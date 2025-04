L'oroscopo della settimana dal 28 aprile al 4 maggio annuncia il ritorno del pianeta Venere nel segno zodiacale dell'Ariete, dopo una breve parentesi nel segno dei Pesci, mentre un po’ di serenità aiuterà i nativi del Leone a prendere la vita con più dolcezza, dopo alcune intemperie. La creatività sarà tangibile nei nativi del Sagittario, soprattutto sul lavoro, mentre la Bilancia dovrà correre ai ripari per mantenere una quotidianità stabile.

Previsioni oroscopo dal 28 aprile al 4 maggio 2025 con classifica

Ariete: la settimana a cavallo tra il quarto e il quinto mese dell'anno si rivelerà colma di occasioni per voi nativi del segno.

Preparatevi ad accogliere il pianeta Venere, che metterà in risalto la vostra relazione di coppia. Se siete single, anche le piccole cose avranno un grande significato per voi. In ambito lavorativo sarete alla guida di alcune importanti mansioni, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Toro: il pianeta Venere tornerà a mettersi alle vostre spalle secondo l'oroscopo, ciò nonostante, questa settimana avrà ancora molto da offrirvi in amore. Il Sole e la Luna saranno dalla vostra parte, e porteranno il vostro rapporto lungo la giusta direzione. Sul posto di lavoro approfittate del periodo un po’ più leggero per meditare e pianificare le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Gemelli: finalmente terminerà l'egemonia di Venere in quadratura, spostandosi in una posizione più agiata nei vostri confronti.

Lentamente, ritroverete una buona serenità nel vostro rapporto, soprattutto se riuscirete a trovare una soluzione adeguata ad alcune dispute avute in precedenza. Nel lavoro è arrivato il momento di rimettervi in gioco, e dimostrare agli altri di cosa siete capaci. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno nuovamente delle nubi sopra di voi. A partire da giovedì, il pianeta Venere tornerà ad agire contro di voi, mettendovi in difficoltà all'interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete fare buon viso a cattivo gioco e accettare un cambiamento di programma. Voto - 6️⃣

Leone: in questa settimana primaverile, un soffio di serenità porterà dolcezza nella vostra vita sentimentale.

Forse nelle prime giornate potrebbe esserci qualche incertezza a causa della Luna, ciò nonostante, i buoni sentimenti non tarderanno ad arrivare nella vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale la situazione tenderà a migliorare, soprattutto se riuscirete a effettuare i vostri investimenti al meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: con Venere che smetterà di remarvi contro, queste stelle torneranno a essere dalla vostra parte secondo l'oroscopo. La vostra quotidianità sarà leggera e appagante, soprattutto in amore. Tornerete a desiderare un rapporto appagante e colmo di emozioni, con la Luna che metterà in risalto il vostro rapporto, soprattutto tra le giornate di lunedì e martedì. Per quanto riguarda il lavoro avrete nuove e buone risorse a disposizione da investire per raggiungere risultati più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Bilancia: una configurazione astrale che vi inviterà a correre ai ripari nel prossimo periodo. Il mese di maggio non si aprirà nel migliore dei modi per voi, considerato Venere nuovamente in opposizione. Single oppure no, una passione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più complicato. Anche sul posto di lavoro dovrete essere più conservativi, e cercare di non perdere troppo terreno. Voto - 6️⃣

Scorpione: questo cielo smetterà di darvi ragione nelle prossime giornate, ciò nonostante sarà ancora possibile vivere una quotidianità discreta. Attenzione alla Luna in opposizione nelle prime giornate della settimana, e approfittate del weekend per fare qualcosa di più per la vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo avrete buone capacità di gestire le vostre mansioni, ma attenzione a non prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Sagittario: ancora qualche giorno, e il pianeta Venere tornerà ad agire a vostro favore, mettendovi nelle condizioni per costruire un bel legame con la vostra anima gemella. Se siete single potrebbe aprirsi l'occasione di nuove storie d'amore. Attenzione soltanto a non correre troppo, anche perché la Luna sarà contro di voi tra mercoledì e giovedì. Sul posto di lavoro sarete voi a decidere il ritmo. Con le vostre idee e con le giuste energie, potrete raggiungere risultati ambiziosi. Voto - 8️⃣

Capricorno: essere incisivi sul posto di lavoro, quando Mercurio limita la vostra creatività non sarà affatto semplice.

Se volete ampliare il vostro giro d'interessi, aspettate prima di esservi organizzati mentalmente: in caso contrario, farete più confusione che altro. In amore meglio non nascondere nulla al partner nel prossimo periodo, considerata anche la posizione di queste stelle. Voto - 6️⃣

Acquario: questa settimana tra il mese di aprile e quello di maggio si rivelerà abbastanza stabile e interessante per voi nativi del segno. Desidererete attenzioni dalla persona che amate, e ne avrete le opportunità grazie a Venere e anche grazie alla Luna, che sarà favorevole tra mercoledì e giovedì. Sul posto di lavoro aspettatevi qualche ostacolo da parte di Marte, ciò nonostante sarà comunque possibile fare tanto dai vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un periodo un po’ anonimo per voi nativi del segno, dato dai cambiamenti di queste stelle. Il rapporto con il partner sarà comunque solido, con anche buoni momenti d'intimità nelle giornate di Luna favorevole. Se siete single sarete abbastanza amichevoli, soprattutto verso nuove conoscenze. In ambito lavorativo sarete sulla strada giusta per mettere insieme risultati interessanti dai vostri progetti. Voto - 8️⃣