L'oroscopo della giornata di giovedì 24 aprile vedrà dolcezza e maturità nei nativi Pesci, aiutati dall'amore di Venere e dalla razionalità della Luna, mentre nuovi incontri permetteranno ai nativi Ariete di iniziare nuove amicizie. Gesti affettuosi permetteranno ai nativi Cancro di conquistare il cuore della persona che amano, mentre il Leone dovrà riuscire a investire in modo più adeguato le risorse a propria disposizione.

Previsioni oroscopo giovedì 24 aprile 2025 con classifica

Ariete: il vostro giovedì sarà caratterizzato da un cielo sereno secondo l'oroscopo.

Tra voi e il partner scorrerà una buona intesa, che farà bene al vostro rapporto. Se siete single nuovi incontri potrebbero dare inizio a nuove amicizie. Cercate solo di non essere particolarmente estroversi. In ambito professionale vi darete da fare in questo periodo, cercando di costruire buone idee, che possano portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Toro: buttate all'aria ogni dubbio amoroso e lasciatevi tentare per una volta da queste stelle. La Luna e Venere vi sorridono, e potrebbero regalarvi una giornata intensa di emozioni. Dovrete soltanto volerlo. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti andranno presi con le pinze, e affrontati con la giusta serietà per riuscire a centrare i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: non sarete in splendida forma in questo periodo, soprattutto in campo amoroso. Single oppure no, il vostro cuore batterà forte, ma avrete bisogno di conferme per poter gettare le basi verso una relazione solida. Sul posto di lavoro avrete buone potenzialità grazie a Mercurio, ciò nonostante, non portate troppo in alto certe ambizioni, rimanendo lontani da occasioni apparentemente troppo ghiotte. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali sopra le aspettative in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi accompagneranno verso un rapporto sano e forte ancora per un pò di tempo. Basteranno piccoli gesti affettuosi per stare bene insieme e costruire un bel legame. Sul fronte professionale Mercurio proverà a confondervi le idee.

Attenzione a non farvi trarre in inganno da progetti e occasioni che possono solo danneggiarvi. Voto - 7️⃣

Leone: sarà importante investire nella maniera più adeguata le risorse a vostra disposizione. Mercurio e Giove saranno dalla vostra parte, e potrebbero darvi gli strumenti necessari per mettere insieme progetti di primo livello. Sul fronte amoroso sarà un giovedì di stabilità per voi nativi del segno. Anche se queste stelle non saranno particolarmente influenti, nel vostro cuore, saprete cosa fare per essere felici insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì poco allettante in amore secondo l'oroscopo. Non sempre sogni e fantasie andranno d'accordo, ed è una cosa che dovrete comprendere se volete vivere un rapporto migliore.

Sul fronte professionale sarete abbastanza lucidi da gestire nella maniera più adeguata le vostre mansioni, ma non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 6️⃣

Bilancia: il lavoro vi darà parecchie noie a causa di queste stelle poco favorevoli. Rimanere intrappolati nelle vostre convinzioni, o in imprevisti complessi da risolvere potrebbe allungare parecchio la vostra tabella di marcia. In quanto ai sentimenti, questa giornata non vi darà grandissime emozioni, ma nemmeno aprirà a delle crisi con la vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che vi vedrà tenerissimi in questo periodo secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con il partner grazie alla Luna e Venere, ma anche voi single non avrete paura di dare vita a nuovi legami.

Sul fronte professionale state attraversando un buon periodo. Avrete buone finanze a disposizione per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi renderà ancora una volta produttivi e ambizioni in campo professionale. State attraversando un periodo redditizio, che potrebbe portarvi lontano se riuscirete a dimostrare tutte le vostre competenze. In amore invece sarà necessario cercare di ricostruire il legame con il partner, ed evitare di ricadere negli stessi errori. Voto - 7️⃣

Capricorno: vivrete un momento di grande soddisfazione e sicurezza secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà complicità grazie alla Luna e Venere: non vi farete mancare nulla per poter stare felici insieme.

Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi in questo periodo, che potrebbero solo rallentare ulteriormente la vostra tabella di marcia. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una giornata piena di inventiva per voi nativi del segno, grazie a un ottimo Mercurio in sestile. Sarete capaci di ottenere il meglio dai vostri progetti, e superare brillantemente gli ostacoli. In amore queste stelle non avranno molto da offrirvi, ciò nonostante, questo cielo vi metterà comunque nelle condizioni di poter vivere un rapporto sereno con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: dolcezza e maturità saranno due pilastri fondamentali per la vostra relazione di coppia nel prossimo periodo. La Luna e Venere vi daranno la forza di poter vivere un rapporto ideale.

Anche voi single potreste trovare il giusto pretesto per sentirvi più uniti alla vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete buone intuizioni, che se gestite nella maniera corretta, vi porteranno lontano. Voto - 9️⃣