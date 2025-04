L'oroscopo della settimana dal 7 al 13 aprile annuncia uno Scorpione poetico in ambito amoroso, illuminato dalla posizione favorevole di Venere, mentre il Capricorno uscirà dal suo guscio, mostrandosi più disinvolto in amore. Marte sarà favorevole per i nativi del Toro, mentre i Gemelli non dovranno adagiarsi sugli allori.

Previsioni oroscopo dal 7 al 13 aprile 2025 segno per segno

Ariete: questa settimana di aprile sarà un po’ anonima per voi nativi del segno, complice questo cielo poco influente. Con il partner vi sentirete bene, ciò nonostante saranno poche le occasioni per lasciarsi andare alle emozioni.

Se siete single, siate in grado di giocare bene le vostre carte. Per quanto riguarda il lavoro avrete una tabella di marcia ben definita, per cui non sarà necessario cercare di essere originali e uscire dal seminato. Voto - 7️⃣

Toro: non inizierà benissimo questa settimana per voi secondo l'Oroscopo. Fino a martedì, sentirete la pesantezza della Luna in quadratura, ma se saprete come gestire il vostro rapporto, non ci saranno momenti di crisi con il partner. Sul fronte professionale farete buoni progressi, grazie anche alle idee interessanti che svilupperete. Con Mercurio, Giove e Marte a favore, non potrete sbagliare. Voto - 8️⃣

Gemelli: la configurazione astrale non sarà particolarmente brillante in questo periodo per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà cupo nei vostri confronti, e sarà necessario non adagiarsi sugli allori e rimboccarsi le maniche per una quotidianità appagante. In amore dunque prestate attenzione al benessere del vostro rapporto, mentre sul fronte professionale curate maggiormente i vostri progetti, evitando un approccio superficiale. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà una settimana all'insegna della serenità secondo l'oroscopo.

In amore ritroverete fascino e intesa nella vostra relazione di coppia, che raggiungerà l'apice tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà a vostro favore. In ambito professionale la fortuna vi sorride, e potreste finalmente avere a che fare con progetti lavorativi ambiziosi e stimolanti. Voto - 9️⃣

Leone: la Luna vi darà sostegno durante questa settimana di aprile, spingendovi a mantenere un rapporto affiatato, divertente e romantico.

Potrebbe volerci più impegno e pazienza, ma se ci tenete davvero alla persona che amate, sarete disposti a tutto. Anche nel lavoro sarete ben disposti, a patto che riusciate a portare a casa risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Vergine: anche se la Luna passerà dal vostro cielo durante questa settimana, le prossime giornate potrebbero non essere all'altezza della situazione, considerato Venere opposta. Single oppure no, potrebbero emergere alcuni problemi nella vostra vita sentimentale, che vi allontaneranno dalla vostra fiamma. In campo professionale dovrete essere più precisi e affidabili in quel che fate, evitando di mettervi in situazioni più grandi di voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali all'insegna della stabilità per voi nativi del segno.

Sarà importante per voi riportare o mantenere un buon equilibrio all'interno della vostra relazione di coppia. A tal proposito, la Luna potrebbe darvi una mano durante il weekend. Sul posto di lavoro avrete bisogno di un po’ di tempo per comprendere nuove iniziative. Successivamente, sarete capaci di dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se questa settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna, sarete comunque carichi di ottimismo secondo l'oroscopo, grazie in particolare alla posizione favorevole di Venere. Single oppure no, il vostro spirito poetico si noterà tutto, e vi permetterà di costruire un rapporto sincero e maturo con la persona che amate. In campo professionale giocate bene le vostre carte, perché potreste raggiungere obiettivi davvero ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: in questa settimana di aprile non ci saranno grandi opportunità in ambito lavorativo. La posizione sfavorevole di Mercurio e Giove vi metterà in difficoltà. Non sarà sempre possibile riuscire a mettere insieme progetti professionali ben fatti. In ambito amoroso dovrete essere più attenti ai bisogni del partner. Approfittate della posizione favorevole della Luna per riuscire a risolvere alcune incomprensioni. Voto - 6️⃣

Capricorno: il rapporto con la persona che amate si farà più disinvolto nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Cercate di dimostrarvi più attenti ai suoi bisogni. Se siete single uscite dal vostro guscio e fatevi avanti. In campo lavorativo i vostri progetti troveranno finalmente terreno fertile, con la possibilità di poter raggiungere importanti risultati.

Voto - 8️⃣

Acquario: questa settimana non inizierà al meglio a causa della Luna in opposizione, ma non per questo il vostro rapporto attraverserà una crisi. Siate pazienti, e cercate di risolvere i problemi insieme alla persona che amate. Nel lavoro i vostri progetti saranno sulla buona strada, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Pesci: potrete contare su un cielo stupendo in questo periodo secondo l'oroscopo. Con Venere in congiunzione al vostro segno, non mancheranno dolci momenti d’intesa con la persona che amate, utili a costruire un rapporto sincero e affiatato, soprattutto se siete nati nella terza decade. In quanto al lavoro, dimostrerete di avere le capacità giuste per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣