L'oroscopo della giornata di mercoledì 23 aprile vedrà un forte Nettuno in Ariete, che porterà consiglio al lavoro, mentre la Luna e Venere porteranno l'amore fuori scala ai nati Pesci. Relazioni brillanti attendono i nati Scorpione, mentre il Leone ha bisogno di raggiungere risultati migliori al lavoro.

Previsioni oroscopo mercoledì 23 aprile 2025 con classifica

Ariete: il pianeta Mercurio, da poco entrato nel vostro segno zodiacale, porterà buoni consigli per gestire al meglio il lavoro. Con Mercurio in buon aspetto inoltre, saprete come mettere in pratica le vostre idee.

In amore queste stelle stimoleranno l'introspezione e la riflessione del vostro rapporto, cercando di rafforzare il vostro legame. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna calante in Pesci favorisce la serenità interiore. Single oppure no, alcuni rapporti potrebbero farsi molto interessanti in questo periodo, favorendone la complicità. Nel lavoro valuterete attentamente nuove opportunità, ciò nonostante sarà fondamentale non essere precipitosi. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che porterà a un eccesso di sensibilità. Il rapporto con il partner non sarà così profondo a causa della Luna e di Venere, richiedendo un'attenta analisi per riuscire a stare bene insieme. Nel lavoro concentratevi su quei progetti più creativi, che potrebbero darvi maggiori soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: l'influenza della Luna e di Venere si farà sentire particolarmente nel prossimo periodo per voi nati del segno. Tra voi e il partner ci sarà una bellissima intesa che rafforzerà il vostro legame. Anche voi single potreste vivere incontri emozionanti. In quanto al lavoro sarete attivi e determinati, ma con Mercurio in quadratura, meglio non correre troppi rischi.

Voto - 8️⃣

Leone: i sentimenti per una persona che avete incontrato finalmente si accenderanno. Adesso, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a conquistare il suo cuore. Sul posto di lavoro le possibilità di successo aumenteranno grazie a Mercurio e Giove, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Vergine: previsioni astrali difficili in questo periodo a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto.

Tra voi e il partner sarà difficile godere di una buona armonia, ma dovrete anche riuscire a chiarire eventuali malintesi prima o poi. Nel lavoro, stabilite le vostre priorità, e cercate di essere precisi e puntuali in quel che fate. Voto - 6️⃣

Bilancia: ricavare buoni risultati dal lavoro vi sembrerà quasi una missione impossibile, soprattutto considerato stelle come Marte, Nettuno e Mercurio contro di voi. La sola presenza favorevole di Giove potrebbe non essere sufficiente per raggiungere i vostri obiettivi. In ambito amoroso cercate di dedicare più tempo alle persone che amate, e dare un senso ai rapporti a voi più cari. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale grandiosa in questo periodo per voi nati del segno.

Le vostre relazioni amorose si faranno brillanti e intraprendenti, ricche di momenti mozzafiato, soprattutto per voi nati nella prima e terza decade. In quanto al lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta calma, ragionando al meglio su quale strada possa condurvi al successo. Voto - 8️⃣

Sagittario: il rapporto con il partner continua a non essere così entusiasmante a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Per costruire un legame migliore, provate a fare un passo indietro, cercando di ammettere eventuali sbagli. Sul posto di lavoro potrebbero emergere opportunità che richiedono decisioni rapide e determinate. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'influenza della Luna e di Venere vi porterà a vivere un mercoledì entusiasmante in campo amoroso.

La fiducia reciproca tra voi e la vostra fiamma vi permetterà di costruire un legame forte e affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro attenzione a non uscire dal seminato, prendendo iniziative che potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale piacevole in questo periodo, soprattutto in campo professionale. I vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, non facendovi mancare nulla sulle possibilità che potrete raggiungere. In amore queste stelle non saranno particolarmente influenti, ciò nonostante vi metteranno comunque nelle condizioni per costruire un buon legame con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di mercoledì fuori scala per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere vi sorrideranno, spingendovi a mettere in mostra tutte le vostre buone emozioni per godere di un legame forte con la persona che amate. In quanto al lavoro, l'intuito sarà una parte fondamentale della vostra scalata al successo. Voto - 8️⃣