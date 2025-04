Arriva il week-end e l'oroscopo del 12 e 13 aprile 2025 pone in primo piano il segno Capricorno, ambizioso come non mai. Al contrario, per l'Ariete si prospettano 48 ore 'pesanti', sfavorevoli da un punto di vista astrale.

Classifica e oroscopo 12 e 13 aprile: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Ariete - Aspettatevi un week-end pesante, secondo il vostro Oroscopo. Il vostro atteggiamento nei confronti del lavoro rischia di creare tensioni difficili da smorzare. Spettegolare o esprimere giudizi troppo taglienti nei confronti di colleghi e superiori può ritorcersi contro di voi, mettendo a rischio l’equilibrio già precario dell’ambiente professionale.

Meglio optare per la discrezione e osservare senza intervenire. Sul fronte sentimentale, vi è richiesto uno sforzo in più: isolarsi, chiudersi nel silenzio o far finta che tutto proceda bene non farà altro che alimentare dubbi e incomprensioni. Cercate invece di coltivare il dialogo e di mostrarvi più disponibili. Anche un piccolo gesto può riaccendere un’intesa che sembra essersi affievolita.

1️⃣1️⃣- Toro - Vi ritrovate in una situazione di insoddisfazione latente, anche se razionalmente sapete di essere in una posizione stabile. Lamentarsi o assumere un atteggiamento passivo non vi porterà da nessuna parte. Forse vi manca la capacità di vedere ciò che avete come un punto di forza, e non come un limite.

Nel rapporto di coppia, si avverte una certa rigidità: volete avere sempre ragione e faticate ad accettare un punto di vista diverso dal vostro. Provate a ridurre il bisogno di controllo e a lasciare spazio all’altro, soprattutto quando vi dimostra affetto sincero.

1️⃣0️⃣- Gemelli - La distrazione continua a essere un punto debole che può causare intoppi non trascurabili.

C’è chi potrebbe approfittarne per spingervi fuori dai vostri spazi o mettervi in ombra. Mantenete alta l’attenzione e cercate di riprendere in mano i progetti rimasti in sospeso: non tutto è perduto. Sul piano affettivo, il partner ha bisogno di sentirsi parte integrante della vostra vita. Se vi viene rimproverata la scarsa presenza, forse è il momento di rivedere le priorità e di sorprendere la persona che amate con qualcosa di inatteso.

9️⃣- Vergine - Il desiderio di affermarvi professionalmente vi spinge a investire molte energie sul lavoro e sulla sfera economica. Tuttavia, rischiate di perdere di vista l’essenza stessa di ciò che fate. La passione e la soddisfazione personale contano quanto il risultato finale. Nella vita sentimentale, il successo passa attraverso la capacità di mettersi nei panni dell’altro. La relazione funziona solo se entrambi siete disposti a cedere su qualcosa. Lasciate da parte l’orgoglio e provate ad aprire un dialogo autentico.

8️⃣- Acquario - Le idee non vi mancano, ma spesso restano sospese, irrealizzate, perché ne parlate troppo in anticipo. E così vi ritrovate a vederle portate a termine da qualcun altro.

Imparate a proteggere i vostri progetti, a custodirli finché non sono pronti a prendere forma. In campo affettivo, non siate ambigui: se non avete voglia o possibilità di essere presenti, ditelo chiaramente. Meglio la sincerità, anche se può sembrare dura, che un comportamento incerto che lascia l’altro nell’incertezza.

7️⃣- Cancro - La vostra determinazione potrebbe vacillare di fronte a una certa confusione interiore. Il vero ostacolo, in questo momento, non è esterno, ma dentro di voi: non avete ancora chiarito quale sia la direzione giusta da prendere. In amore, mantenere un alone di mistero può essere affascinante per un po’, ma alla lunga può alimentare insicurezze. Se sentite il bisogno di rinnovare il legame, iniziate col chiarire ciò che desiderate davvero.

Lasciar andare ciò che non serve più è un passo necessario per rinascere.

6️⃣- Sagittario - Sul lavoro, la vostra capacità di gestire situazioni complesse sarà messa alla prova. Se volete ottenere il riconoscimento dei superiori, dovete dimostrare di essere in grado di agire con lucidità anche sotto pressione. Le opportunità non mancano, ma vanno colte con intelligenza. In famiglia, avete ceduto spesso per evitare conflitti, ma ora è arrivato il momento di far valere la vostra opinione. Rimettere ordine nelle dinamiche quotidiane può aiutare tutti a vivere meglio.

5️⃣- Leone - Questo è un periodo in cui vi sarà utile studiare nuove strategie e affinare le vostre competenze professionali. Le scelte che farete saranno importanti per il vostro futuro, quindi valutatele con attenzione e non agite d’impulso.

Dal punto di vista sentimentale, potrebbero emergere incomprensioni dovute a visioni differenti. Cercate il confronto, non lo scontro. Affrontare insieme ogni dubbio rafforzerà il legame, a patto che ci sia disponibilità da entrambe le parti.

4️⃣- Bilancia - La vostra intuizione vi guida bene, soprattutto quando si tratta di smascherare le false apparenze. Avete la capacità di cogliere la verità anche quando non viene detta. È un dono che va usato con intelligenza. Prendervi una pausa dalla routine vi farà bene. Dedicate del tempo al relax e lasciate che la mente si alleggerisca. In coppia, organizzate qualcosa di speciale: anche un breve viaggio può riportare leggerezza e complicità.

3️⃣- Scorpione - Siete animati da un forte desiderio di realizzazione e non vi fermate facilmente.

Chi vi circonda sa bene che non siete persone da sottovalutare. Dovrete affrontare qualche tentativo di ostacolo o invidia: non fatevi influenzare. Sul piano affettivo, se qualcosa non funziona, non dovete sentirvi costretti a restare. La libertà emotiva è importante. Per chi invece è già in una relazione stabile, il clima si preannuncia armonioso, anche nella gestione familiare.

2️⃣- Pesci - La creatività va coltivata giorno per giorno. In un momento simile, essa può rappresentare anche una via d’uscita da certe problematiche. Qualcosa vi turba il sonno, forse la difficoltà a sbarcare il lunario oppure un problema personale o familiare. In ogni caso, chiedere un consiglio, un supporto o semplicemente un confronto con chi ne sa più di voi potrà sbloccare questa fastidiosa situazione.

Dal punto di vista affettivo, non permettete a nessuno di giudicare le vostre scelte. Ciò che conta è stare bene con voi stessi e costruire relazioni autentiche, senza dover rendere conto a chi non vi conosce davvero.

1️⃣- Capricorno - Avete grandi sogni e progetti ambiziosi che per troppo tempo avete accantonato per senso del dovere o per il timore di deludere qualcuno. In questo fine settimana, tra l'altro positivo, arriva il momento di rimettere voi stessi al centro dell'attenzione. La vostra determinazione, se ben incanalata, vi porterà dove desiderate. In amore, apritevi senza paura. Non serve fingere distacco o disinteresse: i sentimenti meritano di essere vissuti appieno, senza riserve. Solo così potrete costruire qualcosa di profondo.