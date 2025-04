L'oroscopo settimanale dal 28 aprile al 4 maggio 2025 annuncia che i Pesci vivranno un periodo decisamente positivo per gli affetti e le finanze, con opportunità di crescita economica. I nativi del Toro potrebbero affrontare tensioni familiari e professionali, ma avranno buone occasioni per sviluppare progetti e investimenti. Il segno della Bilancia potrebbe avere rapporti tesi con i familiari e dovrà fare attenzione alle spese impulsive.

Oroscopo familiare e finanziario della settimana 28 aprile-4 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana, tutte le energie saranno concentrate sulla sfera domestica.

Prenderete in seria considerazione, o addirittura metterete in atto, importanti cambiamenti per la casa. Desidererete ardentemente che l'armonia regni tra le mura domestiche. L'influenza di Urano vi esorta alla prudenza nella gestione delle finanze. Questo pianeta è maestro nell'innescare imprevisti non sempre graditi e nel trasformare i vostri bilanci in un'altalena di emozioni. Per affrontare spese inattese senza timore, l’oroscopo vi consiglia di non intaccare i risparmi e di posticipare investimenti azzardati. Voto: 7

Toro – Durante questa settimana, vi potreste imbattere in alcune difficoltà nel gestire gli obblighi professionali e familiari, e questo potrebbe generare tensioni con le persone a voi care.

Ricordatevi di dedicare tempo prezioso ai figli, non trascurateli. Grazie al transito favorevole di Plutone, questo è il momento ideale per valutare strategie che possano generare profitto o dare impulso alla professione. Sarete capaci di sviluppare un'impresa a cui tenete molto. Esaminate attentamente la situazione finanziaria per scoprire opportunità di investimento interessanti. Voto: 6

Gemelli – Nel corso di questa settimana, potreste trovarvi di fronte a delle sfide nei rapporti familiari a causa dell'influsso ostile di Saturno, il che potrebbe portare a conflitti tra genitori e figli. Ciononostante, l'intervento benefico della Luna apporterà a voi un allentamento delle tensioni, agevolando la risoluzione delle difficoltà.

Sebbene in questo momento la gestione delle risorse economiche non figuri tra i vostri interessi principali, l'effetto di Nettuno potrebbe sorprendentemente risvegliare in voi la capacità di una pianificazione attenta. Avrete la possibilità di discernere con più lucidità e di non lasciarvi sopraffare da decisioni impulsive che potrebbero rivelarsi negative. Voto: 7

Cancro – I rapporti con i genitori anziani sarà particolarmente positiva e serena. Potrete contare sul loro sostegno affettivo e sulla ricchezza dei loro insegnamenti in vari ambiti della vita, senza avere particolari preoccupazioni per il loro benessere. Tuttavia, la sfera economica potrebbe presentarvi degli ostacoli. Prestate attenzione a non complicare la situazione finanziaria cedendo a spese superflue.

Tenete a mente la saggezza di Benjamin Franklin: “Chi compra il superfluo, ben presto dovrà vendere il necessario”. Voto: 7

La settimana 28 aprile-4 maggio secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Percepirete una piacevole armonia nel rapporto con i familiari. Tuttavia, questa influenza di Nettuno potrebbe presentare per alcuni di voi delle sfide impreviste nelle dinamiche con i vostri fratelli o sorelle. L’oroscopo vi esorta a risolvere prontamente questioni finanziarie di rilievo. Ignorare tali questioni potrebbe portare a complicazioni future e mettervi in una posizione delicata. Prestate attenzione a potenziali problematiche legate a questioni ereditarie. Voto: 7

Vergine – In questa settimana assisterete a un miglioramento delle dinamiche con i vostri cari.

Finalmente potrete dialogare serenamente tra le mura domestiche, senza il rischio che le vostre conversazioni si trasformino in dispute animate. Riguardo alla sfera finanziaria, munitevi di tutte le tutele necessarie per prevenire spiacevoli inconvenienti. Evitate di abbandonarvi a sogni irrealizzabili o a quella negligenza che talvolta vi caratterizza. Tenete presente che le possibili ripercussioni negative deriveranno direttamente dalle vostre scelte, in quanto siete stati adeguatamente avvisati. Voto: 7

Bilancia – Durante questa settimana, i vostri rapporti con i parenti più prossimi, come genitori o suoceri, potrebbero essere un po' difficili. Vi converrebbe forse mantenere una certa distanza finché non si ristabilirà un clima più sereno.

Con questa configurazione astrale di Mercurio, alcuni di voi potrebbero avvertire un impulso irrefrenabile a spendere e comprare qualsiasi cosa, con il rischio di indebitarsi seriamente. Conservate nella vostra memoria il prezioso insegnamento di Catone il Censore: "Non comprate ciò che è utile, ma ciò di cui avete realmente bisogno". Voto: 6

Scorpione – In questo periodo vi distinguerete per la vostra perspicacia e la notevole abilità di comprendere le situazioni, ma potreste anche essere portati a una visione un po' parziale delle cose. Questo aspetto rischia di creare qualche attrito nelle relazioni familiari. Forse la vostra visione sarà ristretta, in quanto avrete la tendenza a leggere ogni situazione attraverso la lente del vostro personale punto di vista.

È di vitale importanza che non rimaniate passivi! Gli interessi in gioco sono troppo rilevanti per permettervi di lasciarvi andare. Questa particolare posizione di Giove influenzerà positivamente la vostra situazione economica. Avrete l'opportunità di valorizzare al meglio le vostre disponibilità finanziarie e potrebbero verificarsi anche guadagni inaspettati. Voto: 7

Previsioni astrali dal 28 aprile al 4 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’atmosfera tra le mura domestiche si preannuncia piacevole e tranquilla. Nonostante ciò, l'oroscopo vi esorta a tenere sotto controllo l'aggressività, evitando di scaricare eventuali tensioni su chi vi sta vicino. Se siete genitori, sforzatevi di non assumere un atteggiamento tirannico.

L’attuale configurazione di Saturno richiede una grande attenzione alla stabilità finanziaria. Evitate di contrarre prestiti e di rimandare qualsiasi operazione sui vostri investimenti. Il cielo promette presto una situazione più favorevole per il vostro bilancio economico. Voto: 7

Capricorno – L'ambiente familiare sarà caratterizzato da armonia e serenità: ognuno sarà felice e contento di condividere momenti insieme. Per conservare questa atmosfera idilliaca, potreste trovare una scusa valida per organizzare una piccola festa tra le mura domestiche. Saturno sarà al vostro fianco nell'avviare un'impresa fortunata. Un investimento redditizio potrebbe portarvi una somma considerevole, offrendovi le risorse per dedicarvi a un passatempo che sognate da tempo.

Voto: 9

Acquario – Non sarà una settimana semplice per quanto riguarda le dinamiche familiari; potreste avere l'impressione che i vostri cari non siano sulla stessa lunghezza d'onda. Riflettete però se non siate voi a non cogliere le loro ragioni. Pare che le influenze astrali di questa settimana possano favorire azioni illegali come furti con scasso, appropriazioni indebite e atti vandalici. Siate vigili su ciò che vi circonda. L’oroscopo raccomanda di adottare ogni cautela possibile per proteggere i vostri averi, con un'attenzione speciale alla casa. Voto: 6,5

Pesci – In questa settimana, l'influenza benevola di Venere favorirà in modo evidente il calore dei legami affettivi. Sfruttate appieno questa congiunzione astrale per dimostrare ai vostri cari quanto siano importanti.

Per quanto riguarda le finanze, vi attende un periodo prospero. L'armoniosa posizione di Giove porterà a un incremento delle vostre risorse economiche e a un alleggerimento dei debiti e delle altre incombenze finanziarie. Sarete capaci di accrescere rapidamente il vostro patrimonio. Voto: 9.