoroso. La Luna non vi darà più fastidio, lasciando spazio a Venere in trigono, ormai giunta quasi al termine del suo ciclo. Single oppure no, in ogni caso, avrete ancora interessanti opportunità per conquistare il cuore della persona che amate. Bene anche il settore professionale, anche se dovrete metterci più del vostro per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non molto serena in questo periodo.

Vi attende un'ultima tempesta prima di poter rivedere il sole in amore, e questa volta, dovrete essere maturi a sufficienza per riuscire a stabilire un legame migliore con la persona che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti saranno sulla strada giusta, ciò nonostante, attenzione a non avere pretese troppo elevate. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale discreta in questa giornata di martedì. Questo cielo vedrà il pianeta Venere dalla vostra parte, ciò nonostante sarà importante non eccedere nei confronti del partner, anche perché, il pianeta dell'amore assumerà presto una posizione scomoda nei vostri confronti. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti si riveleranno faticosi a causa di Mercurio, ma voi non mollate.

Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un martedì di aprile sopra le aspettative grazie alla Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli. Il rapporto con il partner sarà emozionante e piacevole. Se siete single potreste gettare le basi in vista di un rapporto più armonioso. In ambito professionale osserverete bene la situazione, e sarete capaci di agire di conseguenza. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe aggiungere qualche discordia tra voi e il partner. Il pianeta Venere non sarà più così efficace nei vostri confronti, e dovrete essere più attenti ai desideri della persona che amate. In ambito professionale seguirete un percorso prestabilito, che vi porterà a raggiungere buoni risultati con il giusto impegno. Voto - 7️⃣