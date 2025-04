Secondo l'oroscopo della settimana dal 28 aprile al 4 maggio, grazie all’aspetto favorevole di Mercurio, i nativi del Toro saranno molto motivati al successo. Per i nati sotto il segno del Cancro, potrebbero esserci contrasti professionali che renderanno difficili le decisioni di gruppo. Nella vita finanziaria dei nati sotto il segno del Leone, Urano potrebbe causare imprevisti e decisioni affrettate negative.

Oroscopo settimanale dal 28 aprile al 4 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il lavoro di gruppo vi offrirà un'ottima opportunità, rafforzando la fiducia che riponete in voi stessi.

Prestate attenzione, però, all'eccessiva modestia, che potrebbe portarvi a rimanere in disparte. Per accrescere il vostro potere d'acquisto, saprete muovervi su diversi fronti. Unirete cautela e coraggio, destreggiandovi con abilità tra le varie difficoltà. Stabilirete per la vostra famiglia un rigoroso piano di risparmio al fine di accumulare una somma di denaro. Allo stesso tempo, non esiterete a investire cifre considerevoli per portare a termine un affare di rilievo. Voto: 8

Toro – Con Mercurio dalla vostra parte, sarete intensamente motivati al successo. Allo stesso tempo, questo pianeta vi spingerà a evitare rischi superflui. Se vi farete condurre dalla sua influenza, otterrete in breve tempo notevoli risultati e persino successi in ambito professionale.

Sul fronte finanziario, gli influssi celesti saranno particolarmente propizi per voi durante questa settimana. Spetterà a voi cogliere questa fortuna e rimanere attenti alle opportunità. Le circostanze vi consentiranno di realizzare operazioni finanziarie molto vantaggiose. Voto: 8

Gemelli – La settimana lavorativa si prospetta dinamica e piena di sviluppi positivi. Il vostro livello professionale salirà e la vostra importanza nel contesto lavorativo si farà sempre più marcata. Troverete in Toro e Scorpione degli alleati preziosi. Siate cauti riguardo ai consigli finanziari provenienti dal vostro entourage. Inoltre, l’oroscopo vi suggerisce di astenervi dal prestare denaro ai vostri amici, al fine di prevenire possibili dispute o incrinature nelle amicizie.

Voto: 8,5

Cancro – Preparatevi a possibili contrasti nel vostro ambiente professionale, soprattutto se lavorate in società o in piccoli gruppi. Opinioni divergenti potrebbero complicare la possibilità di prendere decisioni importanti. Sul fronte finanziario, non ci sono pianeti che minacciano la vostra situazione, quindi dovreste riuscire a gestire le spese senza problemi. Alcuni di voi, grazie alla loro lungimiranza e organizzazione, potrebbero persino trovare il modo di risparmiare qualcosa. Nonostante l'attuale neutralità astrale in questo campo, non dimenticate che Plutone potrebbe presto riservarvi delle sorprese positive.

Voto: 7

La settimana 28 aprile-4 maggio dal punto di vista lavorativo e finanziario: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sarete soddisfatti del vostro operato, avrete la sensazione di essere ascoltati e compresi. Le configurazioni astrali di questa settimana metteranno in risalto la vostra abilità nel persuadere e la vostra logica persuasiva. L'unico aspetto da tenere sotto controllo è la vostra inclinazione a mettere in discussione l'autorità dei vostri superiori. Per quanto riguarda il settore finanziario, Urano in posizione sfavorevole potrebbe generare imprevisti che destabilizzano i vostri progetti finanziari, oppure indurvi a decisioni affrettate e negative. Fate attenzione. Voto: 7

Vergine – Il pianeta Saturno vi offrirà la preziosa opportunità di avvalervi del supporto di persone competenti ed efficienti.

Dimostratevi all'altezza della loro fiducia e non ignorate i loro suggerimenti, preferendo invece quelli di individui meno benintenzionati che potrebbero condurvi fuori strada. In ambito finanziario, la vostra tendenza a essere un po' sognatori e spensierati potrebbe farvi sfumare ottime occasioni propiziate da Saturno. Pertanto, sarebbe saggio farvi affiancare da qualcuno più realista e preparato in materia. Voto: 7,5

Bilancia – Le configurazioni astrologiche di Saturno e Nettuno potrebbero rendere arduo trovare un giusto equilibrio nella sfera lavorativa. I vostri impegni rischiano di disperdersi a causa di una possibile mancanza di supporto o comprensione, a meno che non commettiate in prima persona degli errori.

Tuttavia, non dovrete temere troppo di affrontare i prossimi mesi con eleganza. Potrete fare affidamento su un favore celeste che si manifesterà come entrate impreviste o un avanzamento di carriera gratificante. Voto: 6

Scorpione – In questa settimana, la vostra energia e la vostra iniziativa vi permetteranno di superare con successo ogni difficoltà. Non vi farete condizionare dal perfezionismo che a volte vi frena. La vostra dedizione al lavoro sarà riconosciuta e vi porterà vantaggi. Le influenze astrologiche rimarranno generalmente positive. Ciononostante, la fortuna non vi assisterà in modo particolare. Siate prudenti con l'euforia che l'aspetto lunare potrebbe infondervi durante la settimana, per non cadere nella tentazione di spendere soldi non vostri scommesse o investimenti azzardati.

Voto: 6

Previsioni astrologiche da lunedì 28 aprile a domenica 4 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non sorgeranno problemi sul fronte lavorativo durante questa settimana. La fortuna si combinerà con la vostra determinazione per assicurarvi il successo. Non permettete a nessuno di ostacolarvi. Le stelle vi promettono buona sorte in ambito finanziario. Nelle vostre attività, fareste meglio a non avere progetti troppo ambiziosi, in quanto ciò potrebbe indurvi a correre rischi superflui che potrebbero portare a perdite considerevoli. Voto: 7

Capricorno – Qualora dobbiate prendere una decisione significativa riguardante la vostra vita lavorativa, l'oroscopo vi consiglia di attendere la prossima settimana.

Questo vi consentirà di raccogliere più informazioni e, soprattutto, di esprimere un giudizio più obiettivo grazie al supporto di Mercurio. Le vostre attuali ristrettezze finanziarie non sono casuali. Derivano dal fatto che avete gestito le vostre risorse in modo troppo permissivo. D'ora in poi, siate più accorti con le uscite di denaro. Voto: 6

Acquario – Il vostro lavoro vi offrirà una notevole libertà di movimento, e questo vi farà piacere. Però, non interpretate questa libertà come un permesso di fare ciò che vi aggrada: ci sono regole imprescindibili da seguire e limiti ben precisi da rispettare. Fate vedere di saper gestire le responsabilità che vi competono. Il supporto di Nettuno vi permetterà, stavolta, di avere una certa autonomia con le vostre risorse economiche, a condizione che non superiate i limiti stabiliti.

Se avete in programma transazioni importanti, fatevi assistere da consiglieri esperti. Voto: 7

Pesci – Questa settimana sarete sostenuti da configurazioni astrali significative che influenzeranno positivamente la vostra sfera professionale. Questo periodo si preannuncia propizio per la crescita della vostra carriera. Spetta a voi definire i vostri obiettivi e agire con decisione; il successo sarà dalla vostra parte. L'attuale clima astrale vi porterà una certa agiatezza economica. In particolare, ciò vi offrirà l'opportunità di saldare alcuni debiti o di affrontare spese impellenti. Le operazioni finanziarie avranno ottime probabilità di riuscita, nonostante forse qualche iniziale contrattempo. A ogni modo, vi toccherà dimostrare sia cautela che dinamismo nell'intraprendere azioni volte a ottenere nuovi benefici. Voto: 9