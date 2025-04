Nell'oroscopo della giornata di sabato 19 aprile, le stelle favoriranno i nativi Capricorno, soprattutto in campo sentimentale, mentre i nativi Cancro dovranno avere un po’ di pazienza nei confronti del partner. Marte si connetterà con i nativi Leone, che avranno buone energie da investire al lavoro, mentre l'Ariete dovrà fare i conti con possibili malintesi in amore.

Previsioni oroscopo sabato 19 aprile 2025 e graduatoria

Ariete: potrebbe anche essere un momento favorevole per la vostra relazione di coppia, ma con la Luna in quadratura faticherete un bel po’ a esprimere il vostro potenziale.

Cercate di fare chiarezza nel vostro rapporto. In quanto al lavoro, la vostra determinazione vi spingerà a portare avanti buoni progetti professionali. Voto - 7️⃣

Toro: sarà possibile chiarire alcuni malintesi tra voi e la persona che amate grazie a queste stelle. La stabilità del vostro rapporto sarà molto importante per avere quello slancio necessario per poter stare bene insieme. In ambito professionale idee chiare e concretezza porteranno buoni vantaggi, soprattutto economici. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che non vi daranno ancora delle certezze in amore secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura ci saranno piccole tensioni da non ingigantire. In quanto al lavoro ci saranno buone novità all'orizzonte, ma dovrete accoglierle con la giusta calma.

Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna in opposizione dal segno del Capricorno potrebbe rendere meno appagante del solito questa giornata in amore. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre sarete così socievoli, con il partner, in famiglia o con i vostri amici. In calo anche il settore professionale. Alcuni obiettivi però, saranno ancora a portata di mano.

Voto - 7️⃣

Leone: avrete bisogno di più coccole in amore, di intensificare il vostro rapporto con il partner. Questo periodo è stato abbastanza duro per voi, ma adesso, è arrivato il momento di andare avanti, e cercare di sorridere alla vita come in passato. Nel lavoro avrete Mercurio dalla vostra parte, che vi metterà nelle condizioni giuste per gestire nel modo adatto le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Venere non mollerà la presa neanche in questo sabato di vigilia, ma con la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno qualcosa potrebbe muoversi a vostro vantaggio. Nel lavoro riflettete bene sulle vostre mansioni, ma attenzione: la razionalità potrebbe diventare un'arma a doppio taglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale meno godibile del solito a causa della Luna in quadratura. La passione tra voi e il partner sarà ancora possibile, ciò nonostante dovrete evitare dei fastidiosi scatti di gelosia. In ambito lavorativo concentratevi sui vostri progetti in corso d'opera, evitando di essere troppo ambiziosi. Marte in sestile vi darà la forza, ma attenzione a Mercurio in opposizione.

Voto - 7️⃣

Scorpione: questo sabato di aprile si rivelerà piacevole per la vostra relazione di coppia. L'armonia tra voi e il partner non mancherà, ma anche voi single dimostrerete dolci emozioni e voglia di socializzare. Nel lavoro alcuni obiettivi saranno raggiungibili, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un sabato tutto sommato discreto in amore per voi nativi del segno. Il vostro rapporto non sarà così appagante, ciò nonostante, dimostrerete maggiore comprensione nei confronti della persona che amate. In ambito professionale sarete in vena di nuovi progetti, utili per cercare di ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete tra i segni più favoriti di questa giornata di sabato.

La Luna e Venere vi sorrideranno, pronti a regalarvi dolci emozioni da condividere con la persona che amate. Se siete single proverete emozioni intense verso la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro farete a pugni con alcuni progetti, ma con il giusto impegno, sarà possibile raggiungere il traguardo. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale nel complesso valida in questa giornata di sabato. Il rapporto con il partner si rivelerà dolce e appagante, ma attenzione a non superare certi limiti. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in opposizione, attenzione a non essere troppo precipitosi in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: questo weekend inizierà davvero bene in amore secondo l'oroscopo.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, le buone emozioni tra voi e il partner non mancheranno, avviandovi verso una domenica di Pasqua intensa e affiatata. In quanto al lavoro dimostrerete sicurezza e precisione in quel che fate, capaci di poter ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 9️⃣