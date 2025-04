Sarà una domenica favorevole e di revisione per la Vergine che si gode il primo posto in classifica secondo l'oroscopo del giorno 6 aprile. Male, invece, il Toro, alle prese con una giornata sfavorevole e penalizzante. Approfondiamo ora le previsioni astrologiche segno per segno.

Classifica e oroscopo del 6 aprile: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣- Toro - Urano continua a portare cambiamenti, mentre Venere a 29° Pesci vi spinge a sognare in grande. Ciononostante, l'Oroscopo vi penalizza. Sarà una domenica scarsamente promettente. Sarete inclini a chiudervi in voi stessi, evitando contatti e conversazioni.

La sensazione che nulla stia cambiando vi pesa, ma tenete presente che niente rimane immutato: tempo al tempo e tutto evolverà. Da inizio anno vi muovete a fatica e avete l'impressione di brancolare nel buio. Le preoccupazioni economiche e familiari non aiutano. Non disperatevi: presto la situazione si acclimaterà e tornerete a respirare. Ci sono stati cambiamenti che avete dovuto accettare per forza, ma qualcosa dentro vi continua a generare ansia, fastidio e timore. Evitate di rivangare relazioni passate: è il momento di guardare avanti e fissare nuovi obiettivi, concentrandovi su ciò che davvero conta per voi.

1️⃣1️⃣- Sagittario - Giove in Gemelli vi spinge verso nuove connessioni, ma Mercurio stazionario frena i dettagli pratici.

Avete come l’impressione che la fortuna vi stia voltando le spalle, e tutto sembra andare per il verso sbagliato. La settimana termina a rilento: da tempo avete preso le distanze da ciò che vi circonda, costruendo una sorta di muro tra voi e il resto del mondo. Ogni tanto riuscite a sorridere, ma l’umore è instabile e la stanchezza si farà sentire con forza.

Le coppie in crisi potrebbero attraversare momenti difficili, soprattutto se le discussioni si ripetono senza tregua. Alcuni sono in attesa di un’entrata economica importante che potrebbe offrire un po’ di respiro. Il lavoro è in fase di transizione: serve pazienza, ma con il tempo tutto si sistemerà. Intanto, iniziate a progettare un piano alternativo.

1️⃣0️⃣- Scorpione - Venere a 29° Pesci amplifica il lato romantico e intuitivo, ma Urano in Toro scuote ancora la stabilità. Vi siete destreggiati tra faccende domestiche, serie TV, figli piccoli e lavoro da casa, ma organizzare tutto è stato tutt’altro che semplice. Domenica che parte con un velo di stanchezza, che potrebbe rendervi più lenti del solito. Alcuni non riescono ad accettare una situazione difficile e stanno vivendo giornate piuttosto tese. Nonostante tutto, si va avanti. In amore serve rispetto reciproco: non si può solo pretendere, bisogna anche saper dare. Pianificate al meglio la prossima settimana e dedicate tempo alla cura personale in queste 24 ore. Un buon equilibrio tra mente e corpo è fondamentale.

9️⃣- Acquario - Plutone nel segno inizia a trasformare la vostra visione. Venere in Pesci addolcisce le interazioni sociali. Una preoccupazione economica continuerà a tenervi in tensione. Da tempo aspettate un cambiamento che possa scuotervi da questo senso di immobilità. Nei prossimi mesi molte cose prenderanno una nuova direzione: occorre solo resistere e adattarsi. Ridimensionate le aspettative, accettate le trasformazioni e lasciate spazio alla crescita. Coltivate nuove passioni, valorizzate il potenziale creativo: chi ha talento lo vedrà presto riconosciuto, ma la chiave è la perseveranza. Chi ha superato i cinquant’anni non deve sentirsi in ritardo: il successo non ha età. Via ansie e paure, è tempo di agire con determinazione.

8️⃣- Leone - Il Sole in Ariete illumina la vostra zona di avventura, ma Mercurio stazionario vi invita a riflettere prima di agire. Giornata favorevole per mettere a tacere dubbi e malintesi. Evitate polemiche inutili e preferite un confronto pacato. Se qualcuno non è disposto ad ascoltarvi, non sprecate tempo: certe discussioni non portano a nulla. Alcune situazioni non sono più quelle di una volta, e anche nei sentimenti potrebbe esserci qualcosa da rivedere. Prendetevi il tempo necessario per capire cosa volete davvero. Sul lavoro vi sentite da tempo sotto pressione, preoccupati per il futuro. Restate fedeli ai vostri principi e non abbandonate i sogni.

7️⃣- Pesci - Mercurio stazionario e Venere a 29° nel vostro segno rendono questo un giorno emotivo e intuitivo.

Ascoltate voi stessi, ma verificate i fatti. Questa giornata potrebbe risultare particolarmente significativa. Vi sentite più consapevoli, profondi e riflessivi. Sarete impegnati in questioni familiari, ma una notizia positiva potrà restituirvi un po’ di serenità. In questo periodo sentite l’esigenza di maggiore stabilità e sicurezza. Alcuni stanno lottando con forza, dopo settimane particolarmente impegnative, ma la costanza sarà premiata. La serata si concluderà con un momento di relax, magari in compagnia di un bel film o di una serie coinvolgente: un piccolo rifugio che vi permetterà di ricaricare le energie.

6️⃣- Cancro - Marte nel vostro segno vi rende protettivi, ma l’opposizione a Plutone potrebbe farvi scontrare con dinamiche esterne.

Scegliete le battaglie. La settimana termina con il piede giusto: sentirete un forte desiderio di fare, di mettervi in gioco e dimostrare quanto valete. Non siete più le stesse persone di un tempo. Avete attraversato trasformazioni importanti, dentro e fuori, e ne siete usciti più consapevoli e forti. Avete imparato a distinguere chi merita un posto nella vostra vita e chi no. Il vostro umore, però, resta altalenante e certe giornate vi vedono giù di tono, mentre in altre riuscite a trasmettere entusiasmo e calore a chi vi circonda. Questa sarà una giornata favorevole: l’empatia sarà il punto di forza, e qualcuno penserà intensamente a voi. In arrivo notizie che riguardano la sfera economica o lavorativa.

5️⃣- Bilancia - Nettuno in Ariete opposto potrebbe confondere le vostre relazioni. Venere in Pesci vi aiuta a mediare con dolcezza. Vi aspetta una giornata ricca di opportunità da non lasciarsi scappare. Dopo un lungo periodo di immobilità, tornerete a galla con una rinnovata voglia di riprendervi il vostro spazio. Nonostante la vostra tenacia, quest’anno vi ha messo a dura prova e in certi momenti avete sfiorato il desiderio di arrendervi. Ora, però, qualcosa dentro si riaccende. Terminate la settimana con energia ma senza strafare. Programmate gli impegni con ordine, prendetevi del tempo per voi stessi, curate il corpo e ristabilite i confini con chi tende a invadere il vostro spazio. Un piccolo angolo solo vostro può fare la differenza.

4️⃣- Capricorno - Plutone e Nettuno quadrati al vostro segno continuano a sfidarvi. Marte in Cancro potrebbe irritarvi: mantenete la calma. Questo giorno si preannunciano sereno. Ogni errore contiene una lezione preziosa da imparare. Accettate il passato senza giudicarvi troppo severamente, perché proprio da lì può nascere una rinascita autentica. Questa giornata vi offre l’occasione per voltare pagina e concentrarvi su un nuovo inizio. Non vivete in funzione del giudizio altrui: chi si preoccupa troppo di compiacere gli altri rischia di perdere sé stesso. Portate avanti i progetti con fiducia e determinazione, e lasciate che il tempo faccia il suo corso. Presto arriverà il momento in cui tutti i conti torneranno.

3️⃣- Ariete - Il Sole nel vostro segno, vicino a Nettuno, vi rende audaci ma forse troppo idealisti. Mercurio stazionario consiglia di aspettare prima di comunicare decisioni importanti. State affrontando un periodo complesso, ma non vi siete arresi. Alcune situazioni vi hanno messo alla prova, con notti insonni o tensioni da risolvere. Da questa domenica, però, le cose iniziano a cambiare. Ritroverete una certa leggerezza e vi sentirete pronti a ricominciare con slancio. La voglia di ripartire è forte, ma non abbassate la guardia. Approfittate dell’energia positiva per recuperare terreno o portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Tenete gli occhi e le orecchie aperti: potrebbero arrivare informazioni preziose.

2️⃣- Gemelli - Giove nel vostro segno espande le possibilità, ma Mercurio stazionario in Pesci potrebbe rallentare i piani. Abbiate pazienza. Siete pieni di vita e con uno spirito sempre giovane, anche se il periodo non è stato dei più facili. Chi vive da solo o è single potrebbe sentire più forte il desiderio di amore e compagnia. Siete tra i più resistenti dello zodiaco e, anche se con fatica, continuate ad andare avanti. Le difficoltà degli ultimi tempi vi hanno messo alla prova, ma qualcosa di inatteso potrebbe movimentare la giornata e portare una ventata d’aria fresca. Il benessere migliora e in amore potrebbero accendersi nuove scintille.

1️⃣ - Vergine - Saturno opposto e Mercurio stazionario nel vostro segno opposto (Pesci) portano un giorno di revisione.

Non forzate le cose, bensì seguite la corrente e vivrete una domenica brillante e positiva sotto ogni punto di vista. Dopo settimane pesanti, tornerete a sorridere e a sentirvi finalmente in sintonia con voi stessi. Anche ciò che solitamente vi mette in difficoltà sembrerà più semplice da affrontare. Il lavoro di squadra sarà fondamentale: unite le forze con chi vi è vicino e raggiungerete obiettivi insperati. Apritevi a nuovi interessi e cercate soluzioni alternative per migliorare la vostra situazione finanziaria. Chi lavora in proprio potrà fare scelte importanti. A breve, si prospettano movimenti economici interessanti.