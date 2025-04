L'oroscopo dei tarocchi per i Pesci di giovedì 17 aprile, ruota attorno alla carta della Morte, un arcano spesso frainteso. Benché possa suggerire immagini di chiusura e fine, il suo simbolismo radicato parla di trasformazione e rinascita. Per voi, cari Pesci, questo significa una giornata in cui i vecchi schemi, che forse trattenevano il vostro progresso, potrebbero finalmente venire spezzati per permettere l'emergere di nuove opportunità e iniziative. Non temete i cambiamenti in arrivo; la vostra anima acquatica è abituata ai flussi e alle variazioni degli oceani della vita.

Nell'universo dei tarocchi, la carta della Morte si collega all'idea di liberazione dalle vecchie catene. Questo potrebbe manifestarsi attraverso una maggiore consapevolezza sul vostro cammino personale e professionale. I Pesci saranno avvolti da un'aura di introspezione, che permetterà di identificare gli aspetti della vita che non servono più al loro scopo e che quindi possono essere lasciati andare. È un invito a lasciarsi alle spalle ciò che non alimenta più il vostro spirito, per concentrarvi sulle potenzialità inesplorate.

Parallelismi con altre culture

La metamorfosi simboleggiata dalla carta della Morte nei tarocchi è un tema universale, presente in molte tradizioni culturali del mondo.

Nei miti giapponesi, il fiore del ciliegio, o Sakura, rappresenta la bellezza effimera della vita e la necessità di accettare il cambiamento continuo. Quando i fiori cadono in primavera, non segnano la fine di un ciclo bensì l'inizio di un altro, riflettendo la stessa energia di rinnovo che i Pesci sperimenteranno durante la giornata di giovedì.

Similarmente, la mitologia cinese parla della Fenice, l'uccello di fuoco che si rigenera dalle sue ceneri. Questo simbolo di rinascita dopo la distruzione si allinea perfettamente con le energie del giorno per voi, indicando che ogni cosa che sembra essere finita potrebbe portare a nuove e meravigliose possibilità se accolta con apertura e fiducia.

In Sud America, il popolo Maya credeva nel rito del "Popol Vuh", che rappresenta la creazione e la distruzione come parte integrante del ciclo dell'universo. I Pesci, immersi in questo ciclo universale, possono trarre ispirazione da queste tradizioni per accogliere con delicatezza i trasformamenti della propria esistenza. Affrontare la vita con l'accettazione del cambiamento diventa arte e pratica quotidiana, un tocco di eternità in azioni che sembrano ordinarie.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Lasciate che la trasformazione sia la vostra guida per il futuro, cari Pesci. Permettete che la freschezza di nuovi inizi rivitalizzi il vostro spirito e riaccenda le vostre passioni sopite. In ogni piccola azione, trovate lo spazio per esprimere la vostra creatività e l'accettazione delle fasi di transizione come parte della vostra crescita personale e della vostra identità.

La carta della Morte richiama l'immagine del serpente che cambia pelle, un gesto simbolico di rinnovamento e possibilità. Lasciate dietro di voi le preoccupazioni e le ansie, e abbracciate le novità con curiosità. Questo è il momento di ascoltare la vostra voce interiore e di seguirla senza timore, assaporando la metamorfosi di ogni istante.

Ripetete a voi stessi: "Il cambiamento non mi definisce, mi rafforza". Voi, gentili Pesci, avete il dono di adattarvi con grazia. Usate questa qualità per navigare attraverso le sfide e trasformarle in trampolini di lancio per una vita più soddisfacente e illuminata. La giornata di giovedì rappresenta solo l'inizio di questo meraviglioso viaggio.