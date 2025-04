Scopri cosa ti riservano le stelle nell'oroscopo della giornata di venerdì 25 aprile 2025. L’oroscopo quotidiano ti guida tra amore, lavoro, fortuna e salute, segno per segno. I nativi Ariete potranno contare sull'arrivo della Luna, mentre per i Gemelli ci sarà voglia di cambiamento. Il Leone sarà razionale e attento al lavoro, invece la Bilancia potrebbe non essere pronta per certe iniziative.

Previsioni oroscopo venerdì 25 aprile 2025 con classifica

Ariete: sarà una giornata intensa per quanto riguarda i sentimenti, grazie all'arrivo della Luna nel vostro cielo.

Avrete a cuore l'intesa con la persona che amate, e farete di tutto per mantenerla elevata. In ambito professionale Mercurio porterà creatività, oltre che soluzioni interessanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali stabili in campo amoroso. Con il partner ci sarà una bella intesa da vivere, soprattutto per i nati nella terza decade. In quanto al lavoro, un'occasione professionale potrebbe bussare alla vostra porta: siate pronti ad accoglierla. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in sestile dal segno dell'Ariete porterà un po’ di sollievo nella vostra vita sentimentale, anche se con Venere in quadratura, le occasioni romantiche non saranno molte, soprattutto per voi single. Approfittate del momento per cercare di chiarire alcune cose.

In campo professionale ci sarà voglia di cambiare, di trovare qualcosa di più proficuo per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale un po’ scricchiolante in questo periodo, complice questo dualismo tra la Luna e Venere. Single oppure no, evitate soprattutto di fare promesse che non potrete mantenere. Sul posto di lavoro attenzione ai dettagli: una piccola svista potrebbe costarvi cara. Voto - 7️⃣

Leone: lasciate che la vostra razionalità vi guidi nelle vostre iniziative professionali. Mercurio e Giove saranno due preziosi alleati nella vostra scalata al successo. In campo amoroso potrebbero arrivare forti passioni e momenti tutti da vivere per i cuori innamorati. Se siete stabilmente impegnati, fate in modo che vostro rapporto risplenda, come se fosse la prima volta.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di venerdì che vi vedrà ancora in difficoltà in amore. Avrete bisogno di dolcezza tra voi e il partner. Piccoli gesti infatti, potrebbero fare la differenza. Nel lavoro cercate di organizzare qualcosa di diverso per le vostre mansioni, non solo per ottenere qualcosa di più, ma anche per cercare di non cadere nella noia delle solite faccende da sbrigare. Voto - 6️⃣

Bilancia: con Mercurio in cattivo aspetto dal segno dell'Ariete, potreste non sentirvi pronti per gestire certe iniziative professionali. Anche se Marte vi darà buone energie, meglio non correre troppi rischi. In amore la sintonia con il partner sarà molto buona, ma attenzione alla Luna che potrebbe mettere in ombra la vostra parte più razionale.

Voto - 7️⃣

Scorpione: in questo venerdì di aprile le cose andranno bene tra voi e il partner. La Luna illuminerà il vostro rapporto, concedendovi un piacevole equilibrio tra emozioni e momenti di maturità. In ambito professionale nuove sfide vi stimoleranno, ma attenzione a come deciderete di affrontarle. Evitate soprattutto di essere prevenuti. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna tornerà a sorridervi in questo venerdì di aprile. Anche se Venere vi darà ancora del filo da torcere, cercherete di essere più comprensivi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro la vostra determinazione sarà presto premiata, grazie anche all'appoggio di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo in lieve calo dal punto di vista sentimentale.

La Luna in quadratura potrebbe accendere un campanello d'allarme nella vostra relazione amorosa, che non andrà assolutamente ignorato. In ambito professionale attenzione a non correre obiettivi fumosi, che non vi porteranno da nessuna parte. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale appagante in ambito amoroso. Il vostro rapporto potrebbe rivelarsi sorprendente in questo periodo. Lasciate che il partner faccia ciò che vuole di voi. In quanto al lavoro ci saranno prospettive interessanti da valutare con attenzione. Voto - 9️⃣

Pesci: romanticismo e passione saranno all'ordine del giorno grazie a Venere. Non vi farete mancare nulla per poter costruire un legame dolcissimo con la persona che amate. Nel lavoro un po’ di creatività e ispirazione vi aiuteranno a risolvere un problema annoso. Voto - 9️⃣