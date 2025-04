L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 aprile 2025 è pronto a valutare le giornate da lunedì a domenica. La danza degli astri coinvolge segni di grande energia e intensità. L'Ariete (voto 10) vivrà un momento di grande slancio, con opportunità che sbocceranno già all'inizio della settimana. Per il Sagittario (voto 9), si preannuncia un periodo da affrontare insieme a qualche lieve turbamento, mentre per il Toro (voto 8) si prospetta un fine settimana di realizzazioni concrete, dove ogni gesto porterà a risultati tangibili, specialmente nella giornata di domenica.

Di seguito le previsioni zodiacali della settimana con le pagelle delle dodici costellazioni dello zodiaco.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Le influenze astrali risplendono in modo straordinario per il segno dell'Ariete. A partire da martedì, il cielo si aprirà in un vortice di opportunità. La presenza di Mercurio in aspetto favorevole accenderà la mente, mentre Marte contribuirà a infondere l'energia necessaria per affrontare con grinta ogni sfida. La giornata di venerdì, con la Luna che si posiziona nel segno, rappresenterà il culmine di un ciclo positivo. Sarà il momento perfetto per dar voce a tutte le iniziative messe in cantiere. L'entusiasmo che emanerete attirerà a voi nuove alleanze, sia sul piano professionale che personale, mentre il vostro magnetismo sarà irresistibile.

Gli altri vi cercheranno, vi ascolteranno, desiderando far parte del vostro mondo. Le occasioni non mancheranno, eppure occorrerà non perdere la lucidità che vi contraddistingue per coglierle in modo mirato. La serenità in amore, così come nelle relazioni quotidiane, raggiungerà il massimo della sua espressione, invitando alla condivisione autentica e alla costruzione di nuovi legami.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 25 aprile (Luna in Ariete);

venerdì 25 aprile (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24 e domenica 27.

♉ Toro: voto 8. Questa fase vi vedrà attraversare un periodo di concreta realizzazione, sostenuti dalla solidità dei vostri valori. La presenza della Luna nel vostro segno, domenica, darà il via a una riflessione interiore che guiderà ogni passo nei giorni successivi.

La calma che accompagnerà le vostre azioni vi permetterà di pianificare con cura, dando vita a strategie che risponderanno appieno alle vostre esigenze. Il periodo a cavallo tra giovedì e venerdì promette un'intensa connessione emotiva, mentre l'amore e le relazioni troveranno un loro naturale equilibrio. Le risposte che cercavate arriveranno, ma sarà la pazienza a farvi ottenere il massimo. In ambito lavorativo, si apriranno porte importanti, che dovranno essere varcate con la determinazione che da sempre contraddistingue il segno. Sabato e domenica, una maggiore introspezione darà spazio a nuove intuizioni: l'equilibrio che troverete sarà prezioso per proseguire con serenità nei vostri obiettivi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno domenica 27 aprile (Luna in Toro);

domenica 27 aprile (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 24 e venerdì 25;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ lunedì 21 aprile.

♊ Gemelli: voto 6. Questa settimana risulta essere un delicato equilibrio tra riflessione e azione per molti nativi. L'inizio della settimana si preannuncia positivo, grazie al sostegno della Luna in aspetto favorevole nelle prime giornate. Lunedì, in particolare, avrete modo di mettere in ordine le idee, avviando nuovi progetti con la determinazione che spesso vi contraddistingue. La vostra mente sarà pronta a cogliere ogni sfumatura di possibilità che vi si presenterà. Ma non tutto scorrerà in modo lineare: giovedì e venerdì si preannunciano giorni di difficoltà, specie sul piano emotivo.

Sarà necessario non cedere a tensioni inutili e rimanere centrati sui propri obiettivi. La forza per superare momenti di incertezza arriverà dal profondo, e alla fine di questa fase avrete raccolto intuizioni utili per ripartire con una visione più chiara. Domenica, con la Luna che risplende in aspetto positivo, ritroverete quella leggerezza che vi permetterà di affrontare il futuro con rinnovato vigore.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 21 e domenica 27;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ giovedì 24 aprile;

★★ venerdì 25 aprile.

♋ Cancro: voto 7. L'inizio della settimana si preannuncia pieno di slancio e di buone opportunità, grazie alla favorevole predisposizione della Luna e di altri transiti che favoriranno l'interazione con il mondo circostante.

Lunedì sarà una giornata perfetta per affrontare attività pratiche e per risolvere problemi che riguardano la casa o la famiglia. Ma sarà martedì, con la Luna che entra nel segno, che si raggiungerà un picco di forza emotiva. La connessione con il proprio mondo interiore sarà intensa, e sarà la vostra sensibilità a guidarvi nelle relazioni più intime. Il periodo tra mercoledì e giovedì sarà particolarmente favorevole, con i pianeti che favoriranno il consolidamento di legami già esistenti. Gli altri vi cercheranno per il vostro consiglio, e il vostro intuito saprà indicare loro la via migliore. Nonostante il buon flusso, sabato e domenica richiederanno maggiore attenzione, soprattutto per evitare di essere sopraffatti da preoccupazioni che rischiano di minare la vostra serenità.

Rimarrà fondamentale non perdere il contatto con voi stessi e la vostra essenza, continuando a cercare l’armonia che ora più che mai sembrerà possibile.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 22 aprile;

martedì 22 aprile; ★★★★★ mercoledì 23 e giovedì 24;

★★★★ lunedì 21 e venerdì 25;

★★★ sabato 26 aprile;

★★ domenica 27 aprile.

♌ Leone: voto 7. Il cielo del momento si prepara ad accendere nuove possibilità, ma non senza qualche intoppo. L'inizio della settimana non risulta particolarmente favorevole, con un lunedì che vedrà il segno un po' appesantito dalle circostanze. Le energie sembrano meno in sintonia con il flusso cosmico, quindi sarà necessario un po' di pazienza. Tuttavia, man mano che la settimana si sviluppa, i transiti astrali offrono supporto, e la luce inizia a brillare già da mercoledì.

La giornata di giovedì vedrà una ripresa importante, con la Luna in aspetto positivo a rafforzare le relazioni e a darvi la forza di affermarvi in ambito professionale. Il weekend sarà il periodo di maggiore espressione, grazie a un venerdì e sabato ricchi di energia positiva. Durante questi giorni, la vostra capacità di influenzare gli altri raggiungerà l'apice, mentre le intuizioni sul piano sentimentale saranno chiare e decisive. Se desiderate agire, sarà il momento perfetto per farlo, ma attenzione a non forzare troppo le situazioni. Domenica, le energie si calmano, portando riflessione e serenità. Questo sarà il momento di consolidare quanto di buono è stato raggiunto.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 24 aprile;

giovedì 24 aprile; ★★★★★ venerdì 25 e sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 e domenica 27;

★★★ martedì 22 aprile;

★★ lunedì 21 aprile.

♍ Vergine: voto 7.

Una buona dose di energia e determinazione scandirà i prossimi sette giorni. Lunedì si preannuncia una giornata produttiva, ideale per mettere ordine e affrontare questioni pratiche con lucidità. La vostra naturale capacità di organizzazione vi sarà di grande aiuto, e non mancheranno i riconoscimenti per l'efficienza con cui portate a termine i vostri compiti. Purtroppo, martedì e mercoledì non riserveranno momenti di grande slancio, con la Luna che potrebbe provocare qualche incertezza o difficoltà nelle relazioni interpersonali. In queste giornate, si farà sentire un certo peso emotivo, che potrà manifestarsi attraverso incomprensioni o delusioni. Ma non c'è motivo di preoccuparsi: la parte centrale della settimana vi regalerà risposte chiare.

Giovedì e venerdì vedranno l'apice di una ripresa, con i pianeti che si allineano per favorire la realizzazione di progetti a lungo termine. Il weekend porterà una grande soddisfazione, con sabato che avrà il suo picco di energia e domenica che sarà un giorno perfetto per riflettere sugli sviluppi, rendendo il tutto più solido e duraturo. Se dovete compiere scelte importanti, non fatevi prendere dalla fretta: la calma e la pazienza ora vi premieranno.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno sabato 26 aprile;

sabato 26 aprile; ★★★★★ venerdì 25 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 aprile;

★★ martedì 22 aprile.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5.

Il segno, secondo l'oroscopo settimanale dal 21 al 27 aprile, vivrà un periodo non privo di tensioni. La difficoltà principale risiederà nella gestione di emozioni contrastanti, che si rifletteranno sia nelle relazioni che nelle attività quotidiane. L'inizio della settimana vedrà un lunedì abbastanza equilibrato, grazie alla posizione favorevole di Venere, che tenderà a calmare le acque in ambito sentimentale. Tuttavia, non sarà facile mantenere un flusso costante. Martedì e mercoledì potrebbero portare qualche piccola difficoltà, con la comunicazione che potrebbe risultare confusa o fraintesa. La Luna in aspetto teso avrà la tendenza a sollevare emozioni non espresse, e ciò potrebbe creare disagi nei rapporti interpersonali.

La chiave, come sempre, sarà la diplomazia, anche se il peso emotivo sarà più difficile da gestire. Le giornate di giovedì e venerdì risulteranno decisamente migliori: il cielo favorirà i compromessi, e nuove soluzioni emergeranno, specialmente nelle questioni pratiche e lavorative. Il fine settimana vedrà un importante recupero, con sabato che porterà un raggio di luce, e domenica che potrebbe essere il momento perfetto per fare il punto della situazione e riorganizzare il futuro.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ sabato 26 aprile;

★★★★ lunedì 21, giovedì 24, venerdì 25 e domenica 27;

★★★ martedì 22 aprile;

★★ mercoledì 23 aprile.

♏ Scorpione: voto 6. L'inizio della settimana riserverà allo Scorpione un buon periodo per affrontare i problemi con determinazione. Lunedì, grazie alla Luna che vi farà sentire più centrati, avrete l'opportunità di riorganizzare alcune dinamiche che ultimamente vi hanno dato più da pensare. In ambito professionale, l'energia sarà favorevole, e le vostre iniziative saranno accolte con interesse. Martedì e mercoledì saranno giorni più dinamici, pieni di stimoli e incontri che potrebbero rivelarsi vantaggiosi per il futuro. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciarvi coinvolgere da situazioni che non vi appartengono. L'equilibrio emotivo dovrà essere mantenuto, perché giovedì potrebbe esserci una lieve dissonanza nei vostri rapporti. Nonostante ciò, non mancheranno occasioni per rimediare. La fine della settimana si preannuncia più positiva: sabato vedrà un miglioramento delle condizioni, e domenica sarà il giorno della riflessione, quando vedrete finalmente chiaramente le risposte a tante domande che vi stavano assillando.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 21 e domenica 27;

★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e sabato 26;

★★★ venerdì 25 aprile;

★★ giovedì 24 aprile.

♐ Sagittario: voto 6. Ripartenza settimanale con qualche difficoltà, principalmente a livello emotivo. Mercoledì potrebbe sembrare particolarmente impegnativo, con la Luna che farà emergere delle tensioni interiori. La comunicazione, sia in ambito personale che professionale, potrebbe risultare più difficoltosa, portando a incomprensioni o frustrazioni che, se non gestite con cautela, rischiano di compromettere il fluire armonioso delle cose. Tuttavia, il cielo riserva una netta inversione di tendenza già da giovedì, quando la situazione inizia a migliorare. Giovedì e venerdì saranno caratterizzati da una maggiore stabilità, con un buon flusso nelle dinamiche quotidiane. Il weekend, in particolare, regalerà momenti di serenità e soddisfazione. Sabato e domenica vedranno il Sagittario in uno stato di maggiore equilibrio, con la possibilità di cogliere opportunità favorevoli nelle relazioni e nel lavoro. Le cose miglioreranno, e anche le difficoltà di inizio settimana sembreranno più lontane, permettendo di recuperare terreno.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 26 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21, martedì 22 e venerdì 25;

★★★ giovedì 24 aprile;

★★ mercoledì 23 aprile.

♑ Capricorno: voto 6. Il periodo si avvia con un inizio certamente molto positivo. Lunedì e martedì offriranno una spinta significativa, grazie alla Luna che favorirà la chiarezza nelle decisioni e nella gestione dei progetti a lungo termine. Saranno giornate ideali per risolvere questioni pendenti e pianificare il futuro con determinazione. Le energie sembrano essere ben distribuite, soprattutto per chi si trova a dover affrontare scelte pratiche e concrete. Tuttavia, verso metà settimana, alcune tensioni potrebbero emergere, specialmente mercoledì e sabato, quando la Luna potrà portare un po’ di instabilità emotiva e qualche imprevisto nelle relazioni. Il resto della settimana, però, si presenta sotto un cielo favorevole. Giovedì e venerdì saranno giorni ottimi per concentrarsi sul lavoro e sugli impegni professionali, con opportunità di avanzamento o di riconoscimento. Domenica, purtroppo, sarà più calma, ma comunque utile per il bilancio di quanto raggiunto e per valutare i passi successivi. L’importante sarà non perdere di vista gli obiettivi più a lungo termine.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 21 e martedì 22;

★★★★ mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25;

★★★ domenica 27 aprile;

★★ sabato 26 aprile.

♒ Acquario: voto 8. La settimana si prospetta dinamica, con buone opportunità grazie alla Luna che vi accompagnerà all'inizio della settimana, favorendo l'espressione di desideri e ambizioni. Lunedì sarà una giornata particolarmente propizia per concentrarsi su progetti personali o professionali che richiedono un impegno a lungo termine. Le stelle promettono visibilità e successi, rendendo possibile ottenere ciò che desiderate, sia in ambito sociale che lavorativo. Martedì e mercoledì sono giorni favorevoli per consolidare la vostra posizione e per rafforzare relazioni che potrebbero portare vantaggi concreti. I transiti astrali vi spingono ad agire con maggiore determinazione e fiducia. Verso la fine della settimana, giovedì e venerdì vi regaleranno ancora energie positive, anche se venerdì potrebbe sembrare un po' più lento o faticoso, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni. Il weekend sarà pieno di opportunità, ma attenzione a non esagerare con l'ottimismo: sabato e domenica saranno ottimi per riflettere sui prossimi passi, senza forzare situazioni che potrebbero non essere ancora del tutto chiare. La cautela sarà la chiave, ma la base solida su cui costruire sarà già presente.

Le stelle delle giornate da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 21 aprile (Luna in Acquario);

lunedì 21 aprile (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 22 e mercoledì 23;

★★★★ giovedì 24, sabato 26 e domenica 27;

★★★ venerdì 25 aprile;

♓ Pesci: voto 9. Settimana particolarmente favorevole, soprattutto grazie a una serie di transiti che vi permetteranno di brillare in modo naturale. Lunedì e martedì saranno giornate eccellenti per dedicarsi a progetti che richiedono attenzione ai dettagli e a una visione profonda. La Luna, in posizione favorevole, aumenterà il vostro carisma, rendendovi particolarmente magnetici nei rapporti interpersonali. Sarà il momento giusto per chiedere favori, per risolvere conflitti o per ottenere ciò che desiderate da chi vi sta vicino. Mercoledì sarà il giorno più forte, con un apice di energia che vi permetterà di fare un passo avanti significativo nei vostri obiettivi. Giovedì, la Luna in transito continuerà a rafforzare la vostra sensibilità e intuizione, spingendovi verso nuove realizzazioni in ambito professionale o sentimentale. Da venerdì a domenica, il flusso astrale rimarrà favorevole, con buone opportunità, anche se non mancheranno piccole sfide da affrontare. In generale, il weekend promette momenti di serenità e soddisfazione, in cui ogni passo compiuto sarà una conferma della vostra capacità di affrontare con successo ciò che vi si presenta.

La graduatoria settimanale con le stelle: