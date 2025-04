Le stelle parlano di amore, lavoro, salute e fortuna per ciascuno di voi, in base al segno zodiacale. Ecco l’oroscopo 26 aprile con previsioni dettagliate per aiutarvi a vivere al meglio questo venerdì.

Voi del Leone ripartirete da nuovi spunti in amore e al lavoro, invece voi dei Pesci vivrete un rapporto stabile. Un approccio più dinamico vi permetterà, Sagittario, di ottenere di più al lavoro, mentre il Sole entrerà nella vostra vita, Toro, con maggiore insistenza.

Previsioni oroscopo sabato 26 aprile 2025 con classifica

Ariete: attenzione a possibili ritardi in campo professionale.

Mercurio vi darà buone potenzialità, ma alcuni progetti andranno risolti con pazienza e determinazione. In amore approfittate della Luna in congiunzione per vivere un rapporto più aperto. Se siete single potreste riscoprire belle emozioni insieme a una persona in particolare. Voto - 8️⃣

Toro: il Sole entrerà nella vostra vita con maggior insistenza in questa giornata di sabato. Il rapporto con il partner si farà più profondo e intenso di emozioni. Se siete single, dal dialogo con alcune persone in particolare potreste ottenere molto. Sul fronte professionale potrebbe essere un buon momento per fare nuove trattative e progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: qualche dubbio in amore sarà quasi normale considerato Venere dissonante.

In questo sabato di aprile però, la Luna sarà benevola nei vostri confronti, portando buone sensazioni per cercare di risolvere alcuni problemi di coppia. Nel lavoro meglio rimandare alcune decisioni importanti a quando sarete più lucidi. Voto - 7️⃣

Cancro: dolcezza e coccole saranno all'ordine del giorno per voi nativi del segno. Single oppure no, questo sabato di aprile si rivelerà ottimale per rafforzare alcuni legami a voi speciali. Sul posto di lavoro arriveranno finalmente alcuni riconoscimenti, ma dovrete anche saper mantenere una certa qualità in quel che fate. Voto - 8️⃣

Leone: sentirete l'esigenza di un nuovo inizio in campo sentimentale. La Luna vi spingerà a riflettere, a vedere il vostro rapporto da un punto di vista differente.

In ambito lavorativo la vostra voglia di fare sarà in aumento grazie a Mercurio, e con Marte in congiunzione le energie aumenteranno. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che continua a non essere particolarmente brillante per voi nativi del segno. Avrete bisogno di fare ordine nella vostra relazione di coppia, e non potrete farlo senza il partner al vostro fianco. Sul posto di lavoro sarà possibile essere produttivi, a patto di sacrificare un po’ di tempo o energie in più. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in opposizione potrebbe mettere in dubbio la vostra relazione di coppia, e con l'arrivo di Venere in Ariete, le cose non miglioreranno così facilmente. Nel lavoro avrete bisogno di maggior carisma, cercando di trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno una certa armonia nella vostra vita sentimentale. Basterà poco per capire le intenzioni del partner ed essere felici insieme. Nel lavoro la buona volontà non vi mancherà, ma le energie potrebbero non essere elevate considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Sagittario: l'astro argenteo si troverà in posizione favorevole in questa giornata. Con Venere in quadratura dal segno dei Pesci però, non avrete tanta voglia di badare ai sentimenti. In ambito lavorativo le occasioni non mancheranno, con idee e risultati stimolanti, merito anche del vostro dinamismo. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà una giornata tutto sommato discreta per voi nativi del segno.

Venere porterà buoni sentimenti tra voi e il partner, ma, con la Luna in cattivo aspetto, dovrete saperli manifestare al meglio. In campo professionale attenzione a non osare troppo in questo periodo, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: desidererete un po’ d'indipendenza in campo professionale, e con le giuste idee e una buona dose di volontà, alcuni obiettivi potrebbero essere finalmente a portata di mano. In amore avrete la giusta sensibilità nei confronti del partner in questo periodo grazie alla Luna, costruendo un rapporto stabile e romantico. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta in congiunzione al vostro segno zodiacale sarà la carta vincente in questa giornata di sabato, per una relazione dolce e affiatata.

Se siete single, con le parole giuste, potreste riuscire a conquistare il cuore della vostra fiamma. Nel lavoro sarete attivi e determinati, con una grande forza di volontà per portare a termine i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣