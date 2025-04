Secondo l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 maggio, i Pesci vivranno un periodo di intensa unione e i single cercheranno modi originali per esprimere i loro sentimenti. I nati in Leone che sono in coppia avranno un periodo positivo, mentre i single saranno affascinanti e riceveranno proposte, ma dovranno essere prudenti. I nati della Vergine attualmente single si concentreranno sui sentimenti e saranno esigenti in amore, mentre a livello professionale sarà un momento propizio per realizzare le aspirazioni sfruttando l'influenza di Giove.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo dal 5 all'11 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana potrebbe rivelarsi impegnativa a causa di un distacco o dell'allontanamento di una persona importante. Molti dei desideri potrebbero non realizzarsi. Altresì, potreste vivere un momento di forte turbamento emotivo a causa della mancanza di una persona cara che, presumibilmente, si trova in una regione distante. Nonostante un buon impegno, la persona che amate potrebbe non riuscire a capirvi: siate pazienti. Il vostro orizzonte affettivo troverà la sua oasi di pace nelle prossime settimane. In ambito professionale, sarete più esigenti. Desidererete fortemente fare un buon lavoro. Darete il via a nuovi progetti solo quando le vostre attuali mansioni saranno ben organizzate.

Voto: 7

Toro – le storie d'amore che nascono in questa settimana dovrebbero rivelarsi particolarmente felici, grazie a Venere in aspetto armonico. Se avete già una relazione, vi accorgerete improvvisamente di come condividiate con il partner una prospettiva sulla vita sorprendentemente simile, così come aspirazioni comuni. Non esiste un fondamento più solido su cui costruire un'unione duratura; tutto il resto impallidisce al confronto. Se siete single, attendevate da tempo un segnale o un messaggio da parte di una persona a voi cara? Il vostro desiderio sarà finalmente soddisfatto per merito del bellissimo influsso di Urano. Sostenuti da Marte, sarete capaci di utilizzare al meglio tutte le capacità.

Non vi lascerete più sfuggire alcuna occasione. Inoltre, dedicherete attenzione alla vostra immagine. Il successo in ambito professionale non sarà più incerto. Voto: 8

Gemelli – Data questa configurazione astrale, è il momento di parlare apertamente con il partner, specialmente se di recente avete avuto discussioni accese. Quanto più tempo lasciate trascorrere, tanto più arduo diventerà trovare un punto d'incontro. Per i single del segno, questa è una delle settimane più favorevoli dell'anno per fare un incontro promettente. Se qualcuno vi fa battere forte il cuore, non siate timidi: esprimetevi con chiarezza. Sarebbe un vero peccato sprecare un'occasione così propizia. Concentrerete le energie sull'attività professionale e gli sforzi porteranno risultati positivi.

Sarete dinamici e pieni di inventiva, capaci di raggiungere il successo in ogni impresa senza particolari ostacoli. Voto: 8

Cancro – In ambito amoroso, i recenti miglioramenti che avete apportato continueranno a dare i loro frutti durante questa settimana. Questo influsso astrale vi renderà particolarmente esigenti in amore, spingendovi a fare di tutto per arricchire la vita di coppia. Se siete single, questa settimana vi sentirete pervasi da un'energia vivace e da una passione intensa. Amerete profondamente e sarete ricambiati con altrettanto trasporto. Sarà una splendida settimana all'insegna dell'amore e della tenerezza, tanto che gli altri potrebbero persino invidiare l'atmosfera felice che vi circonda.

Avvertirete un forte desiderio di farvi notare nella professione, sentendovi più ambiziosi del solito e pronti a mettervi in gioco. Questo atteggiamento potrebbe portare a nuove e positive opportunità o iniziative nell'ambito lavorativo. Voto: 8

La settimana 5-11 maggio dal punto di vista amoroso e lavorativo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La vita di coppia vi riserverà un periodo molto positivo. Questo contribuirà a un buon equilibrio interiore, evitando dispersioni emotive ed erotiche. Il senso di responsabilità si rafforzerà e consoliderà, e sentirete una maggiore armonia con voi stessi. Se siete single, rallegratevi! Entusiasti e fiduciosi, grazie alla protezione di Venere, il fascino agirà in modo sorprendente.

Inoltre, sentirete il desiderio di agire d'impulso. Non mancheranno proposte interessanti e progetti promettenti. Tuttavia, è nel vostro interesse rimanere molto prudenti e non lanciarvi avventatamente in iniziative che potrebbero rivelarsi fallimentari. Voto: 7,5

Vergine – Per voi single, gli influssi astrali di questa settimana metteranno in risalto le questioni sentimentali e la sfera privata. Si prevedono nuovi incontri carichi di emozione. Attribuirete a voi stessi un'importanza ancora maggiore, poiché risulterà più arduo che mai sentirsi soli o non amati. Questo aspetto singolare di Mercurio vi renderà particolarmente esigenti nei confronti del partner. Non gli concederete nulla e difficilmente sarete disposti a trovare un compromesso.

Se non saprà dimostrarsi all'altezza del vostro amore, potreste persino minacciare di lasciarlo. Questo è il momento propizio per concretizzare le aspirazioni professionali. In questo periodo, godrete di un influsso astrale piuttosto raro che dovrete sfruttare pienamente: l'influenza di Giove, il pianeta della fortuna e del successo. Analizzate la situazione attuale, definite le priorità e impegnatevi a fondo! Voto: 7,5

Bilancia – Diverse influenze astrali si faranno sentire nella sfera affettiva e promettono di ravvivare la vita sentimentale. Coloro tra voi che nutrivano la speranza di incontrare l'anima gemella potrebbero finalmente vedere un cambiamento. Avvolti da moti planetari propizi all'amore autentico, difficilmente potrete sottrarvi ai dardi di Cupido.

Le coppie già formate, invece, vivranno una settimana all'insegna della sensualità. Per quanto riguarda la professione, grazie al favorevole influsso di Plutone, attraverserete una fase di notevole crescita. Tuttavia, prestate attenzione a non sottovalutare i vostri limiti, poiché ciò potrebbe condurvi a eccessi o azioni impulsive di cui potreste in seguito rammaricarvi. Dedicate del tempo alla riflessione e mantenete un'ambizione moderata. Tenete bene a mente questo proverbio persiano : "quando alla formica crescono le ali, è per la sua stessa distruzione". Voto: 7

Scorpione – Durante questa settimana, potrete contare sulla stabilità e le dinamiche di coppia si preannunciano serene. Vi dedicherete esclusivamente alla persona amata, impiegando tutte le energie per costruire un rapporto solido e duraturo.

Se siete single, nulla sarà facile nella vita sentimentale, Potreste improvvisamente provare una passione intensa per una persona originale ed estrosa che vi affascina con le sue doti e il suo talento. Questa attrazione, però, andrà a discapito di un'altra persona più saggia e ragionevole che sarebbe più adatta a voi. Per quanto riguarda il lavoro, sarete fortemente tentati di dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi e realizzare i progetti più cari. L'unico problema è che tenderete a strafare, il che, paradossalmente, andrà a scapito della vostra efficienza. Cercate quindi di moderare il vostro ardore e ricordate che "chi va piano va sano e va lontano".

Voto: 7

Oroscopo da lunedì 5 a domenica 11 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana, Mercurio renderà le coppie molto più romantiche e fantasiose del solito. Coloro che amano dedicarsi ai giochi d'amore sperimenteranno piaceri intensi. L'atmosfera nella vita di coppia sarà particolarmente sensuale. Se siete single, le questioni di cuore promettono di essere eccitanti, ma richiederanno anche molta attenzione per non innamorarvi di una persona che non vi corrisponde. Non tollererete che uno dei colleghi di lavoro vi oscuri. Non accettate la competizione se non vi avvantaggia. Siate un po' più ragionevoli, dopotutto! Dovete pur dare una possibilità agli altri. Voto: 7

Capricorno – Se siete sposati, vi si presentano due scenari.

Da un lato, potreste vivere una settimana all'insegna della consueta routine, priva di particolari entusiasmi ma anche di grandi discussioni. Dall'altro, per alcuni di voi, potrebbe profilarsi una rottura, accompagnata da un nuovo incontro. Se siete single, vi risulterà difficile resistere agli impetuosi desideri amorosi che vi pervaderanno in questa settimana. In mancanza di tenerezza, sarete assaliti da istinti pressanti che non accetteranno attese o limitazioni nel loro appagamento! Circostanze favorevoli vi consentiranno di fare progressi negli affari. Grazie al sostegno di Marte, potreste trovare il capitale o ottenere l'appoggio necessario per avviare o portare avanti i progetti. Una nuova collaborazione o associazione potrebbe concretizzarsi con successo nel corso della settimana.

Voto: 7

Acquario – Questa settimana vi offrirà momenti di grande felicità in coppia, ma attenzione a non esagerare nella ricerca del piacere. Un pizzico di moderazione e saggezza renderà questa settimana assolutamente perfetta per voi. Se siete single, il sogno è trovare la persona giusta, un compagno o una compagna ideale da stimare, amare e desiderare. Sappiate che incontrerete qualcuno che saprà conquistarvi. Sul fronte lavorativo, l'oroscopo afferma che questa è una settimana fertile e piena di idee. È il momento opportuno per affrontare iniziative molto personali e per esprimere liberamente la creatività. Ascoltate il vostro istinto e non date peso ai consigli altrui. Voto: 9

Pesci – In questo periodo, grazie a Venere che metterà in risalto il potere di attrazione e la vostra indole altruista, avrete la possibilità di assaporare una nuova fase di intensa unione.

Voi single, sollecitati dall'energia del Sole, impiegherete buona parte del tempo a escogitare modi originali per rendere pubblici i sentimenti. Cogliete l'opportunità che vi si presenta in questa settimana per fare una dichiarazione d'amore sentita, romantica e memorabile alla persona che amate. Grazie a Mercurio, godrete di un'atmosfera distesa e collaborativa sul posto di lavoro. Le dinamiche con i colleghi e i superiori saranno armoniose e vi faciliteranno nello svolgimento dei compiti con piacere e senza particolari difficoltà. Voto: 8.